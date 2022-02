Wismar

So gute Bewertungen wie das Team der Stadtbibliothek Wismar bekommen Mitarbeiter der Verwaltung selten. Deshalb hat Leiterin Uta Mach allen Grund zur Freude. Nicht nur das Personal sei freundlich und aufmerksam. Auch das Angebot gefällt den meisten Nutzern. Das hat eine Umfrage ergeben, die etwa ein Jahr lang bis November 2021 durchgeführt worden ist.

Eines der wenigen Mankos, die dabei herausgekommen sind: Es gibt eine Frauendominanz. Männer sind deutlich in der Unterzahl, bei denjenigen, die sich Bücher, Comics, Spielekonsole oder Filme ausleihen. Wie man das ändern könnte, sagt Professor Gerhard Müller von der Hochschule Wismar nicht, als er die Ergebnisse am Dienstagnachmittag in der Stadtbibliothek präsentiert.

Auch die Verweildauer ist seiner Ansicht nach verbesserungswürdig. Mehr als 35 Prozent der insgesamt 1400 befragten Nutzer bleiben maximal 30 Minuten in der Bibliothek, nur acht Prozent verweilen dort mindestens zwei Stunden. Für Uta Mach sind das annehmbare Zahlen. Die meisten Menschen würden kommen, um sich etwas für zu Hause mitzunehmen. Hinzu komme, dass die Umfrage in der kontaktarmen Corona-Zeit stattgefunden habe.

Mehr bequeme Sitzmöglichkeiten?

Bestätigt wird Uta Mach von den Umfrageergebnissen: 90 Prozent der Nutzer kommen wegen der Ausleihe. Andere wollen an Veranstaltungen teilnehmen, vor Ort lesen oder spielen. Mehr als 75 000 Medien hält die Bibliothek bereit. Durchschnittlich 28 Mal im Jahr wird die von insgesamt rund 4500 Nutzern aufgesucht. Wie man noch mehr Menschen ins Haus locken kann – zum Beispiel mit mehr bequemen Sitzmöglichkeiten – dafür sollen die Zahlen in den nächsten Monaten Diskussionsstoff bieten – im Team von Uta Mach und in der Stadtverwaltung, zu der die Bibliothek gehört.

Die Umfrage war Teil des Projektes „Migration und Kulturelle Vielfalt 360°“. Was keine Überraschung ist: Personen mit Migrationshintergrund greifen verstärkt auf Medien mit Deutsch als Fremdsprache zurück und nutzen die Bibliothek als Ort zum Lernen – alleine und gemeinsam.

Von Kerstin Schröder