Wismar

Der dramatische Hilferuf von Detlef Lohne, Chef der Wismarer Tafel, in der OSTSEE-ZEITUNG am Karsamstag hat emotional berührt. „Wir brauchen dringend Lebensmittel“, bat der Vereinsvorsitzende. Die Lage spitze sich von Tag zu Tag mehr zu. Viele Geflüchtete aus der Ukraine hoffen auf Nahrung und stehen dafür stundenlang an – oftmals vergebens. „Da müssen wir was machen“, war die Reaktion von Antje Eickelberg. Ehemann Niels sieht das genauso. Er startet eine Hilfsaktion.

In seiner Firma bittet der geschäftsführende Gesellschafter seine Mitarbeitenden, bei ihren nächsten Einkäufen immer etwas mehr in den Warenkorb zu legen. „Vor allem Nudeln und Hygieneartikel für Babys und Frauen sowie Zahnpasta braucht die Tafel.“ Das hat er im Telefonat mit dem Tafel-Vorsitzenden erfahren. Eine Woche lang werden die etwa 20 Beschäftigten am Wismarer Standort des Europäischen Hochschulverbundes, der EHV Fernstudium und Weiterbildung GmbH, Lebensmittel- und andere Spenden zusammentragen. Der Firmenchef selbst will für 500 Euro die dringend benötigten Waren einkaufen, kündigt er an.

Andere Firmen werden nominiert

Außerdem hat sich Niels Eickelberg sofort an die Nudel-Challenge, die er vor Jahren in Wismar initiiert hat, erinnert. Challenge bedeutet Herausforderung: Eine Person macht eine Aktion oder Tätigkeit vor und nominiert anschließend weitere Leute, das Gleiche zu tun. Niels Eickelberg hat sich an zwei Firmen gewandt, sich zu beteiligen. „Ich habe mit Lachs von Achtern Kontakt aufgenommen“, erzählt der 43-Jährige, „da kenne ich alle Gesellschafter.“ Er ist überzeugt, dass sich die Kreativagentur an der Hilfsaktion beteiligen wird. Auch die Firma Easee Germany will er nominieren. Das Unternehmen produziert Ladestationen für E-Autos. „Wir sind Nachbarn im Alten Holzhafen“, erklärt Eickelberg.

„Jede Spende ist wichtig und eine Hilfe.“ Niels Eickelberg, Initiator der Hilfsaktion für die Wismarer Tafel Quelle: privat

Sportvereine mit ins Boot holen

Er hofft, dass durch das Potenzieren viele Menschen an der Challenge teilnehmen werden. „So wird sie von der Gesellschaft getragen und bleibt keine Ein-Person-Aktion. Jede Spende ist wichtig und eine Hilfe, das können schon zwei bis fünf Euro sein.“ Nach seiner Vorstellung wäre es gut, die Challenge beispielsweise auf die Sportvereine auszudehnen. „Meine Tochter Elisa ist Mitglied der TSG Wismar und könnte dort die Aktion initiieren. Oder bei dem geplanten Spendenlauf könnte jeder Starter eine Packung Nudeln mitbringen“, schlägt der Firmenchef vor.

Wer nicht nominiert wurde, sich aber dennoch angesprochen fühlt, könne sich gerne bei Niels Eickelberg melden (Telefon 03841-385183).

Tafel-Team wird überrannt

„Nudeln kosten nicht viel und machen satt“, bittet Tafel-Chef Detlef Lohne dringend um Hilfe. Sein Team ist an seine Belastungsgrenze gekommen – die meisten Helfer sind ältere Menschen und mit der Situation überfordert. „Die Warteschlangen sind extrem lang, normalerweise versorgen wir 30 Familien pro Tag, doch weitere 40 stehen vor unserer Tür“, erzählt Lohne. Die Menschen ohne Lebensmittel wegzuschicken, sei auch eine psychische Belastung für die Helfer. „Von Montag bis Freitag werden wir überrannt“, verdeutlicht Detlef Lohne die Situation.

Wer dem Tafel-Team helfen möchte, kann Lebensmittel zu den Öffnungszeiten vorbeibringen – montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr Am Holzdamm 4. Wer finanziell helfen möchte, kann folgendes Konto bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest nutzen – IBAN: DE39 1405 1000 1200 0168 38, BIC: NOLADE21WIS. Empfänger ist die Wismarer Tafel e.V., Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt.

Auch Helfer, die mitanpacken wollen, werden händeringend gesucht. Sie können sich melden unter Telefon 01520 / 63 78 250 oder eine E-Mail schreiben an wismarer.tafel@web.de.

Von Haike Werfel