Wismar

Seit Oktober 2013 sitzt Frank Junge für die SPD im Bundestag. Nach zwei Wahlperioden will der 54-jährige Wismarer diesmal das Direktmandat in seinem Wahlkreis 13 holen. „Ich bin jetzt viel bekannter bei den Wählerinnen und Wählern und es hat sich herumgesprochen, dass ich in Berlin was für die Menschen bewirken kann. Meine Arbeit wird wahrgenommen.“

Er hat viel Kontakt zur Basis

Es sei ihm wichtig gewesen, dass er vom ersten Tag als Bundestagsabgeordneter für die Leute erreichbar ist – etwa in Bürgersprechstunden, Info-Veranstaltungen, Diskussionsrunden oder bei Ortsbesuchen. „Da fängt man sich auch mal einen Satz heiße Ohren, aber man behält die Bodenhaftung und bekommt ein Feedback für seine Arbeit.“ Für ihn treffe es nicht zu, sagt er, dass die Politik den Kontakt zur Basis verloren hat. „Es kommen noch zu wenige. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen meine Gesprächsangebote annehmen.“

Aber die meisten ihrer Probleme würden den Bundestag nicht tangieren. Sie wenden sich an ihn, wenn sie Probleme mit dem Jobcenter haben, mit der Stadtverwaltung oder mit der Landespolitik. „Ich versuche, die Anliegen in die Bahnen zu lenken und hake auch nach, ob es eine Lösung gab.“ Er kümmere sich, versichert Frank Junge.

Als eine Kirchengemeinde in Parchim ihn bat, Sanierungsmittel zu besorgen, luden auch andere ihn zum Besuch ein, zum Beispiel nach Neuburg, Neukloster oder Parkentin. Eingesetzt habe er sich auch dafür, dass der Bund die Sanierung von Sportstätten unterstützt. „Nachdem es Geld für die Wismarer Mehrzweckhalle und dann für die Brecht-Turnhalle gab, ist auch der Polizei SV aufmerksam geworden.“

Ungeduld ist eine seiner Schwächen

Seine Arbeit sei vielseitig und gleichzeitig anspruchsvoll. Er könne sie frei planen und sei außer seiner Wählerschaft niemandem rechenschaftspflichtig. „Der Wahltag ist Zahltag“, erklärt Frank Junge. Was ihn an seinem Job stört, dass vieles wirklich sehr lange dauert. „Das liegt an der Demokratie. Man muss Kompromisse mit dem Koalitionspartner finden.“ Ungeduld ist eine seiner Schwächen, räumt er ein. Er sei „pingelig“, meinen seine Mitarbeiter, und dass er „mehr Mut zur Lücke haben könnte“. Seine Stärken? „Ich bin einsatzbereit, beharrlich, offen und lasse mich begeistern. Hat jemand eine tolle Idee, die mich anflasht, setze ich mich dafür ein.“

Ein Ziel sind 12 Euro Mindestlohn

Im neuen Bundestag möchte sich Frank Junge für den 12-Euro-Mindestlohn engagieren und für allgemeinverbindliche Tarifverträge. „Sie sind ein Garant für gute Arbeit vor Ort“, ist er überzeugt. Als Sprecher der Landesgruppe Ost in seiner Fraktion liegt ihm zudem am Herzen, dass sich die Lebensverhältnisse und Löhne von Ost und West weiter angleichen, ländlich strukturschwache Regionen unterstützt und finanzielle Mittel für die Wirtschaftsförderung weiter auf hohem Niveau bereitgestellt werden.

„Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Bund mit einer Bürgschaft den MV Werften hilft, die Global 2 zu bauen, um den Finanzierungszeitraum zu überbrücken, bis sich der Kreuzfahrtmarkt in Asien erholt hat“, erklärt der Politiker, der seit 1998 Mitglied der SPD ist, und versichert: „Jeden Cent muss der Genting Konzern zurückzahlen.“

Frank Junge ist zudem für eine verlässliche stationäre, gesundheitliche Versorgung, die im ländlichen Bereich unterstützen soll. Er will sich für ein neues Abrechnungsmodell stark machen. Nicht zuletzt setzt er sich dafür ein, dass der Bund auf seinen Wasserstraßen auch den Tourismus fördert.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ehemaliger Leistungssportler

Frank Junge ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Tochter Julia (26) arbeitet als Medizinerin, Sohn Hans (22) studiert BWL in Rostock. Der gebürtige Hallenser war Leistungssportler im Wasserspringen und studierte, wie seine Frau Ute, Sport, um Trainer zu werden. Durch die politische Wende zerplatzte der Traum. Die Eheleute zogen nach Wismar, weil Frank Junge bei der AOK MV Arbeit fand. Dann wechselte er in die Wismarer Stadtverwaltung, wo er zwölf Jahre das Amt für Presse, Tourismus und Stadtmarketing leitete. Sport treibt er immer noch, joggt und fährt Rad. „Es ist die beste Form, um Stress abzubauen“, sagt der Berufspolitiker.

Von Haike Werfel