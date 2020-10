Wismar

Nachdem Kunsthandwerker am vergangenen Wochenende viele Besucher in die Wismarer Markthalle gelockt haben, kommen nun exotische Krabbler ins backsteinrote Gebäude am Alten Hafen. Hunderte Spinnen und Insekten werden dort am 31. Oktober und 1. November zu sehen sein, einige können sogar angefasst werden.

Dabei können sich Menschen mit Phobien auch ihren extremen Ängsten stellen. „Wir nehmen uns Zeit und begleiten Besucher, die sich sonst nicht an Schlangen oder Spinnen herantrauen“, berichtet Veranstalter Renaldo Neigert. Natürlich könne er nicht innerhalb von Stunden Phobien heilen. Aber: „Wir können den ersten Schritt machen.“ Von dieser Möglichkeit werde regelmäßig Gebrauch gemacht. „Zum Dank habe ich schon öfter Pralinen geschickt bekommen“, erzählt Renaldo Neigert.

Tiere stammen aus Züchtungen

Mit seinem Team tourt er mittlerweile im elften Jahr durch die Bundesrepublik. Meist sind sie jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Nach Wismar kommen sie das erste Mal. Mit mehr als 400 Exemplaren ist es die größte mobile Spinnen- und Insekten-Ausstellung in Deutschland. Zu der gehören unter anderem Riesengespensterschrecken, Blüten-Mantis, Geister-Mantis und grüne Javamantiden, aber auch Achatschnecken, Riesentausendfüßler und Skorpione.

Dazu kommen etwa 50 verschiedene Vogelspinnen-Arten. In Wismar sind rund 150 lebende Tiere zu sehen und bis zu 200 Präparate von seltenen und ausgestorbenen Arten. Publikumsmagnet sind überall die Riesenvogelspinnen, allen voran die Größte ihrer Art, genannt ,,Terapohsa blondi“, die in Venezuela beheimatet ist. Damit die Exoten nicht der Natur entnommen werden müssen, holt Renaldo Neigert seine Tiere größtenteils von deutschen Züchtern.

Beschreibungen und Filme

Die Ausstellung soll einen Einblick in die Lebensweise der Spinnen und Insekten von allen Kontinenten geben. Deshalb gibt es detaillierte Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute jedes einzelnen Tieres sowie eine filmische Dokumentation über Vogelspinnen. „Nach wie vor ist Forschern nicht genau bekannt, wie viele Spinnenarten es tatsächlich auf der Erde gibt“, berichtet Renaldo Neigert. Doch die Angst vor Spinnen sei so alt wie die Menschheit selbst. Schon vor 300 Millionen Jahren hätten sie die Erde bewohnt.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Ausstellung ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro für Kinder ab vier Jahre, Erwachsene zahlen 8 Euro. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost 3 mal 2 Freikarten. Es gewinnen diejenigen, die am Mittwoch, 28. Oktober, um 14 Uhr als Erste unter der Telefonnummer 03841 / 415 67 durchkommen. Viel Glück!

Tickets sind auch im Vorverkauf erhältlich (https://www.spinnenundinsekten.de/ticket-buchung-wismar/). Es ist nur eine begrenzte Anzahl verfügbar, um den Besucherstrom zu regulieren. In der Halle muss Maske getragen werden.

Von Kerstin Schröder