Wie wäre es, mit dem Hausboot über den See zu schippern? Die Ruhe der Natur genießen, die Seele baumeln lassen, hin und wieder baden gehen oder angeln. Auf jeden Fall ist es eine sehr entspannte Art, Urlaub zu machen. Touristiker an der Müritz, an Seen im Berliner Umland oder den Leipziger Tagebauseen vermieten Hausboote. Und die sind made in Wismar. Entwickelt und gebaut von der Firma Perebo.

„Wir haben auch viele Kunden in der Schweiz und in Österreich“, sagt Matthias Feldmann, einer der beiden Geschäftsführer. Gemeinsam mit seinem Freund aus Kindertagen, Sebastian Bieler, und derzeit vier Mitarbeitern betreibt er das Unternehmen in einer der früheren Werfthallen. Auf rund 250 Quadratmetern entstehen Pontons, Schwimmstege, Arbeits-, Angel- und Hausboote sowie Spezialanfertigungen.

Zwei Pontons als Schwimmkörper

„Wir arbeiten bei den Pontons vor allem mit Polyethylen, einem recycelbaren Kunststoff. Der Tragrahmen für die Boote ist aus Stahl oder Aluminium“, berichtet Feldmann. „Auch Holz haben wir schon verwendet, zum Beispiel für ein Partyboot. Aber die Kunden möchten keinen Rost an ihrer Plattform und wollen auch nicht mehr streichen. Zudem ist Kunststoff leichter.“ Ein Hausboot kann bis zu acht Tonnen schwer sein – je nach Aufbauten. Sie werden auf zwei Pontons als Schwimmkörper gebaut, wie bei einem Katamaran.

Zur Galerie So entsteht ein Hausboot.

Zurzeit hat die Firma ein Angelhausboot und ein Freizeitboot mit Sonnenverdeck in Arbeit. Die Chefs sind stolz auf ihre Mitarbeiter. „Das sind Allrounder“, lobt Matthias Feldmann. Sie sind handwerklich geschickt, können sowohl schweißen als auch schrauben, Fenster einbauen, beschichteten Kunststoff verarbeiten und einen Handlauf fertigen. „Gerade Aluminium schweißen, das können nicht viele“, sagt der 46-Jährige anerkennend.

Produkte nach individuellem Kundenwunsch gefertigt

Der Bau von Hausbooten sei herausfordernd, denn die Firma richtet sich nach den individuellen Wünschen ihrer Kunden. Erstmalig soll sie jetzt ein Saunaboot für einen deutschen Auftraggeber fertigen. Die Chefs als Diplomingenieure konstruieren die Produkte am Rechner und entwickeln sie dreidimensional. Darunter sind auch technisch anspruchsvolle Pontonanlagen und schwimmende Sonderkonstruktionen.

Matthias Feldmann, einer der beiden Geschäftsführer von Perebo, zeigt die dreidimensionale Darstellung des Angel-Hausbootes. Quelle: Haike Werfel

„Der Bedarf ist da, wir müssen flexibel sein“, erklärt Feldmann. Für eine Pumpenfirma baute Perebo eine Pumpenplattform, für das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung eine schwimmende Messplattform und für die Thüringer Polizei eine sogenannte Spürhundplattform. „Manchmal müssen Rohrleitungen über ein Gewässer geführt werden, das heißt, sie müssen schwimmen. Dafür haben wir schon mehrfach flexibel aufbaubare Schwimmmodule geliefert“, berichtet der Unternehmer.

Oftmals liefert Perebo auch nur den Unterbau, ein Ponton-Stecksystem. Auf das setzen die Kunden dann selbst ihr Haus Marke Eigenbau. Oder die Firma liefert das Hausboot pur –ohne Inneneinrichtung.

Plattformen für Fernsehproduktionen

Selbst fürs Fernsehen waren die Wismarer schon tätig. Für den ZDF-Film „Ein Hausboot zum Verlieben“ haben sie den schwimmbaren Untersatz geliefert und aufgebaut. „Das Hausboot selbst war Kulisse“, erzählt Matthias Feldmann. „Die Kameraplattform, damit auf dem Wasser gedreht werden konnte, haben wir auch gebaut.“ Erst im vergangenen Jahr lieferte Perebo für eine US-amerikanische Miniserie Bauteile für eine Badeplattform.

Pontons aus Wismar schwimmen in Neuseeland

Bis nach Kanada, Südafrika und Neuseeland hat das kleine Wismarer Unternehmen seine Pontons schon verschickt, nach Algerien sogar ein fertiges Arbeitsboot geliefert. Per Schiff im Container. „Wenn die Versandkosten nicht so teuer wären, dann würden wir noch mehr Aufträge im Ausland erfüllen“, berichtet Feldmann von zahlreichen Anfragen. Deutsche Ingenieurkunst und deutsche Wertarbeit würden weltweit sehr geschätzt, das erfahren die Wismarer immer wieder. In Schweden arbeiten sie mit einem Vertriebspartner zusammen.

Durch die Corona-Pandemie sei die Firma „ganz gut“ gekommen, ohne Kurzarbeit. Lieferschwierigkeiten seien eher das Problem. „Aber noch mehr zu schaffen machen uns die chinesischen Nachahmungen“, berichtet der Geschäftsführer von einem viel größeren Ärger. „Die Chinesen haben unsere Internetseite kopiert und bauen unsere Produkte nach, zum Teil falsch. Und wir können nichts dagegen tun, sagen Juristen.“

Firma hat ein Platzproblem

Nachdem ein Mitarbeiter unlängst in den Ruhestand verabschiedet wurde, hoffen die Geschäftsführer, einen fähigen Nachfolger zu finden, einen Allrounder wie ihre übrigen Mitarbeiter. Auch ein größeres Betriebsgelände sei für ein effizienteres Arbeiten erforderlich. „Uns fehlen Lagerflächen. Wegen des Platzproblems haben wir viel verteilt in der Nähe unserer Produktionshalle. Das ist nicht optimal“, sagt Feldmann. „Wir hoffen, dass es mit der Firmenansiedlung im Gewerbegebiet Metelsdorf klappt.“

Nach Fachhochschulstudium Firma gegründet

2006 haben er und sein Freund sich selbstständig gemacht. „Die Geschäftsidee kam uns, als wir zum Angeln einen Schwimmsteg suchten. Wir haben ihn dann selbst gebaut, aus Plastikfässern“, erzählt Matthias Feldmann. Er hat an der Hochschule Wismar Architektur, Sebastian Bieler Bauingenieurwesen studiert. Als Existenzgründer entwickelten sie im Technologie- und Gewerbezentrum Wismar ihre Idee weiter, Schwimm- und Pontonsysteme zu planen und zu bauen. Aufgrund der Kundennachfrage bauten sie im Laufe der Jahre ihre Produktpalette immer weiter aus.

Statt Kauf auch Miete möglich Arbeitsboote und Pontonsysteme bietet Perebo auch zur Miete an, etwa für Bau- und Wartungsarbeiten, Werbeveranstaltungen mit Produktpräsentationen auf dem Wasser oder Bühnenauftritte. Wenn es um Finanzierung oder einen Mietkauf geht, arbeitet die Firma mit HW Leasing in Wismar zusammen. Hausboote beispielsweise können je nach Aufbauten mehrere zehntausend Euro kosten.

Und was bedeutet der Firmenname Perebo? „Das ist ein Fantasiename“, sagt Matthias Feldmann und lacht. „Wir haben uns in der Patentberatungsstelle Schwerin beraten lassen. Wir finden, der Name klingt gut und ist einprägsam.“

