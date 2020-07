Wismar

„Wir möchten gute Ideen voranbringen und Unternehmen helfen, sich weiterzuentwickeln“, sagt Daniel Drzewiecki. Mitten in der Corona-Krise hat der 27-Jährige mit Bastian Reinkober aus Neukloster eine Firma gegründet. Die setzt voll auf einen Gewinner der Pandemie: das digitale Geschäft.

Das haben viele Unternehmen in den vergangenen Monaten komplett umgekrempelt, um während des Lockdowns und der damit verbundenen Einschränkungen an andere Einnahmequellen zu kommen. Von diesem Trend profitiert die Wismarer Firma „my-scale“.

Anzeige

Kunden werden besser im Internet gefunden

Das Hafenbüro mit Sitz im Technologie- und Gewerbezentrum bietet einen traumhaften Blick auf die Wismarbucht. Den genießen auch die Mieter Daniel Drzewiecki und Bastian Reinkober. Doch die meiste Zeit schauen sie auf ihre Computerbildschirme. Sie programmieren und optimieren die Internetpräsenz ihrer Kunden. „Wir helfen ihnen beim Marketing, der Bestellannahme bis hin zur Bezahlung“, erklären die jungen Firmenchefs ihr Geschäftsmodell.

Weitere OZ+ Artikel

Das funktioniert so: Mit besserer Werbung werden ihre Kunden im Internet schneller gefunden – dadurch steigt die Nachfrage nach deren Produkten und Dienstleistungen. Das bedeutet, es müssen mehr Geschäfte gleichzeitig abgewickelt werden. Auch dafür machen Daniel Drzewiecki und Bastian Reinkober die Technik fit.

Gründer aus TV-Show „Höhle der Löwen“ unterstützt

Erfolgreich umgesetzt haben sie das zum Beispiel für die Firma Panthergrip aus Rostock. Dessen Chef Hannes Mirow hatte es schon immer genervt, dass seine Schienbeinschoner beim Fußballspielen verrutscht sind. Deshalb hat er seine eigenen entwickelt und sie in der beliebten TV-Show „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt. Dort hat er einen der schnellsten Deals in der Geschichte der Fernsehsendung bekommen.

Weil die Zuschauer die gezeigten Produkte meist schon während der Ausstrahlung bestellen, muss eine Homepage auf diesen Ansturm vorbereitet sein. „Damit der Server nicht zusammenbricht, die Kunden nicht lange warten müssen und die Produkte auch verkauft werden können“, erklärt Bastian Reinkober. Im Fall von Panthergrip hätten sie genügend Serverkapazitäten für einen Peak von bis zu 300 000 Besuchern bereitgestellt – zur Freude von Chef Hannes Mirow: „My-scale hat das bravourös gemeistert“, lobt er.

Firma am 1. Mai gegründet

Die beiden Firmengründer kennen sich durchs Studium an der Hochschule Wismar und haben bereits erfolgreich selbstständig gearbeitet. Daniel Drzewiecki stammt aus dem niedersächsischen Lüneburg und hilft seit mehr als fünf Jahren Unternehmen im Finanz- und Immobilienbereich bei der Digitalisierung. Seine Erfahrungen reichen von der Erstellung von kleinen Webtools bis hin zur Konzeption, Planung und Entwicklung großer Onlineplattformen sowie den Aufbau von Mechanismen zur digitalen Kundengewinnung.

Neues Zentrum am Hafen Ein Innovationszentrum entsteht zurzeit im Erdgeschoss des ehemaligen Werkstatt- und Sozialgebäudes des Kruse-Speichers am Alten Hafen. Es soll eine moderne Ideenwerkstatt für Start-ups werden. Betrieben wird es von der Forschungs-GmbH, einem Unternehmen der Hochschule Wismar. Geplant war, dass das Zentrum im Sommer 2020 eröffnet. Insgesamt werden rund 1,5 Millionen Euro investiert. Darin enthalten sind der Kaufpreis und die Ausstattung der Räumlichkeiten auf rund 400 Quadratmetern. Das Land fördert das Zentrum mit 1,38 Millionen Euro (90 Prozent). Den Rest übernimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Im Frühjahr 2018 hat die Landesregierung mit der sogenannten Digitalen Agenda den Bau von sechs Innovationszentren vorrangig an Hochschulstandorten in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen. In diesen Zentren sollen Gründer sowie Start-ups mit digitalen Geschäftsideen beste Bedingungen vorfinden, um ihre Ideen umzusetzen. Zugleich sollen die Zentren Raum für den Austausch zwischen der Gründer- und Start-up-Szene und etablierten Unternehmen schaffen.

Bastian Reinkober ist 25 Jahre alt und hat genau wie sein Geschäftspartner Digitalisierung im Blut. Er hat Unternehmer unterstützt, im Internet erfolgreich sichtbar zu werden und mit digitalen Abläufen die Rentabilität ihrer Firmen zu steigern. Am 1. Mai haben sich beide zusammengetan und die „my scale“ digitale GmbH gegründet. Die hat eine erfolgreiche Anfangszeit hinter sich und soll schon Anfang August drei Mitarbeiter bekommen – für den Technikbereich und die Buchhaltung.

Von zu Hause aus arbeiten – wie es in der Corona-Zeit viele Menschen getan haben – könnten die zwei Firmenchefs auch. „Aber im Büro können wir schneller miteinander kommunizieren, wenn wir gemeinsam an Projekten arbeiten“, erklären sie.

Junge Firmenchefs geben in der Freizeit Seminare

Ihre Kunden kommen aus Mecklenburg-Vorpommern (wie der Golfverband MV), Deutschland und Europa. Auch die Lopero-Plattform, einen Onlinemarktplatz, haben sie gebaut – für zwei BWL-Studenten, die damit Händler und Kunden in ihrer Wahlheimat Wismar zusammenbringen – sowohl online als auch im Ladengeschäft. „Wir sind froh, mit ihnen zusammenarbeiten zu können, da sie uns bei allen technischen Fragen zur Seite stehen und uns damit bereits viele Kopfschmerzen und Zeit erspart haben“, sagen die Lopero-Gründer Jasper Reimann und Marten Reyser.

In ihrer Freizeit geben Bastian Reinkober und Daniel Drzewiecki Seminare an der Hochschule Wismar, unter anderem über digitale Prozesse. Außerdem stehen sie Start-ups zur Seite. Geplant war es, dass ihre Firma in das neue Innovationszentrum Wismar einzieht. Das ist eines von sechs Digitalisierungszentren in Mecklenburg-Vorpommern und entsteht gerade am Alten Hafen. Doch die Arbeiten dort verzögern sich. „Und so weit weg sind wir ja nicht“, betonen sie und ergänzen. „Wenn wir dort gebraucht werden, helfen wir gerne.“

Und was sagen die zwei zu ihrer eigenen Internetseite? „Die ist gut, könnte aber viel besser sein. Doch unsere Kunden gehen vor.“

Mehr Infos: https://my-scale.de/

Von Kerstin Schröder