Wismar

Einwanderinnen helfen Einwanderinnen. Das ist das Ziel eines neuen Projekts des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg. Es heißt: Stadtmütter. Im Mehrgenerationenhaus in der Wismarer Hans-Grundig-Straße werden syrische Frauen und Palästinenserinnen ab Oktober zu Sprach- und Kulturmittlerinnen ausgebildet. Sie sollen dann ab Januar Frauen mit gleicher Herkunft oder Sprache in ihren Wohnungen aufsuchen und ihr erworbenes Wissen weitergeben.

Projekt soll Integrationschancen erhöhen

„In der Hansestadt leben viele zugewanderte Familien. Sie wohnen vor allem in den Stadtteilen Friedenshof, Wendorf und Kagenmarkt. Die Frauen leben meist zurückgezogen und nur auf ihre Familie bezogen. Oder sie halten sich in ihren Communities auf, die sich gebildet haben. Kontakt zu deutschen Familien gibt es kaum“, schildert Vorstand Kathrin Konietzke die Situation. Mit seinem Projekt will das Rote Kreuz Zugangsbarrieren abbauen und die Integrationschancen von Frauen und Kindern erhöhen.

Anzeige

Migrantinnen lernen Deutsch im Sprach-Café

„In unserem Sprach-Café üben zugewanderte Frauen mit deutschen Frauen die deutsche Sprache. Auf einfachste Weise“, erzählt Anett Paetz, Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus. Es sind ältere Wismarerinnen, die mit ihnen zum Beispiel singen und über das Lied sprechen, Zeile für Zeile. Auch beim gemeinsamen Kochen und Backen wird deutsch gesprochen. Die Migrantinnen wollen ihre Angst überwinden, sich mit Deutschen zu unterhalten. Sprache baut Barrieren ab.

Weitere OZ+ Artikel

Sieben Frauen lassen sich ausbilden

Sieben zugewanderte Frauen aus dem Sprach-Café, selbst Mütter, möchten sich nun als Stadtmütter für andere Frauen und Familien engagieren. „Wir freuen uns sehr, dass sich so viele bereiterklärt haben. Wir hätten mit zwei, drei Frauen gerechnet“, sagt Kathrin Konietzke. Bis Jahresende lassen sich die Migrantinnen schulen. „Unsere Themen sind beispielsweise Kita und Schule, gesunde Ernährung, Gesundheitsfürsorge, Sport und Bewegung, Erziehung ohne Gewalt, Suchtvorbeugung“, zählt Nancy Voigt auf. Sie leitet das Projekt.

Die Schulungen wird aber nicht nur sie durchführen, sondern auch Netzwerkpartner des DRK-Kreisverbandes, etwa Fachkräfte aus Beratungsstellen oder Erzieherinnen aus Kitas.

Durch Hausbesuche Vertrauen gewinnen

Das Wissen, das die Stadtmütter in den nächsten drei Monaten erwerben, werden sie dann ab Januar an andere Frauen und Familien weitergeben. „Dazu besuchen sie sie zu Hause“, sagt Nancy Voigt und erläutert: Der Kontaktaufbau soll möglichst auf einfache Art und Weise erfolgen, damit die qualifizierten Frauen das Vertrauen der Migrantinnen erwerben. Sogenannte Türöffner können auch Kinder- und Stadtteilfeste sein oder der Spielkreis, das Frauen- und das Elterncafé im Mehrgenerationenhaus.

Über deutsche Werte und Kultur informieren

Nach und nach informieren die Stadtmütter als Sprach- und Kulturmittlerinnen über deutsche Werte und Vorstellungen, gesellschaftliche Vorgänge und Kultur. Sie motivieren die zugewanderten Frauen, am gesellschaftlichen Leben in Wismar teilzunehmen und ihre Verantwortung für sich und ihre Kinder wahrzunehmen. Die Stadtmütter begleiten sie in die Kita, Schule oder zu Behörden. „Wenn sich Migranten engagieren, dann ist Integration gelungen“, stellt Anett Paetz fest.

Den Anstoß für das Projekt gab Petra Steffan, die Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt. Sie kennt es aus Wismars Partnerstadt Lübeck. Hier wie auch in Berlin würden die Stadtmütter eine sehr erfolgreiche Arbeit leisten.

Von Haike Werfel