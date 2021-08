Wismar

Wer einmal mit einem Fledermausdetektor unterwegs war und die Rufe der Fledermäuse hören konnte, der vergisst das nicht so schnell. Am Sonnabend von 19.30 bis etwa 22 Uhr können Besucher auf dem Wismarer Friedhof bei der 25. Europäischen Fledermausnacht die Schönen der Nacht auf ihren Streifzügen begleiten. Treffpunkt ist das Leichenwärterhaus.

Der Friedhofsverein lädt mit dem Naturschutzbund (Nabu) ein, um mehr über die einzigen fliegenden Säugetiere, ihre Lebensweise und ihre Gefährdung zu erfahren. Besonders Familien mit Kindern wollen die Organisatoren ansprechen. Die Fledermäuse zeigen sich aber erst nach Sonnenuntergang. Solange das Wetter mitspielt, können die Besucher die Fledermäuse selbst unter Anleitung beobachten.

17 verschiedene Arten gibt es in MV

In Mecklenburg-Vorpommern kommen 17 verschiedene Arten vor. Um sie auseinanderzuhalten, braucht es Experten. Bei der Fledermausnacht werden die Unterschiede zwischen den Arten anhand charakteristischer Merkmale auch für Laien verständlich erläutert.

Fledermausdetektor und Wärmebildkamera sind dabei wichtige Hilfen. „Fledermäuse orientieren und verständigen sich mit Lauten im Ultraschallbereich – außerhalb des für den Menschen hörbaren Bereiches. Zudem sind sie (meist) im Dunkeln unterwegs, also zu einer Tageszeit, zu der wir Menschen nicht gut sehen. Aber mithilfe von Spezialgeräten können wir die Fledermausarten anhand ihrer Rufe auseinanderhalten und sie so – mitten in der Nacht – doch sehen“, erklären die Organisatoren.

Von OZ