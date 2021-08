Wismar

Die Polizei in Wismar hat einen Großbrand in einem Mehrfamilienhaus innerhalb kurzer Zeit aufgeklärt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Donnerstag sagte, wurde inzwischen gegen eine 40-jährige Frau Haftbefehl wegen Verdachts der schweren Brandstiftung erlassen. Die aus Wismar stammende Frau sei in der Nacht zu Dienstag zu Gast in der Brandwohnung gewesen. Sie habe nach Mitternacht an mehreren Stellen in der Wohnung eines 36-jährigen Mieters Feuer gelegt. Der Grund sei noch unklar.

Bei dem Brand war ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Die Wohnung des 36-jährige Mieters brannte aus. Der Mann und eine Polizistin wurden bei Löschversuchen und Rettungsarbeiten verletzt. Mehrere weitere Wohnungen sind unbewohnbar oder stark beschädigt. 33 Menschen mussten flüchten.

Von dpa