Wismar: Frau bewirft Kirchentür mit Steinen

Am Donnerstagmorgen wurde die Eingangstür des Marienkirchturms in Wismar beschädigt. Wie die Polizei bestätigt, hat eine 35-jährige Frau die gläserne Tür mit Steinen eingeworfen, weil sie sich dringend Zutritt zur Kirche verschaffen wollte. Dabei ist ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden. Die Reparaturarbeiten begannen noch am selben Tag.

Schon im vergangenen Jahr hatte es immer wieder Ärger mit Vandalismus am Marienkirchhof gegeben. Während der Bauarbeiten an dem Platz vor dem Marienkirchturm hatte die Hansestadt daraufhin einen Sicherheitsdienst mit der Bewachung des Platzes beauftragt. Damals hatten sich vor allem Jugendliche gern auf den frisch aufgemauerten Kirchenmauern aufgehalten und dort auch Steine herausgebrochen.

Die Stadt hatte dieser Vandalismus im vergangenen Jahr rund 15 000 Euro gekostet. Der Vorfall am Donnerstag soll jedoch einen anderen Auslöser gehabt haben.

