Wismar: Fußballfrauen verwandeln Rückstand in Sieg

Wismar

Die Fußballfrauen vom FC Anker Wismar setzten sich am Sonntag beim TSV Siems II mit 3:1-Toren durch. Nach dem 0:1-Rückstand sorgte Laura Kochnow mit drei Treffern in der 35., 42. und 77. Minuten für den 3:1-Sieg der Damen von Trainer Eckard Jesko. Es war eine gute Generalprobe für die Verbandsligadamen des FC Anker, die an den beiden nächsten Wochenenden den Greifswalder FC (27.02.) und die HSG Warnemünde (27.02.) auf eigenem Platz zu Punktspielen erwarten.

Einen weiteren Ankersieg am Wochenende machte das Landesklassenteam des FC Anker perfekt. Gegen den Brüeler SV, eine Elf aus der Landesklasse IV, siegte die Verbandsligareserve der Hansestädter klar mit 6:2-Toren. Die Ankertore erzielten Leon Nevermann (2), Malte Fritz, Henri Mura, Janis Meyer, Ferdie Mathlouthi und Antonio Quinci. Der FC Anker Wismar bestreitet am nächsten Sonntag ein Auswärtsspiel beim FC Mecklenburg Schwerin III.

Von Bernhard Knothe