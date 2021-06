Wismar: Grünen-Partei hat neuen Kreisvorstand

Wismar

Die Grünen-Partei in Nordwestmecklenburg hat einen neuen Kreisvorstand gewählt. Er besteht aus Lysann Schmidt Blahs, René Fuhrwerk, Wolfram Nagel (Schatzmeister), Regina Gross, Claudia Tamm, Sabrina Lampe und Martin Mölau (alle Beisitzer).

Sehr erfolgreich hätten sich die Mitgliederzahlen entwickelt – auf aktuell 123, teilt René Fuhrwerk mit. Für den neuen Vorstand gelte es jetzt, die Partei bei der kommenden Landtags- und Bundestagswahl im September „zu einem Erfolg zu machen“. Dafür solle das Profil in Nordwestmecklenburg und Wismar weiter geschärft und die Visionen ins Land getragen werden. Dabei wolle man auch „Raus aus der Blase“ kommen. „Mit offenen Diskussionen, klaren Haltungen, Mut und Optimismus wollen wir ankämpfen gegen Demokratieverdrossenheit, Populismus und Intoleranz“, so René Fuhrwerk. Der Wismarer tritt als Direktkandidat im Wahlkreis 10 an, Miro Zahra aus Plüschow im Wahlkreis 27 und Anne Shepley aus der Nähe von Schwerin im Wahlkreis 28.

Von OZ