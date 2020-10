Wismar: Freizeitfläche wird doppelt so teuer wie geplant

Wismar

Die große Freizeitfläche am Alten Hafen wird deutlich teurer als angenommen. Die Mehrkosten belaufen sich auf 870 000 Euro.

Ursprünglich war die Stadt bei der Eventfläche zwischen dem Ohlerich- und dem Thormannspeicher mit 680 000 Euro im Doppelhaushalt 2016/17 an den Start gegangen. Vier Jahre später liegen die Kosten bei 1,55 Millionen Euro.

Kosten werfen Fragen auf

„Der Preis ist sehr sportlich“, so CDU-Bürgerschaftsmitglied Sigfried Rakow. Schon die ursprünglichen Kosten seien ihm hoch vorgekommen. „Inhaltlich hat es keine Änderungen gegeben. Ich kann mir die mehr als doppelt so hohen Kosten nicht erklären. Eine Steigerung um mehr als 100 Prozent wirft Fragen auf“, so Rakow weiter.

Das Modell zeigt, wie die Eventfläche zwischen dem Ohlerichspeicher (l.) und dem Thormannspeicher (r.) gestaltet werden soll. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Verwaltung bestätigt: „Eine inhaltliche Änderung der Planung gibt es nicht.“ Auf der etwa 70 Meter langen und 35 Meter breiten Freizeitfläche sind Spielgeräte, Bäume, Fahrradbügel, Unterflurcontainer, Leuchten, Hochbeete und Stromverteiler vorgesehen. Die Gestaltung wird hochwertig, verschiedene Generationen sollen sich dort wohlfühlen. Auch Flächen für Wikingerschach (Kubb) und Boule sind vorgesehen.

Stadt nennt drei Kostentreiber

Nach Angaben von Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke gibt es drei wesentliche Kostentreiber. Erstens sei die Ausstattung hochwertiger als in der ersten Planung, zweitens müsse laut Gutachten Boden ausgetauscht werden und drittens ergeben sich Mehrkosten durch die allgemeine Preisanpassung, was auch eine Erhöhung der Baunebenkosten für Architekten- und Ingenieurleistungen zur Folge habe.

Die Bürgerschaft soll auf ihrer Sitzung am 29. Oktober den neuen Gesamtkosten von 1,55 Millionen zustimmen und die überplanmäßigen Ausgaben bewilligen. Ein Teil der Zusatzkosten – 365 000 Euro – muss die Stadt selbst aufbringen. Die anderen Mehrausgaben sollen über Fördermittel abgedeckt werden. Diese stammen aus dem Programm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und machen 70 Prozent aus.

Fertigstellung soll 2021 sein

Bei Zustimmung der Bürgerschaft soll Ende 2020/Anfang 2021 die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. Die Fertigstellung solle im nächsten Jahr sein, so Heike Bansemer, Leiterin der Finanzverwaltung.

Die Ansicht gibt einen Überblick, wie die Fläche am Alten Hafen mit zum Beispiel Bäumen, Spielgeräten und Sitzbänken gestaltet werden soll. Quelle: Hannes Hamann Landschaftsarchitekten

Bis zur Sitzung der Bürgerschaft soll die Verwaltung noch genaue Zahlen nachliefern, was im Einzelnen wie viel teurer geworden ist. Roland Kargel (Linke) und Lysann Schmidt-Blaahs (Grüne) sind die Angaben nicht konkret genug. Senator Michael Berkhahn ( CDU) sicherte das im Bauausschuss zu. Grundsätzlich ist der Ausschuss aber weiter für das Vorhaben.

Vorhaben breit diskutiert

Über die Eventfläche wird seit Jahren diskutiert. Der Planungsentwurf für die Gestaltung wurde im Mai 2018 dem Unesco-Sachverständigenbeirat vorgestellt. Der war mit einigen Punkten nicht einverstanden, daraufhin wurde die Planung überarbeitet.

Im Sommer 2018 hatten dann Bürger in einem Workshop die Möglichkeit, sich mit Hinweisen, Wünschen und Kritiken in den Entwurf einzubringen. Nach vierwöchiger öffentlicher Auslegung wurde die Entwurfsplanung erneut überarbeitet und dem Sachverständigenbeirat abschließend zur Bestätigung vorgelegt.

„Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurden die Kosten für das Vorhaben neu ermittelt und haben sich erwartungsgemäß gegenüber den ursprünglichen Kosten aus 2016 erhöht“, so die Verwaltung.

Für Lysann Schmidt-Blaahs (Grüne) hätte die Bürgerbeteiligung für das Vorhaben früher beginnen sollen. Dann hätten möglicherweise Kosten vermieden werden können, weil früher absehbar gewesen wäre, wie das Projekt aussehen soll.

Von Heiko Hoffmann