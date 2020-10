Wismar

Lena Rohde lässt sich in der Wismarer Kita „Stadtspatzen“ zur Erzieherin ausbilden. Mittlerweile ist sie im dritten Lehrjahr. Das Besondere an ihrer Ausbildung ist: Nach einem Monat Theorie folgt ein Monat Praxis – immer im ständigen Wechsel. Den Rhythmus findet die 19-Jährige ideal: „So kann ich das, was ich im Unterricht gelernt habe, gleich mit den Kindern umsetzen. Und wenn etwas nicht richtig geklappt hat, kann man das im nächsten Monat im Unterricht ansprechen und auswerten“, sagt sie.

Die Ausbildung ist einmalig in Mecklenburg-Vorpommern. Möglich macht ihn die LernWert gemeinnützige GmbH. Zu der gehört die integrative Kindertagesstätte „Stadtspatzen“ und das Pädagogische Forum Wismar. Letzteres ist die Berufsschule, diese befindet sich zusammen mit der Kita in einem neuen Gebäude am Gerberhof. „Seit zweieinhalb Jahren sind wir auf dem Markt und das sehr erfolgreich“, berichtet Geschäftsführerin Dörte Joost. Zurzeit würden 50 junge Leute in der Berufsschule ausgebildet, die Nachfrage sei weitaus größer. Für die praktischen Erfahrungen wird mit verschiedenen Einrichtungen in Nordwestmecklenburg zusammengearbeitet.

Anzeige

Vier Kinder mit Handicaps

Lena Rohde kann vor Ort bleiben. Sie ist eine von vier Azubis in der Kita „Stadtspatzen“. „Zuerst war ich zwei Jahre lang im Krippenbereich. Jetzt bin ich im Kindergarten“, erzählt sie. Das Schöne daran sei, sie könne die Kinder mitaufwachsen sehen. „Ich kann ihre Entwicklung von klein auf verfolgen – vom Krabbeln übers Laufen bis zum Sprechen –, das ist total klasse“, betont die junge Frau.

Azubine Lena Rohde (19) will Erzieherin werden, sie ist im dritten Lehrjahr. Quelle: Kerstin Schröder

Ihre „Kids“ gehören zur Naturgruppe, vier haben Handicaps. Zum Beispiel sitzt ein Junge im Rollstuhl. Genau deshalb hat sich Lena Rohde für die Gruppe entschieden. „Diese Kinder brauchen eine ganze andere Zuwendung, dadurch kann ich meine beruflichen Fähigkeiten weiterentwickeln“, erklärt sie.

Kindertagesbetreuung, Frühförderung und Familienbildung stehen im Fokus der Kita der LernWert GmbH. Die Krippe hat 30 Plätze, der Kindergarten 60 Plätze. Alle sind ausgebucht. „Bis Ende nächsten Jahres“, berichtet Dörte Joost.

Zwei Geschäftsführerinnen

Zweite Geschäftsführerin ist Anja Graeff, sie leitet die Berufsschule. Die bildet Sozialassistenten und staatlich anerkannte Erzieher aus. Gerade dazugekommen ist Niklas Sommerfeld. Der 16-Jährige aus Neukloster freut sich jeden Morgen, wenn die Kinder freudestrahlend auf ihn zugelaufen kommen und „dabei meinen Namen rufen“, erzählt er. Männliche Azubis seien Goldstaub, sagt Dörte Joost. Die Jungs in den Kitas bräuchten auch männliche Orientierungspersonen. Niklas Sommerfeld hat seit der sechsten Klasse gewusst, was er später beruflich machen möchte: „Kinderlachen macht mit glücklich“, betont er.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Gruppen in der Kita sind altersgemischt, so dass die Kinder miteinander und voneinander lernen können und sollen. Das Bildungskonzept dreht sich um nachhaltige Entwicklung. Die Räume unterscheiden sich von herkömmlichen. In einem Zimmer können Kinder – auch mit ihren Eltern – an den Wänden malen. Dafür werden die vorher mit speziellem Papier präpariert.

Lesen Sie auch: Wismar: Martinsmarkt mit 40 Kunsthandwerkern

Der Alltag beginnt mit einem gemeinsamen Morgenkreis, bei dem die Kinder gemeinsam singen, sich etwas erzählen oder spielen. Eine feste Schlafzeit für alle gibt es nicht. „In Absprache mit den Eltern können sich die Kinder auch nur ausruhen – bei einer Geschichte zum Beispiel – oder sie können auch wach bleiben und spielen“, berichtet Dörte Joost.

Forderungen ans Land

Wie Anja Graeff berichtet, würde der Ausbildungsrhythmus helfen, Fachkräfte zu binden. Denn sie lernen den Alltag in den Kindertagesstätten, den Einrichtungen der Jugendarbeit und Hilfen zur Erziehung richtig kennen und wissen, was sie dort erwartet. Zurzeit gibt es drei Klassen, alle haben Tutoren. Die laden auch zu regelmäßigen Treffen ein, um Probleme und Fragen der Ausbildung zu besprechen.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD, r.) hat den Kindern etwas zum Spielen mitgebracht. Quelle: Kerstin Schröder

Sozialministerin Stefanie Drese und der Landtagsabgeordnete Tilo Gundlack (beide SPD) haben sich am Freitag die Einrichtung in der Nähe der Wismarer Hochbrücke angeschaut. Nach dem Besuch kommentiert die Ministerin: „Man merkt, wenn man durch die Tür kommt, dass die Schüler Spaß haben. Viele werden bestimmt künftig eine Kita leiten.“ Der monatliche Wechsel zwischen Theorie und Praxis wäre ein gutes Ausbildungsmodell.

Lesen Sie auch: Schäferhund bei Wismar fast verhungert: Video zeigt – so gut geht es Rex jetzt

Die Ministerin hat von den Geschäftsführerinnen noch etwas mit auf den Weg bekommen: dass die Schüler auch im geplanten Azubiticket berücksichtigt werden. Denn viele würden in ländlichen Regionen wohnen, aber als Fachschüler diese finanzielle Unterstützung dann nicht bekommen. Außerdem würden sie sich wünschen, dass das Ausbildungskonzept des Pädagogischen Forums bei der Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern angerechnet wird.

Von Kerstin Schröder