Klaus Schumacher versteht die Welt nicht mehr. Der Küchenchef und Geschäftsführer vom „Brauhaus am Lohberg“ in Wismar zeigt sich enttäuscht vom angekündigten Lockdown, der besonders die Gastronomie hart treffen wird. Ab Montag müssen alle Restaurants, Bars, Cafés und Kneipen schließen. Wie Klaus Schumacher geht es den meisten anderen Gastronomen in der Region auch: Sie sind von der Politik enttäuscht und fürchten nun erneut um ihre Existenzen.

Gastronom: „So etwas Sinnfreies habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt.“

Der Brauhaus-Chef sagt: „So etwas Sinnfreies habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt.“ Für ihn sei die Entscheidung der Bundes- und Landesregierung unverständlich. Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) hatte angekündigt, dass es finanzielle Hilfen für Gastronomen aus Berlin geben soll. Bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat – also November 2019 – sollen gezahlt werden. Einzelheiten stehen noch aus.

„Wenn diese Hilfen nicht kommen, kann ich meine Mitarbeiter nicht halten“, sagt Klaus Schumacher. Denn er gehe zudem nicht davon aus, dass der Lockdown für die Gastronomie Ende November vorbei sein wird. Schon im Frühjahr hatte das traditionsreiche Brauhaus mit dem Lockdown zu kämpfen. „Das war ganz schlimm für uns, jetzt waren wir ja schon etwas darauf vorbereitet“, sagt Schumacher. Dass dieser erneute Lockdown etwas bringt, glaubt er aber nicht.

„Wenn die Hilfen aus der Politik nicht kommen, kann ich meine Mitarbeiter nicht halten". Klaus Schumacher, Geschäftsführer vom Brauhaus in Wismar Quelle: Nicole Hollatz

„Wir hatten einen guten Sommer. Das Geschäft lief gut. Wir schaffen das.“

Etwas optimistischer zeigt sich René Krohn vom Restaurant „Krohn Essen & Trinken“ in Wismar. Er sagt: „Die Situation ist bedrückend für alle, aber wir versuchen unsere Mitarbeiter weiter zu motivieren.“ Einige Stammgäste waren noch einmal da, um gute Wünsche dazulassen. „Die Mitarbeiter werden wir vermutlich in Kurzarbeit schicken müssen“, sagt der Gastronom. Aber er sagt auch: „Wir hatten einen guten Sommer. Das Geschäft lief gut. Wir schaffen das.“ Lediglich die Ungewissheit, ob der Lockdown wirklich Ende November vorbei sein wird, mache René Krohn etwas Sorgen.

„Wir hoffen, dass wir gut rüberkommen“

Ulrich Bendt vom Seerestaurant „Schöne Aussicht“ in Neukloster ist froh, dass er nach 30 Jahren in der Branche seine Kredite schon abgezahlt hat. Er und seine Frau wollen sich eigentlich langsam auf den Ruhestand vorbereiten, nun werde es doch etwas knifflig für den Familienbetrieb. Seine Tochter habe er schon entlassen müssen. Dennoch sagt er: „Wir müssen es so hinnehmen. Es hat auch seine Notwendigkeit.“

Im Restaurant hätte die Bendts immer aufgepasst, Hygienekonzepte eingehalten und auch mal einen Gast des Hauses verwiesen, der sich nicht daran halten wollte. Über den Lockdown für die Gastronomie ärgert sich der Neuklosteraner trotzdem. „Wir hoffen, dass wir gut rüberkommen und das Weihnachtsgeschäft nicht ausfällt“, sagt Ulrich Bendt. Einen Außer-Haus-Service könne er ebenfalls nicht anbieten. Zu aufwendig.

Von der Landesregierung hatte er sich mehr Unterstützung erhofft: „Ich habe gedacht, dass unsere Ministerpräsidentin mehr zu uns steht und vielleicht doch mehr möglich macht.“ Der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag ist im Restaurant „Schöne Aussicht“ bereits komplett ausgebucht. Nun hofft Ulrich Bendt, dass er seinen Gästen nicht absagen muss und sein Restaurant direkt am Neuklostersee wenigstens zur Weihnachtszeit öffnen kann.

