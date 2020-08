Wismar: Goethe-Schule wird erst im Sommer 2022 fertig

Wismar

„Es hat sich schon einiges getan“, sagt Anka-Sybille Obermeier zufrieden. Die Leiterin der Goethe-Schule geht durch die langen Flure und schaut neugierig in die Zimmer – auch in ihr Büro. In dem ist der Fußboden aufgerissen. Alte Holzbalken sind zu sehen. Überall liegt Staub. „Hier möchte ich wieder einziehen“, betont die Pädagogin. Und das wird sie auch – allerdings ein Jahr später als geplant. Denn die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes hat es in sich. Vor allem der Chor macht mehr Arbeit als gedacht.

Gesamtkosten: 17 Millionen Euro

„Die Gründung unter dem Chor ist nicht sehr stabil“, erklärt der verantwortliche Architekt Sven Jantzen. Er hat am Montag Christian Pegel ( SPD), Landesminister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, die Baustelle gezeigt. Das Bauministerium fördert den Umbau mit fast acht Millionen Euro. Die Gesamtkosten betragen rund 17 Millionen Euro. Die gute Nachricht ist: Im Moment ist eine Verteuerung nicht in Sicht. Dafür verzögert sich die Fertigstellung. Eigentlich sollten die Schüler im kommenden Sommer in die ehemalige Klosterkirche zurückkehren. Nun wird 2022 anvisiert. „Das ist schade, aber einzusehen“, sagt Anka-Sybille Obermeier und ergänzt: „Wir wissen, wofür wir schwitzen.“

Im Ersatzbau, einer Containerschule im Stadtteil Friedenshof, ist es zurzeit sehr heiß. Eine Klimaanlage gibt es für die 465 Mädchen und Jungen dort nicht. Die wird aber auch in der Goethe-Schule nicht installiert. „Unterm Dach und im Kellerbereich werden aber neue Lüftungssysteme eingebaut“, erklärt Ulf Plath, Mitarbeiter der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg. Die ist Auftraggeber und lässt die Schule, die sich in ihrer Trägerschaft befindet, seit Sommer 2019 fast komplett sanieren.

Weitere Skelett-Funde möglich

Von 1878 bis 1890 wurde die Schule auf dem Gelände des ehemaligen Schwarzen Klosters gebaut. Während der laufenden Sanierungsarbeiten im Keller sind bislang 14 Skelette gefunden und geborgen worden. Es könnten noch mehr werden. Anfang nächster Woche will die Archäologin des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege ihre Arbeit nach einer Pause wieder aufnehmen. Nach ersten Erkenntnissen stammen die Knochen aus der Zeit zwischen 1290 und 1831 und von Erwachsenen.

Die Skelett-Funde sind keine Überraschung gewesen, dafür aber die Schäden im Chor. Das Fundament muss mit mehreren Balken stabilisiert werden. Das Bleiglas der Fenster ist stark geschädigt. Viele Streben müssen ersetzt werden. Auch deswegen dauert die Sanierung länger. Die Nachricht wird einige Eltern wie den Wismarer Landtagsabgeordneten Tilo Gundlack ( SPD) beschäftigen. Seine Tochter besucht die Goethe-Schule und muss sich demnächst entscheiden, ob sie zum Gymnasium wechselt oder nicht. In der sanierten Goethe-Schule sollte die gymnasiale Oberstufe möglich gemacht werden – doch in der Containerschule fehlen dafür die Räumlichkeiten. „Vielleicht kann man welche mieten“, hofft Schulleiterin Anka-Sybille Obermeier auf eine schnelle Lösung.

Wenig Resonanz auf Ausschreibungen

Gemietet sind auch die Container, in denen die Schüler zurzeit lernen. 23 000 Euro kostet das den Kreis jeden Monat. Mit einem Jahr Verlängerung bedeutet das Mehrkosten von 276 000 Euro. Bislang konnten zusätzlich anfallenden Kosten aufgefangen werden, weil einige Maßnahmen dafür günstiger umgesetzt werden konnten.

Ob das so bleibt, wird sich am Jahresende zeigen, wenn weitere wichtige Ausschreibungen durch sind. „Vielleicht bewerben sich dann mehr Firmen, weil sich die Corona-Pandemie auch auf die Auftragslage einiger Unternehmen auswirkt“, hofft Architekt Sven Jantzen auf mehr Resonanz als bislang. So hätte sich zum Beispiel bei der ersten Ausschreibung für die Kampfmittelberäumung keine Firma beworben. Bei der zweiten sei nur ein überteuertes Angebot eingegangen – „erst das dritte hat gepasst“, berichtet Sven Jantzen.

Dach wird in diesem Jahr ausgebaut

Im Inneren des Gebäudes hat sich schon einiges getan: Alte Toilettenanlagen wurden entfernt, Wände herausgerissen und mit Schadstoffen belastete Fußböden, Dämmungen und Putze entfernt. Böden werden auf eine Ebene gebracht – so können auch Kinder mit Handicaps die integrierte Gesamtschule nutzen. Für sie werden außerdem Rampen, ein Blindenleitsystem und ein Aufzug gebaut. Denn die Integrierte Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ ist spezialisiert auf die Förderung von Kindern mit Seh- und Hörschwächen sowie mit körperlich-motorischen Einschränkungen.

In diesem Jahr soll das Dach ausgebaut werden. Dort entstehen vier zusätzliche Klassenräume. Im Keller des Hauptgebäudes entstehen Toiletten für die Mädchen und Jungen, eine Bibliothek mit Lesecafé und der neue Hausmeisterbereich. Der Sportraum bleibt erhalten. Er wird aber 20 Zentimeter abgesenkt und bekommt eine Fußbodenheizung.

Von Kerstin Schröder