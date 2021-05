Wismar: Geld für bessere Radwege und glatte Fahrbahn

Wismar

Gute Nachricht für Rad- und Autofahrer. Noch in diesem Jahr sollen sich die Bedingungen auf Teilabschnitten des Ostseefernradweges in Wismar und in der Bürgermeister-Haupt-Straße verbessern.

Drei Abschnitte am Radweg

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat für den Ostseefernradweg einen Bewilligungsbescheid vom Verkehrsministerium bekommen. In der Hansestadt werden drei Abschnitte durch den städtischen Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb im zweiten Halbjahr auf Vordermann gebracht: Am Torney (Kosten rund 7000 Euro), Am Haffeld (9000 Euro) und in Hoben (10 000 Euro).

Zwei weitere sollen folgen

Darüber hinaus steht nach Angaben des Landkreises eine Erweiterung der Förderung in Aussicht. Damit, so Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD), würden in Wismar weitere zwei Streckenabschnitte hinzukommen: Köppernitztal-Weidendamm (rund 23 000 Euro) und Fischkaten (11 500 Euro). Diese würden dann ebenfalls in dem Zuge umgesetzt.

Neue Fahrbahn in der Bürgermeister-Haupt-Straße

Für die Deckensanierung in der Bürgermeister-Haupt-Straße bekommt die Stadt vom Verkehrsministerium einen Zuschuss von 540 000 Euro. Das Vorhaben kostet 732 000 Euro, so dass sich die Stadt mit 192 000 Euro beteiligen muss. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich beidseitig von Höhe des Kurt-Bürger-Stadions bis zur Kreuzung der Schweriner Straße. Die Fahrbahn wird auf einer Länge von rund 1200 Meter saniert, hinzu kommen 790 Meter Radweg. Die Baumaßnahme soll ab September umgesetzt werden.

„Der Sanierungsbedarf besteht aufgrund des schlechten Zustandes der Fahrbahn und Nebenanlagen“, so Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Der erste Bauabschnitt von Höhe Kreuzung Philipp-Müller-Straße bis Höhe Kurt-Bürger-Stadion ist bereits saniert.

Arbeiten für barrierefreien ZOB

Zuletzt gab es Arbeiten für einen barrierefreien ZOB in Wismar. Die Abnahme erfolgte mit Vertretern des Behindertenbeirates. Entlang der Bussteige sowie zum Wartebereich, zum Fahrplanauskunftschalter und zur Fußgängerpromenade an der Wasserstraße wurden für Blinde und Sehschwache taktile Bodenindikatoren eingebaut. Die Bussteige wurden mit Blindenschrift gekennzeichnet. Weiterhin wurden Leerrohre für die geplante digitale Fahrgastinformationsanlage verlegt. Diese wird durch den Landkreis realisiert.

Die beiden Türen des Warteraums sowie die Tür zur behindertengerechten Toilette wurden mit Anforderungstastern und Automatiktüren ausgestattet. Die Baukosten beliefen sich auf insgesamt rund 209 000 Euro. Hierzu gab es Fördermittel in Höhe von 80 Prozent aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, um den ÖPNV attraktiver zu machen.

Von Heiko Hoffmann