Paukenschlag in Wismars neu gewählter Bürgerschaft: Vier Wahlgewinner – die Grünen – gehen nicht gemeinsam in eine Fraktion. Ausgerechnet die Spitzenkandidatin der Partei, Britta Fust, wird nicht dabei sein. Das haben sie und die anderen drei Grünen-Politiker am Mittwoch bekannt gegen. Gemeinsam hätte man sich darauf geeinigt, dass es „eine eigenständige Fraktion mit nur drei Mandatsträgern geben wird“. Grund: „Der Wahlkampf und die Treffen danach hätten gezeigt, dass es unter den vier neu gewählten künftigen Stadtvertretern ein unterschiedliches Politikverständnis gibt.“

Weitere Zusammenarbeit wird nicht ausgeschlossen

Grüne: Britta Fust (38), Einzelhandelskauffrau Quelle: privat

Die Entscheidung, dass die Fraktion nur aus drei Mitgliedern bestehen wird, soll am Montagabend gefallen sein. Danach haben sich Gerüchte in der Stadt verbreitet, Britta Fust würde in eine andere Partei wechseln. Doch das tut sie nicht. Auch auf ihren Sitz in der Bürgerschaft verzichtet die 38-Jährige nicht. „Ich mache weiterhin grüne Politik, nur eben als Einzelmitglied“, betont sie. Die Wismarerin ist zuversichtlich, dass es bei einigen Sachthemen eine Zusammenarbeit mit den anderen drei grünen Stadtvertretern geben wird. Aber auch eine Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen schließt sie nicht aus. Ihre Tendenz gehe dabei in Richtung der Linken und der SPD. Aber: „Mein Ziel bleibt weiterhin, eine grüne Politik für die Einwohner der Stadt zu machen.“

Die Grünen haben zum ersten Mal bei der Wahl der Bürgerschaft Fraktionsstärke erreicht. Dabei hat Britta Fust als Spitzenkandidatin der Partei insgesamt 1317 Stimmen geholt – 853 im Wahlbereich 1 und 464 im Wahlbereich 2. Die zweitmeisten Stimmen sind an Claudia Tamm gegangen (975). Sie wird gemeinsam mit René Fuhrwerk (insgesamt 848 Stimmen) und Petra Seidenberg (693 Stimmen) der Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft angehören. Gemeinsam mit Britta Fust verkünden sie: „Wir sind zuversichtlich, dass die zukünftige praktische Arbeit in der Wismarer Bürgerschaft allen vier gewählten Mandatsträger dabei helfen wird eine gemeinsame politische Agenda zu entwickeln.“ Es gelte Mehrheiten zu suchen, um Klima und Lebensqualität in der Stadt zu verbessern.

So viele Fraktionen wie noch nie in der Bürgerschaft

Britta Fust bekomme nach eigener Aussage weiterhin Rückhalt von Mitgliedern der Ortsgruppe, unter anderem werde sie von Tino Schwarzrock und Michael Deppe unterstützt.

In der neuen Bürgerschaft gibt es insgesamt sieben Fraktionen – mindestens drei Abgeordnete sind dafür erforderlich. Bei der Wahl am 26. Mai hat die SPD 10 Sitze geholt, die CDU 6, die Linke 5, die Grünen und die AfD jeweils 4, sowie die FDP und die Für-Wismar-Fraktion jeweils drei. Hinzu kommen mit je einem Sitz die Piraten und die Freien Wähler. Sieben Fraktionen – so viele hat es in der Wismarer Bürgerschaft noch nie gegeben.

Die erste Sitzung der neuen Stadtvertreter findet am 27. Juni im Rathaus statt. Die Leitung übernimmt Peter Manthey (FDP). Mit 77 Jahren ist er das älteste Mitglied der Bürgerschaft. Manthey ist seit 1999 in der Stadtvertretung und wird bis zur Wahl des neuen Präsidenten durch die Sitzung führen.

Interessant dürfte sein, wer künftig wo sitzt. Um eine einvernehmliche Lösung zu finden, werden Gespräche mit Vertretern der Fraktionen geführt.

