Wismar

Weihnachten fällt nicht aus – es wird nur an vielen Orten anders gefeiert. Und dieses Anders-Feiern heißt in diesem Jahr für viele Kirchengemeinden in und um Wismar, Gottesdienste auch im Freien anzubieten, wo mehr Platz ist und auch gesungen werden darf. In den Kirchen selbst ist dies in Mecklenburg derzeit nicht erlaubt.

Gemeinden, die in ihren Kirchen feiern wollen, müssen sich zudem auf eine bestimmte Anzahl von Gottesdienstbesuchern beschränken und um Anmeldungen bitten. Eine schwierige Adventszeit für die Kirchen in und um Wismar.

„Wir planen die Adventszeit erst einmal ganz normal“, sagt Antje Exner, Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde St. Nikolai in Wismar. Auch wenn zum Beispiel nicht gesungen oder nur sehr verhalten in der Kirche gesungen werden darf und dann auch nur mit Maske.

In St. Nikolai in Wismar ist viel Platz für großen Abstand

Zurzeit kämen noch viele Gemeindemitglieder in die Gottesdienste. „Manche, die zur Risikogruppe gehören, kommen aber auch nicht mehr“, berichtet die Pastorin. Das Hygienekonzept mit zum Beispiel großen Abständen könne in der großen Nikolaikirche gut eingehalten werden. „Wir bleiben auch weiter in der großen Kirche, damit wir die Abstände zueinander halten“, sagt Antje Exner.

Alle seien zurzeit bemüht, die Adventszeit und Weihnachten bestmöglich vorzubereiten. Der erste Advent fällt in diesem Jahr schon auf den letzten Sonntag im November. „Im Moment sind alle noch etwas verunsichert“, sagt Antje Exner. Am 24. November werde es aber einen Konvent geben, bei dem besprochen wird, wie die Adventszeit genau gestaltet werden kann.

Der stellvertretende Leitende Bischof der Nordkirche, Bischof Tilman Jeremias, betonte, die Gemeinden seien bemüht, „möglichst vielen Menschen das Mitfeiern an den Weihnachtsgottesdiensten zu ermöglichen – im Wissen darum, wie schwierig dies schon immer war und erst recht in den Zeiten der Pandemie sein wird.“

Kirchen wollen mehr und kürzere Gottesdienste anbieten

Für die Kirchen ist Weihnachten diesmal ein besonders schwieriger Spagat. Traditionell sind die Gotteshäuser Heiligabend so gut besucht wie sonst nie im ganzen Jahr. Andererseits müssen die Corona-Regeln eingehalten werden – das heißt Abstand halten und damit ein geringeres Platzangebot in den Kirchen, Masken tragen, auf Hygiene achten, Kontaktdaten erfassen, kein oder nur eingeschränktes Singen wegen des Corona-Übertragungsrisikos durch Aerosole.

Die Kirchen wollen daher deutlich mehr und kürzere Gottesdienste anbieten. Viele Feiern sollen im Freien stattfinden. Ob sich die Besucher der Advents- und Weihnachtsgottesdienste anmelden müssen und auf welche Art, entscheiden die knapp 1000 Gemeinden der Nordkirche in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern selbst, wie eine Sprecherin der Nordkirche erläuterte: „An vielen Orten zwischen Schleswig und Stralsund wird jedoch bereits deutlich, dass viele Kirchengemeinden auf Feiern im Freien oder gar eine Verdopplung beziehungsweise Verdreifachung ihrer Gottesdienstangebote setzen, um möglichst viele Menschen zu erreichen.“

Nur sechs Minuten singen ist erlaubt

Das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern – traditionell ein Höhepunkt in Heiligabendgottesdiensten – ist nicht oder nur beschränkt erlaubt. In Schleswig-Holstein bleibt der Gemeindegesang weiterhin verboten, wie das Erzbistum mit Hinweis auf die staatlichen Vorgaben erläuterte.

In Hamburg und Mecklenburg sei dagegen „das gemeinsame, verhaltene Singen einzelner, liturgisch bedeutsamer Gesänge“ erlaubt – dies aber nur, wenn alle Gesänge in Summe die Dauer von sechs Minuten nicht überschreiten und maximal ein Viertel der regulären Sitzplätze mit einem Mindestabstand von 2,5 Metern untereinander belegt werden oder alle Mitfeiernden durchgängig eine korrekt sitzende Mund-Nase-Bedeckung tragen.

In Mecklenburg ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des gesamten Gottesdienstes verpflichtend. Wenn in Gottesdiensten nicht gesungen wird, dann kann die Mund-Nase-Bedeckung am Sitzplatz abgenommen werden.

Von Michaela Krohn