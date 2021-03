Neukloster

Eisig kommt der Wind vom Neuklostersee herüber und sorgt für leichte Wellen. Der Himmel ist teilweise bewölkt. 6,6 Grad Celsius Lufttemperatur misst das Thermometer. Gefühlt sind es mindestens -1 Grad. So sind Spaziergänger auch dick eingemummelt.

Aber diese Kälte lässt Maik Knief (51), Thomas und Elke Hillmann (beide 60) sowie Susanna (62) und Günther Patzig (63) aus Wismar nicht davon abhalten, wie geplant in den See zu steigen. Sie sind Eisbader oder genauer gesagt: Eisschwimmer. „Wir treffen uns jeden Sonntag um 10 Uhr hier am Neuklostersee und wer Lust hat, der kommt. Oft sind wir noch eine ganze Menge mehr Leute“, erzählt Günther Patzig. Und Thomas Hillmann ergänzt: „Wenn hier Eis auf dem See liegt, dann fahren wir nach Hohen Wieschendorf und schwimmen in der Ostsee. Wenn es dort auch nicht geht, dann nach Tarnewitz.“

Sie schwimmen das ganze Jahr, aber ab Herbst häufiger

Sie schwimmen eigentlich das gesamte Jahr hindurch mehr oder weniger regelmäßig. Zumindest ab September, Oktober werden sie immer aktiver, treffen sich auch in der Woche, denn: „Wenn die Temperatur einstellig wird, dann merkt man die Kälte langsam. Ab fünf Grad jedoch spürt man jedes weitere Grad weniger. Da muss man regelmäßig dabeibleiben, um den Winter zu überstehen“, meinen die beiden Männer.

Geschwommen wird immer mit Luftkissen, das ein Notfallpaket enthält. Hier Günther Patzig (63). Quelle: Kerstin Erz

Ein Luftkissen mit Notfallpaket ist immer dabei

Beim Eisbaden oder Eisschwimmen müssen einige Regeln eingehalten werden, erklären sie weiter. Die regelmäßige ärztliche Untersuchung ist Voraussetzung. „Wir schwimmen immer in der Gruppe, haben Brille und Badekappe auf und Stöpsel in den Ohren. Ganz wichtig aber ist die Boje beim Schwimmen, ein Luftkissen mit Notfallpaket darin. Durch sie wissen wir immer, wo der andere ist und zur Not kann man sich daran festhalten.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei jedem Schwimmen werden auch die Temperaturen von Luft und Wasser gemessen. Doch ist es unter den Eisbadern ein ungeschriebenes Gesetz, dass das erst hinterher passiert. „Sonst geht die Motivation verloren“, sagen die Frauen lachend.

Thomas Hillmann musste zwei Monate aus dem Training aussteigen und war nun zum ersten Mal am Neuklostersee wieder dabei. Hinterher berichtete er: „Als ich ins Wasser ging, dachte ich, mein Bein fällt ab. Trotzdem schaffte ich, hundert Meter zu schwimmen. Wäre ich allerdings länger geblieben, hätte ich hinterher so gezittert, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle bekommen hätte.“

Nach dem Eisschwimmen: dick einmummeln und heißer Tee

Das mit dem Zittern nach dem Eisschwimmen kommt bei fast jedem mehr oder weniger stark auf und in der Regel spätestens zehn Minuten nach Verlassen des Sees. „Außer bei unseren Frauen“, loben Hillmann und Patzig. „Sie stehen so gut im Training, dass sie auch erst etliche Bahnen nach uns aussteigen.“

Heißer Tee ist im Anschluss nach dem Dick-Einmummeln in jedem Fall wichtig. „Allerdings“, und schon wieder lachen alle, „dürfen wir die Becher nur halb voll machen…“ Wegen des Zitterns.

Nach längerer Pause kostet es Überwindung

Erst nach dem Schwimmen misst Thomas Hillmann (60) die Luft- und Wassertemperatur. 6,4 Grad kalt ist es derzeit im Neuklostersee. Quelle: Kerstin Erz

Maik Knief strahlt nach dem Schwimmen ganz besonders. Schon lange war er nicht mehr Eisbaden und ist nun stolz, dass er auch einige Bahnen geschafft hatte. „Das ist immer eine Kopfsache. Ich konnte mich heute überwinden. Jetzt geht es mir bestens“, meint er nach dem Umziehen. „Meine gute Laune wird bestimmt heute den ganzen Tag anhalten. Zwar wird jetzt gleich noch das Zittern kommen, aber das empfinde ich als nicht so unangenehm. Wenn der Körper sich wieder aufheizt, dann habe ich immer das Gefühl, ich könnte im T-Shirt herumlaufen.“

Günther Patzig ist 200 Meter geschwommen. Auch er war einige Wochen nicht mehr im eisigen Wasser. „Meine Hände sind etwas kühl, aber sonst fühle ich mich gut. Obwohl der Wind heute ziemlich unangenehm war.“ Mit einem Blick zurück ins Wasser schmunzelt er: „Wie es aussieht, finden die Frauen mal wieder kein Ende.“

Apropos Eiswasser: Thomas Hillmann schnappte sich das Thermometer und kam mit dem Ergebnis 6,4 Grad Celsius zurück. „Es gehe aufwärts mit der Wassertemperatur“, meint er und greift zum Becher Tee.

Von Kerstin Erz