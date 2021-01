Wismar

„Soll ich böse gucken?“ Die Frage stellt manch einer der Protagonisten im Studentenkeller Block 17. 40 Leute haben sich zum Fototermin für die Aktion „Kulturgesichter MV“ angemeldet. Es entstehen Fotos im Drei-Minuten-Takt mit einer wichtigen Botschaft: Wir sind viele, wir sind vielschichtig und „ohne uns ist’s still“.

„Neutral gucken“, ist die Ansage von Fynn Boitin hinter der Kamera. Der 18-Jährige ist als Mediengestalter-Azubi selbst Teil der Kulturbranche, fotografiert regelmäßig bei Konzerten und Events.

„Es ist ein Rattenschwanz an Menschen ...“, kommentiert Sebastian Schmitt, Chef vom Block 17, das Kommen und Gehen in der Fotoecke. „Man merkt ja gar nicht, wie viele Menschen davon betroffen sind.“ Vor dem ersten Fototermin im Block in der Vorwoche musste er noch Überzeugungsarbeit leisten und die „Kulturgesichter“ der Stadt direkt ansprechen und anschreiben, damit sie mitmachen. Denn gerade die Menschen hinter den Kulissen sind naturgemäß leise. Und das sind viele.

Selbst Druckerei hat Einbußen

„Veranstaltungstechniker, DJs, Künstler, Musiker, Fotografen, Caterer ...“, beginnt Sebastian Schmitt aufzuzählen, welche Bereiche betroffen sind. „Selbst unsere Druckerei hat Einbußen“, erklärt Sebastian Schmitt. Die kiloweisen Flyer, die sonst monatlich über die Veranstaltungen im Block 17 werben, fehlen. Genauso wie die Veranstaltungen. Keine Konzerte, kein Theater, keine Lesungen, keine Partys, keine Kultur. Nichts.

„Es gibt Clubs, die haben seit März keine einzige Veranstaltung“, erzählt Sebastian Schmitt. Deswegen die Fotoaktion des Vereins Kulturwerk M-V, dem Landesverband für Clubs und Livespielstätten Mecklenburg-Vorpommern. Um den Menschen der Kulturbranche, den Kulturschaffenden, ein Gesicht zu geben.

Wenn ein ganzes Standbein wegbricht ...

Julia Heuer (30) gehört zu denen, die sich fotografieren lassen. „Seit zwölf Jahren bin ich in der Branche, das ist mein Nebenerwerb. Und der ist gerade komplett weggefallen“, erzählt sie. Seit 12 Jahren organisiert sie das Campus-Open-Air. Ein Jahr dauern die Planungen und Vorbereitungen. „Das ist viel Arbeit, von der man gerade nichts sieht.“

Kirk Sora, Fotokünstler aus Metelsdorf, solidarisiert sich mit der Branche und zeigt Gesicht: „Ich habe die Aktion etwas beobachtet. Es ist wichtig, den Menschen ein Gesicht zu geben. Es sind ja so viele betroffen. Die Leute, die sonst hinterm Tresen arbeiten, die Beleuchter, die Messebauer ...“

Geld reicht gerade so zum Leben

Tom Kühner (22) aus Wismar ist DJ und Videograf. „Zum Glück bin ich als Videograf fest angestellt, aber auch nur Teilzeit.“ Deswegen die Arbeit als DJ, normalerweise. Nun fehlen die Einnahmen. „Das Geld reicht gerade so zum Leben .“

Bei der Frage, was er sich wünschen würde von den Entscheidungsträgern, wird der Zwiespalt deutlich. „Geringfügige Lockerungen“, die wären einerseits toll für ihn, die Branche und die Menschen. „Aber es ist schwierig, die Folgen als Laie einzuschätzen.“

Gleiche Behandlung

Jan Putensen arbeitet unter anderem als Designer und Moderator zwischen Wismar und Greifswald. „Das Anliegen ist wichtig und richtig“, begründet er seine Teilnahme an der Fotoaktion. Seine Begründung: „Die ganze Kulturbranche erfährt ein hohes Maß an Benachteiligung!“ In Büros könne weiter normal gearbeitet werden, auf der Bühne nicht.

„Uns trifft es besonders hart“, kommentiert er für die Branche. Und während große Firmen massiv unterstützt werden, kommen oft genug die Hilfen in der Kulturbranche mit vielen Soloselbstständigen nicht an. „Das ist ein massives Ungleichgewicht!“

Keine Touristen, keine Stadtrundfahrten

Stephanie Beibler-Kretz zeigt, wie lang und immer länger dieser „Rattenschwanz an Menschen“ ist. Sie bietet mit ihrem großen alten US-Amerikanischen Schulbus Stadtrundfahrten. „Seit 2. November haben wir keine Einnahmen“, erzählt sie nach ihrem Portraitfoto.

Im Wismarer Block war es der zweite Fototermin, am kommenden Mittwoch gäbe es wieder die Chance, Gesicht für die Kulturbranche zu zeigen. Fotografiert wird in Rostock, Schwerin, Stralsund, Jesendorf, Greifswald und Bergen.

Sie lebt vom Kurzarbeitergeld, für das Unternehmen hofft sie auf staatliche Hilfe. „Uns geht’s beschissen!“, sagt sie direkt. „Wir können nicht planen. Wir wissen nicht, wann es wieder losgehen könnte mit dem Tourismus.“ In die Kamera lächelt sie trotzdem. „Ich darf mir das Leben nicht noch schwerer machen!“.

Von Nicole Hollatz