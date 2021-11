Wismar

Die engagierten Frauen des Wismarer Zonta-Clubs wissen aus den Vorjahren: Die Leute werden stehen bleiben und nachfragen, was das soll – das orange beleuchtete Rathaus, davor die orange angemalten Frauenschuhe. Am internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November werden weltweit viele Gebäude orange erstrahlen. Auch das Wismarer Rathaus – von 17 bis 18 Uhr.

Die Aktion „Orange the World“ ist ein internationales Statement der Zonta-Clubs gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. „Zonta says no“ zu Gewalt. Die engagierten Frauen wollen Betroffene ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Sie verteilen unter anderem die Hilfstelefonnummern, sie wollen die Menschen ermutigen, sich einzumischen und nicht wegzugucken.

Ein großer Appell geht an die neue Bundesregierung: Gefordert wird eine ressortübergreifende, staatliche Koordination zur konsequenten Umsetzung der Istanbul-Konvention. Damit reagiert das Frauennetzwerk auf Erfahrungen auch von häuslicher Gewalt Betroffener, die auf gefährliche Lücken in der Anwendung des rechtsverbindlichen Regelwerks hinweisen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist ein gesellschaftliches Problem“

Heidi Wollensak, Präsidentin des Wismarer Zontaclubs: „Bei uns in Deutschland stirbt nach wie vor jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt. Wir müssen endlich anerkennen, dass wir es nicht einfach mit ‚Beziehungstaten‘, sondern mit einem großen gesellschaftlichen Problem zu tun haben. Lücken in der Umsetzung der Istanbul-Konvention verhinderten, dass Betroffene sich Hilfe holen können, auch in akuten Bedrohungssituationen.“

Die Petition „Nein zu Gewalt gegen Frauen“ ist auf „Open Petition“ online zu finden, dort kann man sie auch unterschreiben.

Von Nicole Hollatz