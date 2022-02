Wismar: Großer Möbelmarkt entsteht in Dargetzow – so ist der Stand

Wismar

Der neue Möbelmarkt für Möbel Boss im Wismarer Stadtteil Dargetzow nimmt Gestalt an. Nach dem Baubeginn im September vergangenen Jahres ist der Rohbau so gut wie fertig. Dachabdichtung und die letzten Fassadenarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. In zwei Wochen wird die Bodenplatte gegossen. Parallel rücken die Gewerke für Elektrik, Heizung, Lüftung und Sanitär für die Rohinstallation an. „Wenn das durch ist, startet der Innenausbau mit Haustechnik, Fliesen, Sprinkler, Lampen und so weiter“, so Holger Wetzel, Unternehmenssprecher der Porta-Gruppe, zu der Möbel Boss gehört.

Möbel Boss und Netto wollen im August öffnen

Im August soll der Markt öffnen. In Wismar wird es die deutschlandweit 107. Filiale des Discounters sein.

In den nächsten Tagen beginnen außerdem die Arbeiten für einen (roten) Netto-Einkaufsmarkt. Dieser wird in unmittelbarer Nachbarschaft errichtet. Ende Juli soll dieser fertig sein, sodass die Eröffnung ebenfalls im August stattfinden soll.

Porta-Gruppe investiert gemeinsamer Investor

Die Porta-Gruppe aus Porta Westfalica (Nordrhein-Westfalen) will das gesamte Vorhaben realisieren. Zur Höhe der Millionen-Investition möchte sich das Unternehmen nicht äußern.

Das Grundstück hatte die Stadt veräußert. Die Bürgerschaft hatte im März 2017 den Aufstellungsbeschluss zum Planverfahren gefasst. Der Geltungsbereich hat eine Fläche von etwa 4,26 Hektar. Im Herbst 2019 gab es den abschließenden Abwägungs- und Satzungsbeschluss.

Möbel auf 5500 Quadratmetern

Der zweigeschossige Möbelmarkt wird eine Verkaufsfläche von 5500 Quadratmetern haben. Hinzu kommen 3000 Quadratmeter für Lager- und Nebenräume. Der Eingang in das Gebäude, das 110 Meter lang, 51 Meter breit und zehn Meter hoch ist, befindet sich an der Längsseite mit Blickrichtung zur Hauptstraße Am Weißen Stein. Davor werden 230 Parkplätze angeordnet, die auch vom Netto-Markt genutzt werden.

Möbel-Discounter seit 1982 Die Porta Möbel GmbH & Co. KG betreibt in Deutschland unter den Namen Porta und SB-Möbel Boss und in Osteuropa unter dem Namen Asko Einrichtungshäuser. 1965 wurde das Unternehmen gegründet. Die Firmenzentrale befindet sich in der ostwestfälischen Stadt Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen. In Deutschland gibt es 28 Porta-Einrichtungshäuser. Im Sommer 1982 wurde der erste Möbel-Boss-Markt in Hannover eröffnet. Drei Jahre später folgte der zweite Markt – mit den unverkennbaren Unternehmensfarben Magenta und Weiß an der Fassade. 1990 eröffneten in Markranstädt, Chemnitz und Magdeburg die ersten Häuser in den neuen Bundesländern. Heute gibt es mehr als 100 Filialen in ganz Deutschland. Bei Deutschlands ältestem Discounter arbeiten rund 3000 Beschäftigte. Das Unternehmen wirbt mit günstigen Preisen und Möbeln zum Mitnehmen.

Die Zufahrt zu Möbel Boss und Netto erfolgt über die Straße Am Weißen Stein, den Kreisverkehr und die Straße Am Ring. Extra E-Ladesäulen wird es bei den neuen Märkten nicht geben. Autofahrer können diese bei der benachbarten Selbstwaschanlage „EasyCarWash“ nutzen. Dazu wird eine direkte Verbindung der Grundstücke geschaffen.

Rund 25 Arbeitsplätze bei Möbel Boss

Michael Nowak, Gebietsverkaufsleiter für die Märkte zwischen Ostsee und Halle/Saale, auf der Baustelle in Wismar Quelle: Heiko Hoffmann

Beim Möbelmarkt entstehen gut 25 Arbeitsplätze. Das Unternehmen sucht Mitarbeiter für Verkauf, Planung und Verkauf von Küchen, zum Auffüllen des Sortiments, Kassieren sowie Lager und Logistik. Die Einarbeitung der Führungskräfte beginne in Kürze, so Michael Nowak, Gebietsverkaufsleiter für die Märkte zwischen Ostsee und Halle/Saale. In MV gibt es Möbel Boss in Rostock und Güstrow.

Netto-Markt baut Wismarer Unternehmen

Der neue Netto-Markt wird auf der noch freien Fläche neben Möbel Boss gebaut. Quelle: Heiko Hoffmann

Während der Möbelmarkt nach Einzelvergabe von mehreren Firmen errichtet wird, darunter regionale Unternehmen wie Pick-Bau aus Steffin, wird der Markt für Netto Marken Discount von einem Generalunternehmer errichtet: Von der Wismarer Firma IGB Construct GmbH mit Sitz im Westhafen, die auf den Neubau, Umbau bei laufendem Betrieb und die Erweiterung von Verbrauchermärkten spezialisiert ist.

Porta lässt den Markt errichten, Netto übernimmt die Filiale als Mieter. Die Verkaufsfläche wird etwa 1000 Quadratmeter betragen. In den Discounter soll auch ein Bäcker einziehen. Bei über 5000 Artikeln wird bei Netto inzwischen eher von einem kleinen Vollsortimentler gesprochen als von einem klassischen Discounter. Das sei bei der Hansestadt sehr gut angekommen, so Jörg Husemann, Abteilungsleiter Projektentwicklung bei Porta. Die Stadt hatte immer wieder betont, dass in Dargetzow ein Nahversorger fehlt und dabei auf den Wunsch vieler Dargetzower verwiesen.

Gespräche für zwei Fachmärkte laufen noch

Außerdem sind zwei Fachmärkte mit je 800 Quadratmeter möglich, was Jörg Husemann bestätigt. Das Baurecht erlaube auch eine gastronomische Nutzung. „Derzeit laufen Gespräche mit potenziellen Mietern.“ Das, so Husemann, sei aber noch nicht spruchreif. Der eine oder andere Händler habe aufgrund von Corona seine Expansionsgeschwindigkeit etwas gedrosselt.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angaben zu den Branchen macht Porta nicht, verweist aber auf Vorgaben aus dem Einzelhandelskonzept, wonach es sich um nicht zentrenrelevante Sortimente handeln müsse. Im Gespräch für Dargetzow waren immer mal wieder Teppiche und Sanitärbedarf. Es habe Nachfragen aus anderen Bereichen gegeben, die wären aber baurechtlich nicht machbar gewesen, weil die Innenstadt geschützt werden solle.

Von Heiko Hoffmann