„Wir sind richtig in Weihnachtsstimmung gekommen“, erzählt Sabine Hammerich vom gleichnamigen Orthopädie-Fachgeschäft in Wismar mit leuchtenden Augen vom großen Geschenkeverpackeneinsatz im Seminarraum des Unternehmens.

Ein Telefonat

Alles fing mit einem Telefonat an. Am anderen Ende war Sandra Rieck vom Verein „Das Boot“, dem Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration in Wismar. Sie erzählte, wie schwer die Situation gerade für ihre Klienten gerade sei. „Viele haben durch ihre psychische Erkrankung so schon kaum soziale Kontakte“, erklärt Sandra Rieck.

Einsamkeit

„Sonst haben wir eine große Weihnachtsfeier mit den Menschen. Wir hatten gedacht, wir könnten wenigstens kleine gemeinsame Runden zum Weihnachtsessen machen. Aber auch das geht nicht.“ Die Idee, diesen Menschen mit kleinen Präsenten für die Seele und die Gemütlichkeit zu Hause etwas gutes zu tun, hatte Sabine Hammerich.

Ein Meer von Präsenten für den guten Zweck, liebevoll im Ehrenamt verpackt. Quelle: Nicole Hollatz

Einsatz

Sabine Hammerich versprach, 50 regionale Geschenkpakete im Wert von jeweils 20 Euro zu packen. Ein Ministollen vom Bäcker Tilsen, Kaffee aus der Wismarer Rösterei, Schokolade und gute Marmeladen – alles Dinge aus der Region. Als Helferinnen holte sie Sandra Kriegsmann und Annette Kelch-Satow mit ins Weihnachtsboot.

Einhundertvierzig

Sandra Kriegsmann vom Café „Eigensinn“ hat die selbst gemachten Marmeladen, Annette Kelch-Satow die weihnachtliche Deko für die schönen Geschenkpakete. Beide zusammen sind wahre Verpackungskünstlerinnen. Und die hatten gut zu tun. Denn der Verein hat nicht nur 50 Klienten, sondern 140.

Sabine Hammerich nickte nach Bekanntgabe dieser großen Zahl und telefonierte weiter: Apotheker Tim Langenbuch sponsert 20 weitere Präsente, Wismar-TV 10, Bäcker Tilsen 5. Macht 85, beziehungsweise 55 noch „unfinanzierte“ Geschenke. Theoretisch. Beim Familiengespräch kommentierte Ulrich Hammerich „Den Rest übernehmen wir jetzt auch noch!“ und verdoppelte die angedachte Spende kurzerhand.

Ein gutes Gefühl

140 Präsente packen: Zu dritt waren Sabine Hammerich, Sandra Kriegsmann und Annette Kelch-Satow über drei Stunden im Akkord beschäftigt. „Endlich konnte ich wieder netzwerken“, dankt Sabine Hammerich. „Das hat so viel Spaß gemacht!“ Ehrenamt und Gutes tun, tut gut!

Eins-zu-eins

Daniela Beetz gehört zu den Kolleginnen und Kollegen im Ambulant Unterstütztem Wohnen des Vereins. „Eine Eins-zu-eins-Betreuung“, berichtet sie von den schwierigen Lebenssituationen der psychisch erkrankten Menschen, die ohne die Hilfe im Alltag und Haushalt nicht klar kommen würden. 140 Menschen, die nun nach und nach die Überraschung vom jeweiligen Betreuer überreicht bekommen.

Ein Stück Dankbarkeit

Auch im Frauentreff „Miteinander“ der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) wird jedes Jahr vor der Adventszeit gebastelt und damit Gutes getan. Die Frauen kommen ursprünglich aus Afghanistan, Iran, Syrien und Eritrea und haben zusammen mit deutschen Frauen den IJGD-Seminarraum in eine Wichtelwerkstatt verwandelt.

Entstanden sind Adventskalender für bedürftige Wismarer. Die Frauen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, wollen mit der Aktion jedes Jahr der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Ein wenig Adventsstimmung

Zusammen mit der Kirchgemeinde der Nikolaikirche werden die Adventskalender an die Besucher des Mittagstischs für Leib und Seele verteilt. Petra Held vom IJGD: „So bringen wir auch in diesem Jahr trotz Corona ein wenig Adventsstimmung zu den Menschen, die wenig oder gar keine sozialen Kontakte haben.“

Für die engagierten Flüchtlingsfrauen war das Basteln und Befüllen der Kalender in diesem Jahr anders. Was sonst ein großes gemeinsames Ereignis war, wurde nun in kleinen Gruppen mit viel Abstand durchgeführt.

Ein wenig für die Seele

„Wir haben Sachspenden von vielen Wismarer Firmen bekommen“, dankt Petra Held. Dinge, die die Bedürftigen gebrauchen können – Seifen und andere Hygieneprodukte zum Beispiel. Dazu natürlich Schokolade und andere kleine Überraschungen für die Seele. Die Jugendlichen der mobilen Jugendbauhütte haben noch Plätzchen gebacken für die Aktion.

