Wismar: Friedenshof-Feuerwehr löschte im Vorjahr 36 Brände

Wismar

Nicht immer bleiben Feuerwehrleute beim Ausüben ihres Ehrenamtes unversehrt. So gab es beim Norma-Brand im Herbst verletzte Kameraden, berichtete Stephan Hoffmann, Wehrführer der Wismarer Ortswehr Friedenshof. „Aber allen geht es wieder gut.“ Zu 104 Einsätzen wurden die Brandbekämpfer im vergangenen Jahr gerufen. Sie hatten 36 Brände zu löschen, darunter vier Großbrände. Auch Fehl- und böswillige Alarme habe es gegeben. „Die meisten Einsätze mussten wir im Januar 2019 leisten, da hat uns die Sturmflut sehr gefordert“, blickte Hoffmann zurück. Insgesamt verzeichnete die Friedenshof-Wehr 189 Einsatzstunden im Vorjahr.

33 Jungen und Mädchen in Jugendwehr

Zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung – etwa Landrätin Kerstin Weiss und Bürgermeister Thomas Beyer – würdigten auf der Jahreshauptversammlung das Engagement der Feuerwehr mit ihren 103 Mitgliedern, darunter 53 Aktiven. In der Jugendfeuerwehr sind derzeit 33 Jungen und Mädchen tätig.

Wehrführer Hoffmann berichtete auch von schönen Einsätzen und Erlebnissen, wenn die Kameraden das Osterfeuer absichern oder Kinderfeste unterstützen. Anstrengend sei das sportliche Training jener Kameraden, die sich auf den Berlin Firefighter Stairrun vorbereiten. Da geht es dann 110 Meter Treppen mit 25 Kilo Ausrüstung hinauf. Sechs Feuerwehrmänner aus Wismar waren dabei.

Zur Motivierung des Brandschutznachwuchses übergab Tilo Gundlack für das Sommerfest einen Scheck an Jugendwart Rico Schütt. Als SPD-Landtagsmitglied will sich Gundlack besonders um das 50-Millionen-Paket für die freiwilligen Feuerwehren im Land kümmmern, kündigte er an, damit hier vor Ort etwas davon ankommt.

Ernennungen, Beförderungen, Auszeichnungen

Bürgermeister Beyer verwies ebenfalls Verbesserungen: „Die Bürgerschaft hat die Entschädigung der Einsatzkräfte neu geregelt, das haben sie verdient.“ Anschließend nahm der Verwaltungschef Ernennungen, Auszeichnungen und Beförderungen vor. So wurde Stefan Bethke zum Feuerwehrmann ernannt, Johannes Küper zum Oberfeuerwehrmann und die Kameraden Rudat, Richter, Podlich, Specht und Burmeister zu Oberlöschmeistern befördert.

Zur Galerie Impressionen von der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wismar-Friedenshof

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr wurde Roland Kühn mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold geehrt, Stephan Hoffmann erhielt es in Silber für 25 Jahre aktive Mitarbeit. Dass der 43-Jährige das Vetrauen seiner Mitstreiter genießt, bewies die Neuwahl. Er wurde mit 86 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Sein Stellvertreter David Wellnitz erhielt über 70 Prozent der Stimmen.

Von Frank Peter Reichelt