Wismar

Eierlauf mit Löffeln – dazu kommt es nicht im Tüfteltheater vom Leum und Helle. Sie greifen stattdessen zuerst zum Fön und dann sogar zum Laubbläser. Mit der herausgepusteten Luft wirbeln sie die Eier umher. Wie das geht? „Das ist Styropor“, vermutet Charlie, woraus die großen Eier gefertigt sind. Charlie ist einer von 70 Mädchen und Jungen, die sich am Freitagnachmittag in die Online-Kinderuni der Wismarer Hochschule eingeloggt haben. Und sie sind vom modernen Eierlauf begeistert: „Geil“, „cool“, „das war super“, kommentieren sie das Experiment. Es ist einer von vielen Versuchen, mit denen das Tüfteltheater Kindern Spaß auf Naturwissenschaften machen will.

Vor zwei Jahren sind die beiden Forschergeister schon einmal auf dem Campus zu Gast gewesen. Diesmal ist allerdings der Hörsaal leer, die Kinder schauen ihnen wegen der Corona-Pandemie zu Hause vom Monitor aus zu. Leum und Helle feiern mit ihnen eine Geburtstagsparty – inklusive Eierlauf und einigen anderen Überraschungen. Mit der Trommel pusten sie zum Beispiel eine Kerze aus: Helle schlägt auf das Musikinstrument und presst damit Luft aus ein Loch am Trommelboden. Den hält er vor die Kerze und die brennt plötzlich nicht mehr.

Nebelluft aus der Trommel

Dann kommt Nebelluft ins Loch – und wieder schlägt Helle zu – diesmal entweicht ein grauer Schleier. So wird den Kindern anschaulich erklärt, wie das etwas andere Kerzenauspusten funktioniert. Und auch der Laubbläser kommt zum Schluss noch einmal zum Einsatz – als Teil der Konfetti-Kanone. Die besteht aus zwei langen, zusammengesteckten Rohren und dem Bläser, der die bunten Schnipsel nach vorne zum Ausgang katapultiert.

Die Forschergeister verkörpern die Schauspieler Holger Haas (Helle) und Inka Pabst (Leum). Beide wohnen in Berlin. Holger Haas ist seit 2012 im Team des Berliner Kinderforscherzentrums Helleum aktiv und gehört zu den Gründungsmitgliedern des 2017 gegründeten Tüfteltheaters. In normalen Zeiten hat das Duo viele Auftritte – in Schulen oder bei Festen. Doch wegen der Corona-Pandemie sind die beiden im vergangenen Jahr nicht so viel umher gereist wie sonst. „Viele Veranstaltungen wurden abgesagt, wir hatten nur einige Auftritte im Sommer“, berichtet Holger Haas.

Leum (Inka Pabst) und Helle (Holger Haas) führen ein Experiment vor – rechts oben vor der Kamera für die Online-Übertragung. Quelle: Kerstin Schröder

Online vor Publikum aufzutreten, ist für sie eine Premiere gewesen. Die haben die Schauspieler gut gemeistert, finden die Zuschauer. Auch sie selbst sind zufrieden: „Es war toll, wie die Kinder mitgemacht haben“, freut sich Inka Pabst. Auf alle schriftlichen Kommentare oder Vermutungen, wie die Experimente funktionieren, hätten sie nicht reagieren können. „Dafür waren es zu viele, so schnell kann man nicht lesen“, ergänzt Holger Haas. Aber auch vor richtigem Publikum sei es nicht möglich, auf alles zu antworten. Das Tolle sei, Kinder würden online gut mitmachen, weil diese Art der Kommunikation für sie normal ist. „Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir sie bald auch wieder bei unseren Veranstaltungen sehen können“, betonen die Zwei.

Von Kerstin Schröder