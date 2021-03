Wismar/Gägelow

Das sonnige Wetter spielt den Einzelhändlern zu Wochenbeginn in die Karten. Die Innenstadt Wismars wird zunehmend voller. Auch den Dienstag nutzten Menschen, um Einkäufe zu tätigen. Endlich wieder bummeln – oder doch nicht?

„Na ja, bummeln kann man das nicht unbedingt nennen“, meinte Sabine Dröscher aus Wismar. Tochter Johanna grinste. „Hauptsache shoppen“, sagte die Elfjährige. Mit ihrer Mama war sie im C&A. Am Ende landeten ein Shirt und ein Kleid in der Einkaufstasche. „Wenn ich mehr Zeit habe, dann macht es natürlich mehr Spaß“, gab Johanna zu. Aber ausgiebige Bummeltouren wird es erst einmal nicht geben.

Ordnungsamt kontrolliert streng

Bei Anruf Einkauf, heißt es stattdessen seit Montag mit den Corona-Lockerungen im Land. Nur mit Terminvereinbarung ist Shoppen erlaubt. An der Tür anklopfen und eintreten ist nicht möglich, auch wenn es immer wieder Kunden versuchen. Das Ordnungsamt der Stadt kontrolliert streng. Und so heißt es: Nummer des Geschäfts wählen und Termin vereinbaren – auch wenn es direkt vor der Tür des Shops ist.

So hatte es Sabine Dröscher gemacht. Im Geschäft waren noch freie Kapazitäten, so dass sie und Tochter Johanna direkt nach ihrem Anruf C&A betreten durften. Das Telefon klingelte Montag und Dienstag unentwegt, bestätigte C&A-Filialleiterin Ester Sohn. Sie freut sich über die Rückkehr der Kunden. 30 bis 60 Minuten lang können sie sich umschauen und einkaufen.

Am Starttag war die Nachfrage wegen einer Rabattaktion auf Winterware groß. Reduzierte Preise gibt es nach wie vor. Damit die Winterware nicht in den Regalen liegen bleibt, sind im Lockdown Überraschungspakete gepackt worden. Der Inhalt: sieben Teile für 15 Euro. „Das ist sehr gut angenommen worden“, so die Chefin.

Verkäuferin Sibylle Adamski in der Wismarer C&A-Filiale Quelle: Kerstin Schröder

Shoppingfreude in Gägelow

Am Eingang bekommt jeder Kunde eine Tüte in die Hand. „Sind die alle, darf niemand mehr hinein. So begrenzen wir die maximal zulässige Kundenzahl“, erklärt Ester Sohn. Was im C&A Tüten sind, sind im Schuhgeschäft Reno im MEZ Gägelow Schuhanzieher, mit denen Filialleiter Tobias Kock im Auge behält, wie viele Kunden zeitgleich im 750 Quadratmeter großen Laden sind. Zehn Personen dürfen zeitgleich rein. Termine werden auch hier telefonisch vereinbart. Kurzentschlossene vor Ort finden die Telefonnummer großzügig aufgeklebt an der Eingangstür.

Eine 62-Jährige aus Upahl war fündig geworden und verließ das Geschäft mit einem Paar Turnschuhen. „Das hat zwar alles nichts mit Bummeln zu tun, aber besser als gar nichts“, sagte sie. Die meisten Termine habe Tobias Kock bisher für die Mittagszeit und den Nachmittag vergeben. Eine Zeit für den Einkauf gibt er nicht vor. Niemand wolle Schuhe mit Druck im Nacken einkaufen.

Hoffen auf Luca-App

Alle Kunden tragen Kock und sein Team in eine Liste ein, damit nachvollziehbar ist, wer an welchem Tag um welche Uhrzeit vor Ort war. „Ich hoffe auf die Luca-App, dann ist alles einfacher“, meinte er. Die App erhebt anonymisierte Daten und soll beim „Einchecken“ genutzt werden. Tritt ein Corona-Fall auf, informiert „Luca“ das Gesundheitsamt automatisch darüber, welche Nutzer Kontakt zu den Infizierten hatten. MV hat die Lizenzen für die App bereits gekauft, genutzt wird sie noch nicht.

Nach Anruf Einkauf: Die meisten Termine vergibt Tobias Kock, Reno-Filialleiter im MEZ Gägelow, über Mittag und am Nachmittag. Quelle: Jana Franke

Eher mit Sorge blickt Rita Taruttis auf die kommenden Tage. Am Montag hatte die Inhaberin des Geschäfts „Kindermode“ im MEZ drei Terminvereinbarungen für Dienstag vereinbart. „Die Bürger brauchen Termine für Behörden, für Ärzte und nun auch noch fürs Einkaufen. Das ist unpraktikabel“, schätzte sie ein und befürchtet, dass die Leute darauf keine Lust hätten. Die Woche wolle die 65-jährige Unternehmerin als Testlauf nehmen. „Wenn es sich nicht rechnet, dann schließe ich wieder“, sagte sie.

Für Rita Taruttis vom Geschäft Kindermode im MEZ-Gägelow ist die Woche ein Testlauf. Wenn es nicht läuft, schließt die 65-Jährige wieder. Quelle: Jana Franke

Bummeln für eine Stunde

Im Eingangsbereich des Medimax im MEZ stand pünktlich um 10.30 Uhr ein älterer Herr. Die Zeit war für einen Einkauf telefonisch vereinbart worden. Die Kunden müssen ihren Ausweis vorzeigen. Name, Adresse und Telefonnummer werden notiert. Außerdem erhalten sie einen Zettel mit ihrem Namen, den sie am Ausgang wieder abgeben.

Eine Stunde Zeit gibt Filialleiter Georgios Sarelakos den Kunden für Einkauf und gegebenenfalls Beratung im Fachgeschäft. Am Montag sei das eher verhalten genutzt worden, erklärte er. Dennoch schauten Kunden vorbei. Vom Ladekabel bis hin zur Waschmaschine wurde einiges verkauft.

Den Markt verlassen müssen die Käufer über einen separaten Ausgang: bezahlen, Zettel mit Namen abgeben, fertig. Die Kassiererin gibt dann am Eingang Bescheid, dass der Kunde das Geschäft verlassen hat und der nächste darf es betreten. „Gemessen an der Quadratmeterzahl könnten wir 37 Kunden reinlassen, das reizen wir aber nicht aus“, erklärt Georgios Sarelakos.

Zurück in Wismar. Besuchermagnet war hier die Ernsting’s-Family-Filiale in der Hegede. „Die Kunden sind dankbar, dass sie kommen dürfen“, erklärte Filialleiterin Liane Klein. Zeitgleich dürfen bis zu vier Kunden rein. 15 Minuten haben sie Zeit, sich im Geschäft umzuschauen. „Die meisten wissen, was sie möchten. Ihnen reicht das“, sagte Liane Klein. Mit den ersten beiden Tagen war sie sehr zufrieden. Mal sehen, was die Woche noch bringt ...

Von Jana Franke und Kerstin Schröder