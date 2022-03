Die Mutter verhaftet, weil sie einen russischen Soldaten liebte. Er selbst, weil er ein kritisches Gedicht zu DDR-Zeiten schrieb – die intensive Biografie Ulrich Schachts spiegelt sich in seinen Werken wider. Am Haus seiner Jugend in Wismar erinnert nun eine Gedenktafel an den 2018 verstorbenen Autor.