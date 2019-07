Wismar

Es ist dunkel unter dem Dach der Goethe-Schule. Dünne und dicke Bretter liegen verstreut auf dem Boden, daneben Fahnen und jede Menge Transparente. Alles ist verstaubt. Mittendrin in diesem Chaos steht Klaus-Jürgen Ramisch. Er strahlt über das ganze Gesicht und mahnt: „Bitte nur auf die Balken, nicht daneben!“

Der Kultur- und Archivexperte des Landkreises hat ins Obergeschoss der Schule eingeladen. Die wird in den kommenden Jahren saniert und deshalb gerade leergeräumt – auch im Obergeschoss. Dabei ist eine Tür zum Vorschein gekommen, die seit mehr als 30 Jahren hinter großen Regalen versteckt und verschlossen gewesen ist. Nun ist der Durchgang geöffnet worden. Denn: „Wir haben einen geheimen Raum entdeckt“, verkündet Schulleiterin Anka-Sybille Obermeier.

Mischung aus Rumpelkammer und Gruselkabinett

Betreten können den die Journalisten nur auf eigene Gefahr und mit einem Mundschutz, „wenn Sie ihn denn haben wollen“, sagt Klaus-Jürgen Ramisch und streckt eine weiße Maske in Richtung der Gruppe. Doch niemand will sie aufsetzen. Alle scheinen im Schatzfieber zu sein und warten gespannt darauf, den bislang unentdeckten Raum betreten zu dürfen.

Durch einen schmalen Gang gelangen die Schaulustigen, zu denen auch Corinna Schubert, Leiterin des städtischen Museums, gehört, hinein in das dunkle Zimmer. „Das ist eine Mischung aus Willi Schwabes Rumpelkammer und einem Gruselkabinett“, lacht Klaus-Jürgen Ramisch. Er hat noch den Historiker Reno Stutz dazu geholt. Der Wismarer ist bis 1976 an der Goethe-Schule unterrichtet worden. „Bis zur achten Klasse, dann bin ich zur EOS gewechselt“, erzählt er. „Als Schüler durften wir niemals hier hoch, alles war abgeschlossen“, erinnert er sich. Neugierig schaut er sich um und macht sich die Hände dreckig.

Auf dem Boden liegt unter einer dicken Staubschicht ein großer Sack, gefüllt mit Papier, Zeitungsausschnitten, Magazinen und Bildern. Vorsichtig zieht er etwas heraus – zwei ausziehbare Hefte der Jungen Pioniere. Sie stammen auf den ersten Blick aus den 1950er-Jahren und sind ein Auftragsbuch für die Jugend der Deutschen Demokratischen Republik: Neben den Schwarz-Weiß-Bildern steht: „Helft noch stärker beim Aufbau unserer Heimat und bei der Verschönerung unserer Städte und Dörfer.“ Und: „Lernt von den Werktätigen, die an der Erfüllung des Fünfjahresplans arbeiten, organisiert Betriebsbesichtigungen.“

Ein altes Bild von Politiker Willi Stoph

An den Wänden und auf den Bretterhaufen sind Transparente zu sehen – drei weiße mit den Aufschriften „Die FDJ – Kampfreserve der Partei“, „Sicherung der Staatsgrenze der DDR“ und „Wismarer! Euer Ja der neuen Verfassung des sozialistischen Staates“. Corinna Schubert ist begeistert. „So alte Transparente sind selten, weil sie entweder weggeworfen wurden oder solange verwendet wurden, bis sie kaputt waren.“ Neben den Schildern sind zwei große Gesichter zu sehen: „Der untere ist Willi Stoph“, weiß die Museumschefin. Der kommunistische Politiker gehörte ab 1953 dem Politbüro der SED an und ist Innen- und Verteidigungsminister gewesen. Wer auf dem Bild über ihm zu sehen ist, weiß Corinna Schubert nicht. Auch Klaus-Jürgen Ramisch erkennt den Mann nicht.

In den nächsten Wochen wollen sich Museumsmitarbeiter die Schatzkammer genauer anschauen, alles entstauben (mit Mundschutz natürlich) und wertvolle Sachen aussortieren. Die sollen dann als Teile der Stadtgeschichte entweder in die Dauerausstellung eingebunden oder in einer Sonderausstellung gezeigt werden, kündigt Corinna Schubert an. Sie hofft auch noch, Zeitzeugen zu finden, die die Transparente getragen haben – vielleicht beim Fahnenappell oder bei den 1.-Mai-Feiern. „Vielleicht finden wir auch noch alte Fotos in den Archiven, auf denen zu sehen ist, wo die Schilder im Einsatz waren“, ergänzt die Museumschefin.

