Wismar: Geflüchtete Frauen basteln Weihnachtskalender für Bedürftige

Wismar

„Das ist ein Dankeschön von uns an die Menschen hier in Wismar“, erzählt Sahar Nasiri. Sie ist als Flüchtling aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Andere Frauen aus dem Wismarer Frauenflüchtlingstreff kommen aus Eritrea, Afghanistan oder Syrien beispielsweise. Und sie alle sind dankbar dafür, hier in Wismar eine friedliche neue Heimat gefunden zu haben – ohne Krieg und Gewalt und Angst.

Danke sagen

Seit sechs Jahren basteln sie zusammen Adventskalender für bedürftige Menschen in Wismar; für die, an die sonst vielleicht niemand denkt. 40 Geschenktüten sind so entstanden, gefüllt jeweils mit 24 Kleinigkeiten zwischen Seife, Kerzen, Parfüm, Schokolade, Shampoo, Zahnpasta und mehr; liebevoll gebastelt als richtiger Adventskalender mit 24 kleinen, selbst gebastelten Geschenkboxen – eben richtige Adventskalender für die Menschen, bei denen das Geld so schon knapp ist.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen einfach Danke sagen und die Nächstenliebe, die wir erfahren haben, weitergeben“, erklärt Sahar Nasiri. Für die Frauen ist dies auch eine praktische Form der Integration, wenn sie sich beim Kerzenschein zusammen auf den christlichen Advent mit all seinen Traditionen vorbereiten.

Hier werden die Kalender ausgegeben

Die Adventskalender werden beim „Mittagstisch für Leib und Seele“ (montags) und freitags beim Suppentisch in St. Nikolai ausgegeben. Diese Essensangebote – Ehrenamtler kochen gemeinsam – richten sich insbesondere an Bedürftige, die für einen symbolischen Euro eine warme Mahlzeit in der Kirche bekommen können. Auch alle anderen können kommen und spenden mehr.

Allerdings gilt auch beim gemeinsamen Essen in der Kirche die „2G Plus“-Regel: die Menschen müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Coronatest nachweisen. Weil viele das aus rein logistischen Gründen nicht können, haben die Ehrenamtler angefangen, die Mahlzeiten in große Gläser mit Schraubdeckel zum Erwärmen zu Hause abzufüllen. Abholen geht auch ohne Coronatest. Nur das für die Seele, das Beisammensein, das fehlt dann.

Auch das Schaufenster des Frauenflüchtlingstreffs in der Wismarer Altstadt haben die meist muslimischen Flüchtlingsfrauen nun weihnachtlich geschmückt, nachdem ihre deutschen Freundinnen und Helferinnen das Fenster zum Ramadan dekoriert haben – was für schöne Gesten des gegenseitigen Respekts und der Anerkennung!

Von Nicole Hollatz