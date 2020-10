Wismar

Haben Sie das auch schon erlebt? Sie kaufen einen Parkschein für einen ganzen Tag, sind aber viel früher zurück an ihrem Auto. Was macht man dann mit den restlichen bezahlten Stunden? Eine Frau hat mir zuletzt in Wismar ihren Schein überlassen.

Auf dem Parkplatz Turmstraße wollte ich gerade ein Ticket ziehen, um nach Feierabend für eine Stunde ins Fitnessstudio zu gehen. Die Frau kam auf mich zu und sagte: „Ich brauche ihn nicht mehr. Mir hat den Schein auch schon jemand geschenkt. Es ist eine Tageskarte.“

Verkehrsexperten sehen in Parkschein-Weitergabe kein Problem

Ich habe mich natürlich gefreut und muss zugeben, dass ich auch schon mehrfach meine bezahlten Parkscheine weiterverschenkt habe. Meistens am Strand. Dort halten mein Mann und ich es meist nicht den ganzen Tag aus, aber man weiß ja nie. Also, holen wir uns Tagestickets. Wenn wir dann aufbrechen, geben wir einem Parkplatzsuchenden unseren Schein weiter.

Ich habe auch schon erlebt, dass er weiterverkauft wurde. Statt sechs oder vier Euro wurden zwei Euro verlangt. Das ist immer noch günstiger als ein Tagesticket zu ziehen. Ich schenke und freue mich über die glücklichen Gesichter. Diesmal hatte ich selbst eines. Ich hätte den Schein auch noch wieder weitergereicht – doch als ich losfuhr, war kein neuer Autofahrer in Sicht.

Aber ist es überhaupt erlaubt, einen Parkschein zu verschenken? Ja, sagen Verkehrsexperten. Die Weitergabe eines Parkscheins ist durchaus zulässig. Dies gilt ebenfalls für die heutzutage selten anzutreffenden Parkuhren, falls noch eine Restzeit übrig ist. Grundsätzlich erlaubt ist es auch, einen Parkschein zu verkaufen.

Von Kerstin Schröder