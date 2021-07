Wismar

Das ging fix: Innerhalb eines Jahres ist aus einer Neugründung ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitende geworden. Die Rede ist von my-scale digitale GmbH. Gegründet haben die Firma Daniel Drzewiecki und Bastian Reinkober 2020 mitten in der Corona-Krise. Doch die Pandemie hat auch einiges Positives hervorgebracht, unter anderem ein enormes Wachstum bei den digitalen Geschäften. Genau diese übernehmen die Online-Marketer für andere Unternehmen. Mit ihrem Team sorgen sie bei ihren Kunden für Anfragen oder Produktverkäufe über das Internet. Sie erstellen Online-Werbekampagnen, helfen bei der Auswahl der richtigen Zielgruppen, wählen nach ihrer Erfahrung die richtigen Marketingkanäle aus und sorgen auf diese Weise für mehr Umsatz. Und das wird rege genutzt – so gut, dass Anfang August eine weitere Mitarbeiterin anfängt. „Ein Mitarbeiter-Limit haben wir uns nicht gesetzt“, lacht Bastian Reinkober.

Büros mit Ostseeblick

Der aus Neukloster stammende Unternehmer hat mit seinem Geschäftspartner Büroräume mit Ostseeblick im Technologie- und Gewerbezentrum gemietet und diese jetzt um ein Videokonferenzraum erweitert. Dort werden Online-Treffen mit den Kunden abgehalten sowie Werbefilme für die Web-Präsenz der Unternehmen gedreht. Aber längst sind nicht alle Kunden sofort davon überzeugt, dass „my-scale“ es schaffen wird, für mehr Anfragen zu sorgen. „Ein Firmenchef hat uns gleich zum Anfang sehr skeptisch gesagt: Wir glauben nicht, dass wir für unsere Dienstleistung Geschäftskunden über Facebook und Co. finden, aber wir wollen es testen“, erinnert sich Daniel Drzewiecki. Das Unternehmen mit über 200 Angestellten verkaufe unter anderem einen Ausrüstungsgegenstand für Büros und mit der Hilfe der Wismarer nun viel mehr als sonst: Die Zahl der Aufträge hat sich extrem vervielfacht – so sehr, „dass sie nun einen weiteren Mitarbeiter im Vertrieb einstellen müssen“, freut sich Daniel Drzewiecki. Das funktioniere natürlich nicht in allen Bereichen, vor allem nicht bei niedrigpreisigen Artikeln. „Wir können vor allem bei hochwertigen Produkten/Dienstleistungen einiges erreichen. Unser durchschnittlicher Kunde erhält für jeden investieren Euro in Werbung 5 bis 10 Euro zurück.“ ergänzt er.

Anfragen über das Internet

Umgesetzt wird das so: „my-scale“ sorgt dafür, dass ihre Kunden im Internet präsenter werden und schneller über die Suchmaschine gefunden werden. Und dass deren Werbung der richtigen Zielgruppe immer wieder auf dem Smartphone oder Computer angezeigt wird. Dadurch steigt die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen. Wird ein Bestellvorgang abgebrochen, kommt nochmal Werbung, um das Angebot in Erinnerung zu rufen.

Ein Abbruch einer Kundenanfrage oder ein Kauf eines Produktes kann schließlich durch eine kurze Ablenkung zu Stande kommen. Eine höhere Nachfrage bedeutet aber auch, dass die Technik mehr Online-Geschäfte gleichzeitig abwickeln muss – und zwar so, dass sie extreme Anstürme bewältigen kann. Auch das Technik-Fitmachen übernehmen die Wismarer. Gut geklappt hat das bei der Firma Panthergrip aus Rostock. Dessen Chef Hannes Mirow hat rutschfeste Schienbeinschoner fürs Fußballspielen in einer beliebten TV-Show für Start-Ups präsentiert und dort einen der schnellsten Deals in der Geschichte der Fernsehsendung bekommen.

Für mehr Aufträge sorgen

Ein weiterer Kunde ist die Firma „Gespaensterwald“ aus Rostock, die sich auf Geschenk-Artikel und Verpackungen spezialisiert hat. Gerade ist dort eine Sprayflasche für die Dauerkarten-Besitzer von Hansa Rostock entstanden – die bekommen sie mit den Ticktes zugesandt. „my-scale“ kümmert sich um den Online-Shop und mehr Aufträge. Mittlerweile kommen die Kunden aus allen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, aber auch aus Lübeck, Österreich und anderen Ländern. „Das Gute am digitalen Geschäft ist, wir können es überall betreuen, ohne vor Ort sein zu müssen“, erklärt Bastian Reinkober. Auch vom Homeoffice aus könnten sie ihren Geschäften nachgehen. Das tun bislang aber nur die Angestellten, wenn sie es möchten. „Eine unserer Mitarbeiterinnen ist beispielsweise aus Island für uns tätig“, ergänzt er.

Kennengelernt haben sich Daniel Drzewiecki und Bastian Reinkober übrigens an der Hochschule Wismar, danach sind sie jahrelang erfolgreich selbstständig gewesen – erst jeder für sich alleine, jetzt gemeinsam.

Mehr Infos: https://my-scale.de/

