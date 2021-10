Wismar

„Es ist wie eine Villa Kunterbunt mit einer Verkaufsveranstaltung“ – so beschreibt Thomas Witte seinen Genusswelt-Laden in der Wismarer Altstadt. Mit seiner Frau Wencke hat sich der 49-Jährige in der Feinkost-Szene Mecklenburg-Vorpommerns einen Namen gemacht. Vier Läden – in Wismar, Warnemünde, Schwerin und Kühlungsborn – haben sie bereits eröffnet und in Stralsund geht es im März nächsten Jahres weiter. Und damit soll die Expansion noch nicht enden. „Wir planen sechs bis acht Geschäfte, aber nicht mehr“, betont der Unternehmer. Denn: Ihr Erfolgsrezept basiere darauf, dass es die Produkte nicht überall zu kaufen gibt – schon gar nicht in den Supermärkten.

Nur was schmeckt, kommt in den Verkauf

Aufstriche, Tees, Süßigkeiten, Essig, Öle, Gewürze, Kräuter – all das und noch viel mehr gibt es in der Genusswelt in der Wismarer Altstadt. Wer die betritt, sieht ganz oben in den Regalen viele leere Flaschen und Gläser. Die können sich die Kunden befüllen lassen, hauptsächlich mit regionalen Produkten, zum Beispiel mit Sanddorn-Limetten-Likör oder Erdbeer-Bruschetta. Alles, was in den Läden steht, haben Thomas Witte und seine Frau probiert. „Nur was uns schmeckt, kommt auch in den Verkauf“, betont er. Und nur was den Kunden gefällt, kommt auch in die Gläser. „Sie können vieles kosten, bevor sie es kaufen“, betont der Geschäftsmann. Schließlich sind es Waren, die von kleinen Manufakturen und nicht in großen Massen hergestellt werden und deshalb auch etwas teurer sind.

1400 Artikel gehören zum Sortiment, 800 stehen in den Geschäften, wenn immer möglich von regionalen Produzenten. Anbieter, die dazukommen wollen, schicken statt Katalogen Proben zum Essen und Trinken an das Ehepaar. „Manchmal verfeinern wir die Rezeptur zusammen mit dem Lieferanten noch etwas“, berichtet Thomas Witte.

Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken

Seine Frau hat den Einstieg in den Einzelhandel angeschoben. Auf der Suche nach nicht so alltäglichen Weihnachtsgeschenken habe sie ihn 2012 in einen Feinkostladen in Schwerin gezogen. Beide seien sofort begeistert vom Angebot gewesen – so sehr, dass sie ihre Jobs in der Immobilien- und Beratungsbranche aufgegeben haben. Mit Erfolg: Nach dem ersten Laden in Schwerin kam ein weiterer in Warnemünde dazu, dann einer in Kühlungsborn und schließlich der vierte in Wismar. Vom Platz her sind die Geschäfte immer größer geworden. Das wird auch bei neuen Laden in Stralsund so sein: Er soll mit 135 Quadratmetern der bisher größte werden.

In Wismar gibt es die Genusswelt seit 2019. Sie ist vom Angebot her ein Exot und hat sich gerade am Wettbewerb „Erfolgsraum Altstadt“ beteiligt. Mit dem werden Geschäfte ausgezeichnet, die die Innenstädte attraktiver machen. Die Lage am Brunnen und dem Weg zum Hafen bezeichnet Thomas Witte als ideal. „Der Standort ist top“, lobt er. Viele Besucher schauen herein und sich in den Regalen um. Geführt wird das Geschäft von Peggy Heuer. Von Anfang an dabei ist Verkäuferin Anja Melahn. Sie füllt oft Essige und Öle ab, aber auch Gin und Rum in allen Facetten. 32 Gin-Sorten gibt es aktuell im Laden, darunter zwei regionale und eine eigene Kreation, eine weitere wird vor Weihnachten noch kommen.

Kochabende mit Zutaten aus dem Laden

Die Kunden können Alkohol und Öle auch in mitgebrachten Flaschen abfüllen lassen und sich ein paar schöne Stunden im Laden machen – bei Junggesellinnen-Abschieden oder Kochabenden mit Zutaten aus dem Laden. Wegen der Corona-Pandemie ruht dieses Angebot für Gruppen zurzeit. Es soll aber wieder aufgenommen werden, sobald es erlaubt ist.

Die Logistikzentrale des Unternehmens befindet sich in Schwerin. Dort ist auch das Ehepaar zuhause. Im Lager werden zum Beispiel die vielen Leckereien in kleine Tüten abgepackt und dann an die Standorte verteilt. „Das ist für uns einfacher und günstiger, als die Läden von allen kleinen Lieferanten einzeln beliefern zu lassen“, erklärt er. An allen Standorten sind zurzeit 18 Mitarbeiter beschäftigt, darunter ein Azubi. „Gerne würden wir mehr Lehrlinge einstellen, aber der Verkauf scheint nicht mehr besonders attraktiv bei jungen Leuten zu sein“, bedauert Thomas Witte. Er ist oft in Geschäft in Rostock-Warnemünde anzutreffen.

Eine weitere Eigenkreation soll auch dort bald in die Regale kommen: Wenckes Orange Gin – benannt nach der Chefin. Regelmäßig sucht das Unternehmer-Ehepaar nach neuen Geschmacksrichtungen und Rezepturen. „Damit die Kunden immer wieder etwas finden und ausprobieren können.“ Dabei zähle nicht nur der eigene Geschmack, sondern auch der ihrer Kunden. „Wenn wir öfter nach etwas gefragt werden, setzen wir uns dran, um etwas Passendes anbieten zu können“, erklärt Thomas Witte. Das Sortiment wachse ständig, auch mit deutschen und internationalen Genüssen. Den Corona-Lockdown haben sie unter anderem genutzt, um eine Rum-Linie zu entwickeln. 2022 soll eine Balsamico- und Öl-Linie dazugekommen und einiges mehr: „Als Genussliebhaber haben wir noch viele Ideen.“

