Wismar: Gesundheitsamt listet Corona-Fälle der Woche nach Amtsbereichen auf 

Wismar

80 Corona-Fälle gab es in der dritten Woche des neuen Jahres in Nordwestmecklenburg. Das Gesundheitsamt hat am Sonntag eine Übersicht erstellt, wie sich die Fälle auf die Amtsbereiche verteilen. Danach gab es in Wismar mit der Stadt der meisten Einwohner in NWM auch die meisten Fälle: 26. Die weiteren Amtsbereiche: Neukloster-Warin 4, Neuburg 3, Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 7, Insel Poel 3, Stadt Grevesmühlen 7, Grevesmühlen-Land 3, Klützer Winkel 6, Schönberger Land 9, Gadebusch 2, Lützow-Lübstorf 8, Rehna 2.

Inzidenzwert von 50,9

Am Sonntag sind für Nordwestmecklenburg keine Meldungen über Neuinfektionen eingegangen. Bei einer Gesamtzahl von 80 Fällen in den letzten sieben Tagen gibt es einen Inzidenzwert von 50,9 Fällen je 100 000 Einwohner. Der Landesdurchschnitt bleibt weiter nahezu konstant bei 106,5.

Anzeige

Am Sonnabend, 23. Januar, wurden zwölf neue Covid-19-Infektionen vom Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg an das Landesamt für Gesundheit und Soziales MV gemeldet.

Noch am Freitagabend wurde eine Allgemeinverfügung für die Strandklinik in Boltenhagen erlassen. Nach mehreren Fällen wird die Klinik vorerst bis zum 31. Januar geschlossen.

Probleme mit Landeshotline

Bei der Vergabe von Terminen in den „Impfpraxen“ in Nordwestmecklenburg gibt es noch immer Probleme mit der Landeshotline. Das hat der Landkreis NWM am Wochenende bestätigt. An der Lösung werde gearbeitet.

Aus aktuellem Anlass appelliert Landkreis-Sprecher Christoph Wohlleben: „Auch wenn diese Praxen bereits bekannt sind und das Projekt der Zusammenarbeit mit Hausarztpraxen ein erhebliches Medienecho ausgelöst hat, weisen wir noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass Termine nicht direkt über die Praxen vergeben werden. Vor allem nicht an Personen, die aus anderen Bundesländern, sogar aus Bayern, anrufen.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anzahl der Anrufe bei den Praxen habe teilweise stark zugenommen. Derzeit findet in den Praxen nur ein minimaler Testbetrieb statt. Wohlleben: „Wir informieren, sobald die reguläre Anmeldung über die Landeshotline reibungslos funktioniert und bitten alle Impf-Interessenten bis dahin weiter um ein wenig Geduld oder um Terminanfragen über die Landeshotline für das Impfzentrum in Wismar, sofern ein Schreiben der Landesregierung vorliegt.“

Von Heiko Hoffmann