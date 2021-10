Wismar

„Sonne/Mond“ heißt die Lichtinstallation von internationalen Studenten der Hochschule Wismar. Sie ist am 29. und 30. Oktober jeweils von 19 bis 22 Uhr in der St.-Georgen-Kirche zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Lichtreise durch das dunkle Kirchenschiff ist aus Anlass des 20. Jubiläums des Studiengangs „Architectural Lighting Design“ entstanden und Teil der zeitgleich auf dem Campus stattfindenden Fachkonferenz „Communicating Light“. Durch gedämpftes Licht begleitet, können die Besucher die gotische Backsteinarchitektur der Kirche mit seiner Gewölbehöhe des Quer- und Hauptschiffes von rund 35 Metern neu entdecken. Projektionen, Schatten und Reflexionen verschiedener Lichtquellen setzen Backsteinwände und Gewölbe neu in Szene.

Laternenbasteln in Wismar

Viel ist am Wochenende im Wismarer Treff am Lindengarten (TiL) los. Am Samstagvormittag geht es mit einem kleinen Flohmarkt von 10 bis 13 Uhr los. Angeboten werden Trödel, Strandmuscheln, Wandbilder, Gehäkeltes und Stricksachen für Kinder. Auch Bücher aller Art können für kleines Geld erworben werden. Abends spielt dann die West-Port-Band, ab 19 Uhr ist Einlass. Am Sonntag werden ab 14 Uhr Upcycling-Laternen gebastelt (Material vorhanden) oder man bringt einen Kürbis mit und schnitzt ihn vor Ort zu einer Laterne. Um 17 Uhr startet der Umzug mit Laternen und Liedern durch den Lindengarten. Für die Veranstaltungen in den Innenräumen gilt die 3-G-Regel und Maskenpflicht.

Flohmarkt in Neukloster

Ein Hofflohmarkt an der Alten Schmiede in Neukloster (Reinstorfer Straße 9 gegenüber der Tankstelle) öffnet am Sonntag, 31. Oktober, ab 10 Uhr. Verschiedene Stände sind aufgebaut. Außerdem gibt es, bis es dunkel wird, Kuchen, Gekochtes, Gesottenes, Schmalzstullen oder andere Leckereien. Kinderspiele werden angeboten, Stockbrote aufgewärmt. Wer noch etwas verkaufen möchte, kann sich bei Organisatorin Bärbel Altenburger (Telefon 0171 / 23 54 723 oder per E-Mail an baerbel.altenburger@gmx.de) wenden.

Pilztour zu Maronen und Grünlingen

Eine Pilzwanderung am Sonnabend, 30. Oktober, führt von Wismar in die Palinger Heide an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Treffpunkte sind um 8 Uhr am Parkhaus am Hafen oder gegen 9.15 Uhr am Waldrand in Palingen. Je nach Möglichkeit können auch Fahrgemeinschaften gebildet werden. Die Teilnahme an der geführten Tour kostet 10 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 2,50 Euro. Das Gebiet ist vor allem für Maronen und Grünlinge bekannt.

Strand wird sauber gemacht

Die Bürgerinitiative zur Strandbelebung in Wismar-Wendorf ruft am Sonnabend, 30. Oktober, von 9 bis 12 Uhr zum Arbeitseinsatz auf und würde sich über viele fleißige Helfer freuen. Treffpunkt ist die Seebrücke. Im Anschluss steht ein deftiger Eintopf zur Stärkung bereit. Dazu werden im Außenbereich Bänke und Tische aufgestellt.

Buchvorstellung in Zickhusen

Erinnert wird an Werner Lindemann am Sonnabend um 17 Uhr in der Kirche Zickhusen. Der Eintritt ist frei. „Beichte“ heißt sein Buch, das 28 Jahre nach seinem Tod jetzt im Okapi-Verlag erschienen ist. Es sind Aufzeichnungen aus den Jahren 1945 bis 1949, in denen er die Heimkehr aus dem Krieg als 19-Jähriger schildert, seine Suche nach dem Platz im Leben und seine ersten Berührungen mit Literatur. In Gespräch und Lesung werden seine Witwe Gitta Lindemann und der Herausgeber des Bandes, Professor Carsten Gansel, mehr über sein Leben und seine Bücher erzählen. Lindemanns Gedichte für Kinder, sein Buch „Mike Oldfield im Schaukelstuhl“, sind unvergessen.

Von Kerstin Schröder