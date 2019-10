Wismar: Frauen zeigen sich im Kalender für ein faires Miteinander

Wismar

“In Afghanistan können wir zurzeit nicht leben. In Wismar fühle ich mich wohl. Ich habe hier so viele Menschen kennengelernt, die möchte ich nicht missen“, sagt Palwasha Qasimi. Sie wurde in der Provinz Kapisa geboren und lebt seit 2017 in der Hansestadt. Jetzt zeigt sie sich öffentlich – im neuen Kalender „30 Jahre Mauerfall –Frauen grenzenlos“. Der soll Anstöße geben, einander zuzuhören und ein faires Miteinander zu gestalten. So fassen die Petra Steffan und Elke Sasse, die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Wismar und Lübeck, ihr gemeinsames Projekt zusammen. Denn auch 30 Jahre nach dem Mauerfall, müssten immer noch Grenzen überwunden werden – soziale und kulturelle.

Die Mauern in den Köpfen sollen fallen

Haben den Kalender in Wismar vorgestellt: Petra Steffan (l.) und Elke Sasse (r.), die Gleichstellungsbeauftragten von Wismar und Lübeck, sowie Silke Meyer vom Evangelischen Frauenwerk Lübeck-Lauenburg. Quelle: Kerstin Schröder

Mit der Idee und Frage, wie Mauern in den Köpfen fallen können, sind Frauen, die in Wismar und in Lübeck leben, gefragt worden, was Grenzen überwinden und Heimat für sie bedeutet. Andrea Diehl, die aus Westdeutschland stammt und seit 2012 in Wismar wohnt, mag das Wort Heimat nicht. Es sei zu abgegriffen und werde oft missbraucht. Sie bevorzuge deshalb den Begriff Zuhause. Und das sei dort „wo Menschen sind, die mich mögen und die ich mag – wo auch immer sie herstammen.“ Diese Sätze stehen neben ihrem Bild im Kalender. Mit dem „geben wir Lübeckern und Wismarern ein Gesicht und eine Stimme – und bringen sie mit den Zitaten ins Gespräch“, erklärt Elke Sasse die Idee.

Kalender sind kostenlos 500 Kalender für das Jahr 2020 gibt es in Wismar, weitere 500 werden in Lübeck verteilt. Erhältlich sind sie in der Welterbestadt im Büro der Gleichstellungsbeauftragten im Rathaus sowie im Café Glücklich und in der Wäscherei darunter. Der Kalender ist kostenlos. „Wir würden uns aber über Spenden freuen, weil wir gerne noch weitere Projekte umsetzen möchten“, sagt Petra Steffen, die Gleichstellungsbeauftragte von Wismar.

Frauen kommen auch aus anderen Ländern

Die Frauen sind vom Osten in den Westen gezogen oder umgekehrt. Und einige stammen aus anderen Ländern – wie Hatun Tasdelen. Die gebürtige Türkin lebt seit 2007 in Wismar. Sie kenne die Stadt, sei aber relativ allein hier. „Und das macht es oft schwer“, steht neben ihrem Bild geschrieben. Und neben dem von Irina Luft aus Karaganda ( Kasachstan) ist zu lesen: „In Wismar fühle ich mich zu Hause, weil ich mich hier wiedergefunden habe. Die Stadt, in der mein Leben neu angefangen und von vorne begonnen hat.“ Seit 19 Jahren ist Irina Luft in Wismar – genau wie Jutta Kross aus Walsrode in Niedersachsen. Wismar habe ihr eine berufliche Perspektive geboten. „Dabei Familie und Beruf zu verbinden, war eine große Herausforderung. Aber die Überschaubarkeit der Stadt und die Hilfsbereitschaft gaben mir Zuversicht“, erklärt sie im Kalender.

Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden

Wenn man durch die Monate blättert und die Zeilen neben den 26 Frauen (13 aus Wismar, 13 aus Lübeck) liest, will man mehr über sie erfahren. Auch das ist auch das Ziel des Projektes: das Menschen mehr miteinander reden. „Denn nur der Austausch und das gegenseitige Verstehen lassen die Mauern in den Köpfen kleiner werden“, sind Petra Steffan und Elke Sasse überzeugt. Vor fünf Jahren – zum 25. Jahrestag des Mauerfalls – haben sie die Kontakte zwischen Lübeck und Wismar (West und Ost) verstärkt und danach mit kleineren Veranstaltungen die Zusammenarbeit fortgesetzt.

Der Kalender zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ist verbunden mit gegenseitigen Besuchen. Vor einigen Wochen sind Frauen aus Wismar nach Lübeck gereist, um bei einer Stadtführung zu erkunden, wie die Integration nach dem Krieg verlaufen ist. Am Mittwoch ist der Gegenbesuch erfolgt. Frauen aus Lübeck sind zu einem Workshop in die Welterbestadt gekommen. Mit nach Hause genommen haben sie die Wismarer Teilnehmerinnen nicht nur neue Begegnungen und Freundschaften, sondern auch ein Geschenk: Samenkugeln mit jeweils 40 Frühjahrsblühern.

Von Kerstin Schröder