Ein Preisträger der Zauberkunst kommt nach Wismar und verspricht einen Abend voller „Illusionen – schneller als die Zeit“. Magier und Großillusionist Felix Jenzowsky hat die zwei Jahre der Pandemie genutzt und „sehr viele neue Tricks einstudiert“. Acht oder neun Illusionen wird er dem Publikum vorstellen, assistiert von zwei jungen Damen Caro (18) und Yerma (19). Einen Vorgeschmack auf seine Kunst, die er in atemberaubendem Tempo präsentiert, lieferte er vorab Medienvertretern in einer Pressekonferenz.

Das Unmögliche wird möglich

So lässt er seine bezaubernde Assistentin Caro in einem schwarzen Sack verschwinden, der sich in einer Holzkiste befindet. Er bindet ihn zu, verschließt die Kiste und sichert sie doppelt mit einem Seil ringsherum. Dann steigt er auf die Kiste, lässt sie und sich hinter seinem großen Zaubertuch verschwinden und in Sekundenschnelle taucht die hübsche Caro dahinter auf, während er sich scheinbar in Luft aufgelöst hat. Nachdem die Assistentin, die über 14 Jahre Erfahrung im Bühnentanz verfügt, sich anmutig auf der Bühne bewegt hat, greift sie schließlich zum Zaubertuch – und siehe da: Der Magier steigt aus dem Sack in der Kiste. Großes Staunen bei den Zuschauern, auch wenn sie diesen Zaubertrick bestimmt schon mehrfach gesehen haben. Auch diesmal ist nicht mit den Sinnen zu erfassen, wie der Trick funktionieren könnte. Das Unmögliche wird möglich.

Entfesselungstrick im Explosionskäfig

Seine neue Show hat viel mit Escape-Illusionen zu tun, verrät der 32-jährige aus Neubrandenburg. Das ist Entfesselungskunst. So wird er sich in seiner spektakulärsten Nummer in einer Originalzwangsjacke von einem Gast fesseln und in einen Explosionskäfig sperren lassen, der mit zwei Schlüsseln verschlossen wird. Innerhalb von nur 90 Sekunden will sich der Magier daraus befreien. „Schaffe ich es nicht, wird der Käfig explodieren – und es wird vermutlich mein letzter Trick gewesen sein“, kündigt der Künstler scherzhaft an. Einer seiner Vorbilder ist der US-amerikanische Entfesselungs- und Zauberkünstler Harry Houdini (1874-1926). „Der hat diesen Trick unter Wasser präsentiert“, berichtet Jenzowsky.

Außer diesem dramatisch inszenierten Schauspiel im Banne der Magie wird es auch leisere Szenen auf der Bühne geben. Beispielsweise dann, wenn der Zauberer kraft seiner Gedanken aus fünf Schlüsseln den richtigen wählt, mit dem er aus seiner misslichen Lage in einem Pranger befreit werden kann. Die Schlüssel befinden sich in einem Cocktailshaker, der natürlich kräftig geschüttelt wird. Dafür will Felix Jenzowsky ebenfalls das Publikum miteinbeziehen.

Der Magier konzentriert sich: Kraft seiner Gedanken wird Felix Jenzowsky herausfinden, welcher von fünf Schlüsseln der richtige ist, um das Schloss am Pranger zu öffnen und ihn zu befreien. Quelle: Haike Werfel

Magier trainiert zwei Jahre lange einen neuen Trick

„Unsere Zaubershow ist eine 2G-Veranstaltung, die Zuschauer müssen geimpft oder genesen sein“, erklärt der Künstler. Das Gesundheitsamt wird entscheiden, ob der Magier und der Helfer aus dem Publikum auf der Bühne dann zusätzlich eine Maske tragen müssen, weil sie sich näher als 1,50 Meter kommen.

„Es wird höchste Zeit für uns Künstler, dass wir wieder auftreten dürfen“, sagt der junge Mann. Er habe in den vergangenen zwei Jahren sehr wenig Geld verdient und hatte aber sehr hohe Produktionskosten. Bis er einen neuen Trick einstudiert hat, dauert es etwa zwei Jahre. Derzeit probt das Trio zwei- bis dreimal pro Woche. Für seine Ideen lässt sich der ehemalige Turniertänzer unter anderem von Filmmusiken und Musicals inspirieren, verrät er.

Eine Show für die ganze Familie

In seinem zweistündigen Programm am 17. Dezember präsentiert er ab 19.30 Uhr neben den neuen auch preisgekrönte Weltmeistertricks und große Illusionen. „Es ist eine Mega-Show für die ganze Familie“, sagt Felix Jenzowsky. Kinder ab sechs Jahren können ebenfalls dabei sein. Er zeigt die Show zuallererst in Wismar. „Es ist ein wunderschönes Theater. Von jedem Platz kann man bestens sehen, deshalb gibt es auch keine Preiskategorien. Die Bühne und der Backstage-Bereich sind großzügig. Das sind Vorteile, die der Zuschauer nicht sieht“, ist er vom Auftrittsort begeistert. Auch vom Wismarer Publikum schwärmt er. „Es war ein guter Abend vor drei Jahren, die Reaktionen durchweg sehr positiv.“

Karten für 37 Euro, Kinder und Schwerbehinderte zahlen 32 Euro, sind unter anderem in den Service-Centern der OSTSEE-ZEITUNG und in der Tourist-Information Wismar erhältlich.

Mehr Infos und alle Termine im Internet unter www-magic-felix.de

Zur Person Geboren wurde Felix Jenzowsky 1989 in Neubrandenburg. Mit sieben Jahren begann er zu zaubern. 2008 zeigte er erstmals Großillusionen in seinem Programm. Seitdem tourt er erfolgreich durch Deutschland. 2011 präsentierte er seine erste abendfüllende Magic-Show. 2016 wurde er Preisträger der Zauberkunst in der Kategorie Großillusionen. Sein Vorbild ist der gebürtige Wismarer Frank Musilinski, der Weltmeister der Großillusion. Seit 2019 lässt er seine Assistentin bis zu 4,50 Meter hoch schweben. Seine Illusionen werden schneller und erreichen das Niveau von Las-Vegas-Größen wie Hans Klok. Weltweit einmalige und originelle Illusionen sind laut Magier in seiner Show zu sehen.

Von Haike Werfel