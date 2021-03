Wismar

Die ersten Skipper holen dieser Tage ihre Boote aus dem Winterquartier. Auch der Wismarer Karsten Schmidt ließ schon seine Segelyacht im Westhafen zu Wasser. Mit weiteren 69 Booten hat sie in der Lagerhalle der Yachtwerft Ostsee GmbH überwintert. „Etwa eine Handvoll ist erst raus“, sagt Geschäftsführerin Anett Schultz. „Nach Ostern geht es dann Schlag auf Schlag.“

Skipper schwärmt vom Liegeplatz in Weißer Wiek

Die sieben Tonnen schwere Yacht hängt in Gurten am Kranhaken vom Sportbootservice Westhafen. Der Krantermin ist Wochen im Voraus mit dem Chef Uwe Deutschmann geplant gewesen, erzählt der Skipper. Also reiner Zufall, dass er bei herrlichstem Sonnenschein in die neue Segelsaison startet. Karsten Schmidt will sein Boot noch am gleichen Tag mit einem Freund nach Boltenhagen überführen. „Ich habe im Sommer einen Liegeplatz in der Weißen Wiek, ein schöner, ruhiger Hafen mit allem touristischen Service“, schwärmt der Freizeitkapitän, der Mitglied im Wismarer Segler Verein ist.

Bootseigner lobt professionellen Service der Yachtwerft

Sein Boot, eine Dehler 38, gebaut in Greifswald, macht jetzt am Kranhaken einen Schwenk von der Kaikante zum Hafenbecken. Kranführer André Conrad lässt das Boot sachte herunter und setzt es ins Wasser. Die Gurte bleiben noch solange dran, bis Hannes Schultz, Juniorchef der Yachtwerft, alle Borddurchbrüche auf Dichtigkeit kontrolliert hat. Er gibt seinen Kollegen Philipp Zemer und Fabian Schlizio ein Zeichen: Alles okay.

Als nächstes wird das Team den 17 Meter langen Edelstahlmast aufs Boot setzen. Er liegt an der Kaikante bereit. Bei der Segelyacht von Karsten Schmidt reicht er zwei Meter tief in den Rumpf bis auf den Kiel. Der Skipper ist zufrieden mit der Arbeit der Yachtwerft. „Ein professioneller Service“, lobt er. Zu guter Letzt bringen die Männer die Segel an der „Pantoufle“ an. Die Idee für den französischen Namen der Yacht hatte seine Frau. Wörtlich bedeutet er Pantoffel und steht sinnbildlich für „nach Hause kommen“, erklärt der Bootseigner.

Segler lieben die südliche Ostsee als Revier

Er wird etwa anderthalb bis zwei Stunden für den Ostseetörn zur Weißen Wiek benötigen, vermutet Karsten Schmidt. „Der Wind ist gut.“ Die südliche Ostsee sei ein traumhaft schönes Segelrevier, da ist er sich mit Anett Schultz einig. „Viele Segler fühlen sich von Wismar und der attraktiven Altstadt angezogen. Und dann sehen sie die Schornsteine vom Haffeld rauchen.“ Der Skipper hatte vor Jahren auch einen Liegeplatz im Westhafen und ärgerte sich über den Industrieschmutz auf seinem Boot. Am Brunkowkai sei es durch die Schrott- und andere Verladung noch schlimmer.

Wismarer Stadthafen mit Ausbaupotenzial

„Wir haben einen schönen Stadthafen, der gut gebucht ist. Allerdings fehlt es an sanitären Anlagen, an einer überdachten Fläche, wo die Wassertouristen verweilen können“, sagt Anett Schultz. „Sie kommen aus ganz Deutschland sowie aus der Schweiz, Österreich und Skandinavien. Darunter viele Familien mit Kindern. Sie vermissen in Wismar einen Grill- und einen Spielplatz, die eigentlich Standard sind in anderen Häfen, beispielsweise in Kühlungsborn und Hohen Düne.“ Genügend Platz sei vorhanden, meint die gebürtige Berlinerin. Sie kam mit ihrer Yachtwerft vor zehn Jahren nach Wismar. Doch schon seit 2000 machte sie als Seglerin regelmäßig im Stadthafen fest.

Stadt prüft Möglichkeiten zur Erweiterung der Infrastruktur

„Hier könnten auch viel mehr Liegeplätze eingerichtet werden“, sind die beiden Segelsportler überzeugt. Etliche Unternehmen mit ihren Mitarbeitern sorgen für maritim-touristische Umsätze. Und in der zweiten Reihe profitiere die Dienstleistungs- und Versorgungsbranche von den Wassersporttouristen: die Gaststätten, der Handel, die Autovermietung und der Fahrradverleih.

Es habe vonseiten der Stadt unlängst eine Besichtigung der drei Hafenbereiche Brunkowkai, West- und Alter Hafen gegeben, berichtet Pressesprecher Andreas Nielsen. Die Tourismuszentrale und das Hafenamt haben ermittelt, welche Infrastruktur vorhanden und welche nötig ist. Nun werde die Finanzierbarkeit geprüft, um Maßnahmen zu veranlassen.

