Wismar

Seit 24 Jahren ist Manfred Spieß als Platzwart im Kurt-Bürger-Stadion tätig. „So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Verbuddelte Glasflaschen und Metallplättchen im Rasen sorgen für Unruhe unter Sportlern und Angst vor erheblichen Verletzungen. Daneben werfen sie die Täterfrage auf. Inzwischen ist die Polizei eingeschaltet.

Am Mittwoch die Polizei informiert

Vorläufiger Höhepunkt: Am Mittwoch steckten gleich zwei Flaschen im Rasen. Neben der weißen Flasche lagen bereits Glasscherben. Noch am Morgen wurde die Polizei zur städtischen Sportstätte gerufen.

Manfred Spieß, Platzwart im Kurt-Bürger-Stadion, zeigt auf eine Stelle in der Nähe des Strafraums, wo eine Weinflasche im Rasen eingebuddelt war. Quelle: Heiko Hoffmann

Vorfälle im Wismarer Stadion häufen sich

In den letzten Tagen häufen sich die Vorfälle. Am Donnerstag vor Ostern hatte Manfred Spieß vor dem Mähen des Spielfeldes eine Glasflasche im Rasen entdeckt. Die weiße Flasche steckte rund vier Meter von der Strafraumgrenze entfernt mit dem Flaschenhals im Boden. Nur wenige Zentimeter ragte die Flasche aus der Erde.

Bereits am Tag zuvor, am Mittwoch, 13. April, hatten Spieler der F-Jugend des FC Anker zufällig Scherben im Rasen entdeckt und aufgesammelt. „Was hier abläuft, ist lebensgefährlich“, sagt Gerd Allmendinger, Präsident des Fußballvereins FC Anker.

„Was hier abläuft, ist lebensgefährlich“, Gerd Allmendinger, Präsident des Fußballvereins FC Anker Wismar Quelle: privat

Doch damit nicht genug. Am Ostersonnabend wurde vor dem Punktspiel zwischen dem FC Anker und Kühlungsborn der Rasen gezielt abgesucht. Auf der Torwartlinie wurden Blechteile gefunden, die wenige Zentimeter aus dem Boden herausragten. Platzwart Manfred Spieß: „Ich mag mir gar nicht ausdenken, was passieren kann, wenn der Torwart bei einer Parade da rauffällt. Für mich ist das versuchte vorsätzliche Körperverletzung.“

Anker Wismar nicht der einzige Nutzer des Stadions

Anker-Präsident Gerd Allmendinger sieht das nicht anders. Mit Spekulationen hält er sich zurück. Richten sich die Attacken gegen den gut 500 Mitglieder zählenden FC Anker? Das bleibt vorerst offen. Eine Strafanzeige sei Sache der Stadt als Eigentümer des Stadions.

Auf Nachfrage sagt Andreas Nielsen, Sprecher der Stadtverwaltung: „Die Vorfälle im Kurt-Bürger-Stadion sind äußerst bedauerlich und völlig inakzeptabel. Jede Beschädigung von Sportanlagen ist verwerflich und zu verurteilen. Selbstverständlich wird die Stadt Anzeige gegen Unbekannt erstatten.“

Das städtische Kurt-Bürger-Stadion wird neben dem FC Anker auch von Leichtathleten, für den Schulsport und für den Breitensport genutzt. So finden am 12. Mai sowie am 17. und 18. Mai die Bummi-Olympiaden für Vorschulkinder statt. Kreissportbund-Geschäftsführerin Kerstin Groth zeigte sich fassungslos angesichts der Nachricht über die Vorfälle im Stadion.

Vandalismus im Kurt-Bürger-Stadion: Anfang April wurden die Tür zur Tribüne und die Werbetafel zerstört. Quelle: privat

Vandalismus schon Anfang April

Glas und Metall sind eine neue Dimension. Anfang April wurden durch Vandalismus eine Tür zur Tribüne aus dem Rahmen geschlagen sowie eine Sponsorenwandtafel im Stadion und eine Leuchtwerbung vor der Anker-Geschäftsstelle zerstört. Ungebetene Gäste gibt es im Stadion immer wieder. Zwar gibt es einen Zaun und die Eingangstore werden verschlossen, doch die Höhe der Zäune sind kein wirkliches Hindernis. Als Schwachpunkt entpuppt sich immer wieder der Bereich zwischen Parkhaus und Stadion.

Am 20. April wurden weitere Flaschen auf dem Spielfeld des Kurt-Bürger-Stadions entdeckt. Quelle: privat

Anker-Präsident Gerd Allmendinger ist wegen der Vorfälle sehr besorgt: „Wir hatten am letzten Sonnabend schon überlegt, ob wir das Punktspiel überhaupt durchführen. Man stelle sich vor, eine Flasche, Scherben oder Metallteile werden übersehen. Es ist beängstigend, was passieren kann, das gilt auch für die Kinder beim Training.“

Anker-Präsident für Videoüberwachung

Allmendinger denkt in zwei Richtungen. Das Stadion müsste höher eingezäunt werden und dann so, dass die Zäune nicht ohne Weiteres überwunden werden können. Zweitens plädiert er für eine Videoüberwachung. Allmendinger: „Das hätte zum einen eine abschreckende Wirkung, zum anderen können im Falle des Falls Täter ermittelt werden.“ Der Stadt würde der FC Anker bzw. Allmendinger einen großen Schritt entgegenkommen. Denn Allmendinger, Geschäftsführer des Wismarer IT-Unternehmens Soft Clean mit Sitz in der Kanalstraße, würde die Videotechnik übernehmen.

Stadt will prüfen, wie Sicherheit verbessert werden kann

Die Stadt will nach den Vorfällen prüfen, ob sie das Stadion durch einen Sicherheitsdienst kontrollieren lässt. „Nicht nur, um das Stadion möglichst vor weiteren Beschädigungen zu bewahren, sondern insbesondere auch zur Wahrung der Sicherheit des Spielbetriebes. Auch wird daran gedacht, mit der Polizei zu besprechen, welche Maßnahmen gegen Vandalismus im Stadion Erfolg versprechen könnten“, so Stadtsprecher Andreas Nielsen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen möglicher gefährlicher Körperverletzung. Anhaltspunkte zu den Tätern gibt es bisher nicht. Hinweise werden beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 038 41 / 20 30 entgegengenommen.

Von Heiko Hoffmann