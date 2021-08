Wismar

„Das hat ganz viel mit Mut und Wertschätzung zu tun“, erzählt Ulrike Pawandenat. Vor ziemlich genau fünf Jahren hatte sie den Mut, aus dem Bürojob auszubrechen und ihr Ding zu machen. Das, was sie gut kann, was sie antreibt und was ihr gleichzeitig Halt und Kraft gibt: die Fotografie.

Damals hatte die OSTSEE-TEITUNG erstmals über die Wismarerin mit ihren starken Wismarfotos und über ihre erste große Ausstellung im Wismarer Stadtarchiv berichtet. „Mit einem Foto, wie ich auf dem Marktplatz liege“, lacht die 41-Jährige. Für gute Fotos muss man mitunter die Perspektive wechseln. Damals erzählte sie vom weiten Weg, bis sie den Mut hatte, „ihren Traumberuf, ihre Berufung“, umzusetzen.

Von Wismar nach New York

Nach dem Wirtschaftsrechtstudium in Wismar und Jahren im Management in der Wirtschaft und in Kiel kam sie zurück nach Wismar, studierte Fotodesign an einer Onlineschule und machte sich mit ihrer Fotografie selbstständig. Mut und Wertschätzung: 2019 zeigte sie ihre kunstvoll verfremdeten Wismarfotos mit dem roten Backstein auf der „Art Expo“ in New York.

Die riesigen Leinwände, die damals mit in New York waren, hängen nun auch in der „Galerie 7“ – zu Preisen, die erst einmal schlucken lassen – Mut und Wertschätzung. „Diese Bilder werden jeweils nur einmal verkauft, das sind Unikate“, erzählt sie. Kein fotografisches Massenprodukt mit Schäfchenwolken, sondern echte Kunst und trotzdem – oder gerade deswegen – schön!

Wismar-Fotografie und -Malerei

„Erst sollte das nur mein Büro werden“, erzählt Ulrike Pawandenat. Dann hingen die Bilder und aus der Idee wurde mehr – Mut und Wertschätzung. Nun hat sie sich drei weitere Herzensmenschen ins Boot beziehungsweise in die Galerie geholt. Danny Winkler zeigt in der „Galerie 7“ seine spektakulären Drohnenaufnahmen – Wismar aus der Vogelperspektive.

Ihre Wismar-Malerei zeigt Katharina Knop, die Mama von Ulrike Pawandenat. Nun, wo Katharina Knop im wohlverdienten Ruhestand ist, hat sie wieder Zeit zum Malen. „Ich habe bei Mühlemann gelernt“, erzählt sie vom bekannten Wismarer Kunstlehrer. Als gute Seele und Mitarbeiterin ist Jessica Plöse mit in der Galerie, sie macht gerade das Fernstudium zur Fotografin.

Mentorin und Schaufenster-Shopping

Die Galerie soll ein Ort sein, an dem Kunst und Fotografie zusammentreffen können und sollen, beschreibt Ulrike Pawandenat – wer ausstellen will, solle sich melden. Seit dem Tod der CDU-Abgeordneten Karin Strenz stand ihr ehemaliges Wahlkreisbüro leer. Die fünf großen Schaufenster in der Schüttingstraße 7 locken mit großen Wismar-Ansichten. „Schaufenster-Shopping“, erklärt Ulrike Pawandenat. Denn jedes Bild hat einen QR-Code, mit dem das Kaufen ganz einfach geht.

Ulrike Pawandenat denkt noch weiter. Sie will ihr Wissen rund um das Fotografiegeschäft – sich selbstständig machen als Fotografin oder Fotograf – weitergeben, als Mentorin mit viel Mut und Wertschätzung. Die Galerie hat derzeit an zwei Tagen in der Woche geöffnet. In dieser Woche am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr. Die genauen Öffnungszeiten werden über die sozialen Medien verbreitet – oder einfach gucken kommen!

Von Nicole Hollatz