Wismar

Im Wismarer Rathaus findet am Sonnabend, 4. Dezember, ein großer Impftag gegen das Coronavirus statt. Dr. Fabian Holbe (43), Hausarzt in Neuburg, bereitet die Aktion federführend vor. Der Allgemeinmediziner ist verheiratet und hat drei Kinder. Dr. Holbe, auch Dozent an der Hochschule Wismar für Projektmanagement im Masterfernstudiengang Gesundheitsmanagement, hat das Impfzentrum Nordwestmecklenburg mit aufgebaut. Im Vorfeld der großen Impfaktion hat die OSTSEE-ZEITUNG mit Dr. Fabian Holbe gesprochen.

Herr Dr. Holbe, gibt es ein Ziel für Sonnabend?

Wir sind sieben Ärzte, mein Traumziel sind 1000 Impfungen.

Sind Sie enttäuscht, dass die Impfquote in Deutschland nicht höher als bei knapp 70 Prozent liegt?

Natürlich, aber deswegen gebe ich nicht auf. Darum unterbreiten wir immer wieder neue Impfangebote.

Welcher Impfstoff kommt im Rathaus zum Einsatz?

Wir impfen Moderna für über 30-Jährige und Biontech für unter 30-Jährige sowie Schwangere.

Was sagen Sie Leuten, die Biontech haben möchten?

Dass eine Kreuzimpfung tendenziell sogar minimal besser ist als eine Monoimpfung.

Warum ist der Impfstoff Johnson & Johnson nicht im Angebot?

Die Effektivität ist überschaubar. Johnson wäre nur sinnvoll für Leute, die schnell ihr Ticket wollen, damit sie sich als 2G zählen können. Aber ich bin Arzt und kein Wirtschaftsmensch. Wenn jemand nur das Ding braucht, um einen Haken zu machen, dann ist er bei mir an der falschen Adresse.

Was ist, wenn Bürger am Sonnabend kommen, bei den die Impfung fünf Monate zurückliegt?

Wir gehen ganz klar auf sechs Monate, sonst gibt es Ungerechtigkeiten. Prinzipiell spricht wahrscheinlich nichts dagegen, nach fünf Monaten zu impfen. Einige Länder machen das auch schon nach vier Monaten. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir momentan einen Mangel an Impfstoff und einen Mangel an Terminen haben und anfangen, die Leute nach vier Monaten zu boostern, nur damit sie zum Beispiel in den Skiurlaub fahren können, dann machen wir uns angreifbar, und das wollen wir nicht.

Das sollten Sie wissen Am Sonnabend, 4. Dezember, wird von 10 bis 16 Uhr im Wismarer Rathaus gegen das Coronavirus geimpft. Sieben Ärztinnen und Ärzte führen Erst-, Zweit-, Booster- und Genesenenimpfungen durch. Ein Termin ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind die Gesundheitskarte und der Impfausweis. Bitte ein Oberteil anziehen, das eine unkomplizierte und schnelle Impfung ermöglicht. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen: Ihre letzte Impfung mit Biontech oder Modena ist mindestens sechs Monate her oder sie wurden vor mindestens einem Monat mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft oder sie haben eine Covid-19-Infektion seit mindestens einem Monat überstanden.

Sie organisieren jetzt den Impftag, Sie impfen an Schulen, Sie waren Vorreiter für ganz Deutschland beim Impfen von Hausarztpraxen gegen das Coronavirus. Am 27. Dezember 2020 waren Sie erstmals zum Impfen im Pflegeheim in Kalsow. Was ist Ihre persönliche Motivation?

Meine Kinder sind 9, 13 und 15 Jahre. Ich will, dass meine Kinder wieder ganz normal in die Schule gehen. Wir sprechen von einer behandelbaren Krankheit mit einer Impfung. Wir als Hausärzte stehen in der Verhinderung von Krankheiten an erster Stelle. Darum sehe ich das als meine Aufgabe an.

Was halten Sie von einer generellen Impfpflicht?

Wir werden wahrscheinlich nicht drum herumkommen. Es wäre schöner, wenn wir es freiwillig hinbekommen. Aber freiwillig scheint nicht ausreichend zu klappen. Eine Impfpflicht ist ehrlicher als eine Impfpflicht über die Hintertür mit 3G, 2G und 2G plus. Es wäre zumindest eine klare Ansage, egal, ob ich es gut finde oder nicht. Es wäre eine einheitliche, nachvollziehbare Regelung für alle.

Würden Sie einen erneuten Lockdown befürworten?

Eine Kontaktbeschränkung müssen wir machen. Nordwestmecklenburg ist ja noch der Landkreis mit der geringsten Inzidenz und der geringsten Auslastung der Intensivbetten in MV. Aber es gibt nur zwei Optionen: Entweder wir lassen das Virus durchlaufen, dann sind die Intensivkapazitäten schnell erschöpft, oder wir impfen. Gerade die Boosterimpfungen bringen extrem viel, sie sind hoch effektiv.

Das Impfen nimmt wieder Fahrt auf und soll nach dem Willen der Politik extrem beschleunigt werden. Wie sieht es in Ihrer Neuburger Praxis aus?

Wir hatten im November 70 Erstimpfungen. Dem stehen 530 Boosterimpfungen gegenüber.

Sind die 70 Erstimpfungen ein normales Level?

Das ist ein richtiger Schwung gewesen. Der kam mit der Einführung von 3G, 2G und 2G plus.

Haben Sie Verständnis für Impfverweigerer?

Wenig. Häufig kommt das Argument, ich warte noch. Aber auf was? Wir haben so viele Impfungen mit mRNA-Impfstoffen vorgenommen und so überschaubar wenige Nebenwirkungen gehabt, dass es nicht nachvollziehbar ist, warum jemand jetzt noch sagt, ich warte.

Und bei Kindern?

Ich kann verstehen, wenn Eltern bei ihren Kindern zögern, weil die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs eher gering ist. Aber auch da zeigen aktuelle Studien, dass wir eine relativ hohe Zahl an Long-Covid-Fällen auch bei Kindern haben. Ich habe meine Kinder natürlich geimpft, da ich quasi täglich mit Covid-Patienten in Kontakt komme.

Was halten Sie davon, dass Geimpften mehr Freiheitsrechte zugestanden werden als Ungeimpften?

Ich würde es anders formulieren: Den Geimpften sollten weniger Rechte genommen werden. Das ist nach meinem ethischen Verständnis richtig.

Von Heiko Hoffmann