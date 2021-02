Wismar

Verkauft die Stadt ein Grundstück in der Bürgermeister-Haupt-Straße unter Wert? Am Donnerstag, 25. Februar, soll die Bürgerschaft dem Verkauf zustimmen. Während die Stadt den Preis verteidigt und sich Expertenrat eingeholt hat, halten andere den Erlös für zu niedrig.

Nach Unterlagen, die der OZ vorliegen, handelt es sich um das Grundstück der früheren Blumen & Pflanzen GmbH. Es geht um eine Fläche von 4870 Quadratmeter. Der Preis pro Quadratmeter beträgt 31 Euro. Somit soll der Verkauf rund 151 000 Euro in die Stadtkasse spülen.

Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt. 1994 wurde mit der Blumen & Pflanzen GmbH ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen. Die Laufzeit soll 60 Jahre betragen. Der jährliche Erbbauzins beträgt 6268 Euro. Im Jahr 2019 wurde über das Vermögen der Firma das Insolvenzverfahren eröffnet.

Grundstück von der Stadt

Wie aus den Unterlagen der Stadt hervorgeht, hat die Insolvenzverwalterin das Erbbaurecht als Teil der Insolvenzmasse zum Verkauf angeboten. Der einzige Kaufinteressent „erwirbt von der Insolvenzverwalterin das Erbbaurecht und anschließend von der Hansestadt das Grundstück“, heißt es in der Begründung zur Beschlussvorlage.

Das Grundstück ist im Bebauungsplan als Mischgebietsfläche ausgewiesen. Somit können Wohn- und Gewerbeprojekte realisiert werden. Die Stadt weist daraufhin, dass im aktuellen Verkehrswertgutachten vom Oktober 2019 Mischgebietsflächen mit 31 Euro pro Quadratmeter bewertet worden sind.

Den Abriss der Gewächshäuser und anderer Objekte werde der neue Eigentümer auf seine Kosten übernehmen. Diese Kosten sollen nicht mit dem Kaufpreis verrechnet werden.

Linke fordert Transparenz

Die Linksfraktion drängt mit einem Antrag darauf, dass der Verkauf in der Bürgerschaft behandelt wird. Auf Nachfrage sagt Fraktionschef Horst Krumpen: „Wir wollen deutlich machen, dass es um größtmögliche Transparenz geht.“ Das sei eher in der Bürgerschaft möglich als im Hauptausschuss der Bürgerschaft mit nur wenigen Mitgliedern. Grundstücksangelegenheiten werden allerdings stets im nichtöffentlichen Teil der Bürgerschaft behandelt.

Die Linke sei „nicht dagegen, dass etwas verkauft wird und Neues entsteht. Die Frage ist, zu welchem Preis verkauft wird und was entstehen soll“, so Krumpen. Seine Fraktion plädiere mindestens auf einer Teilfläche für sozialen Wohnungsbau.

„Erscheint mir kein gutes Geschäft“

Bei der Preisfrage fordert die Linke ein Verkehrswertgutachten für das Grundstück und nicht für ein benachbartes. Krumpen: „Der Verkauf des Erbbaurechts ist für uns der Verkauf von Tafelsilber, da muss ein angemessener Preis für die Stadt rauskommen.“ Würde die Stadt bis zum Ende des Erbbaurechtsvertrages noch den Erbbauzins bekommen, kämen etwas über 200 000 Euro in die Kasse. Beim Verkauf sind es 150 000 Euro. Krumpen: „Das erscheint mir als kein gutes Geschäft.“ Auf dem freien Markt würden andere Preise erzielt, vermutet der Fraktionschef. Er sehe keine Eile und wolle sich nicht unter Druck setzen lassen.

Bürgermeister holt sich Expertenrat

Die Stadt hält sich wie üblich mit Angaben zu Grundstücksangelegenheiten zurück. Sie erklärt aber auf OZ-Nachfrage, dass ein Verkehrswertgutachten für eine anliegende Fläche vorliegt, „das laut Gutachter auf das betreffende Grundstück anwendbar ist“. Und: Für das Grundstück habe es mehrere Anfragen gegeben, „aber bisher nur einen Interessenten, der sein Interesse mit einem konkreten Angebot untersetzt hat“. Weil das Thema kritisch diskutiert wird, hat sich Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) im Vorfeld zusätzlichen Sachverstand eines Experten eingeholt. Dieser, so Beyer, teile die Preisvorstellung der Verwaltung.

In der Bodenrichtwertkarte des Landkreises Nordwestmecklenburg ist die Einfamilien- und Doppelhausbebauung an der Bürgermeister-Haupt-Straße zwischen Ossietzkyallee und Schweriner Straße (Zone 210) mit einem Bodenrichtwert von 125 Euro je Quadratmeter für erschlossene Grundstücke ausgewiesen. Für die Wohnblockbebauung am Friedenshof 1 (Zone 114) sind es 110 und im Bereich Wiesenweg (Zone 124) 150 Euro pro Quadratmeter.

Investor plant Wohnungen

Käufer des Grundstücks an der Bürgermeister-Haupt-Straße ist die Projektentwicklung Westfriedhof Wismar GmbH. Gesellschafter sind Onno Folkerts und Frau. Onno Folkerts ist geschäftsführender Gesellschafter bei Angelis & Partner. Das Architekturbüro hat auch in Wismar eine Reihe von Projekten geprägt. So bei St. Georgen und beim Schabbell-Museum.

Folkerts hat bereits ein benachbartes Grundstück erworben, das Teil des Wohnprojektes wird. Zum Grundstückspreis sagt er, dass er all das, was dort steht, erst einmal entsorgen müsse. Das werde 150 000 Euro kosten. Von zu günstig könne keine Rede sein. Folkerts: „Wer das sagt, kann nicht rechnen.“ Er habe lange überlegt, ob er es überhaupt mache. Vor ihm liege eine aufwendige Erschließung.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Projektgesellschaft plant ein Quartier mit fünf Häusern mit jeweils vier Wohnungen und zehn Reihenhäuser. Diese sollen zum Verkauf angeboten werden. Wahrscheinlich werde er auch mit einem Teil seines Büros in das Quartier einziehen, weiteres stilles Gewerbe könnte hinzukommen.

Grünes wurde, soweit erlaubt, bereits zurückgeschnitten. Im nächsten Schritt werde eine Änderung des B-Plans beantragt. Damals seien nur Einfamilienhäuser vorgesehen gewesen. Dafür sei die Erschließung des Grundstücks zu teuer. Daher müsse auch auf etwas verdichtete Bauweise geachtet werden.

Fertigstellung 2025

Onno Folkerts hofft, dass Anfang 2022 der geänderte B-Plan von der Stadt genehmigt wird. Parallel werde die Planung vorangetrieben. Die Erschließung mit Tief- und Straßenbau werde einige Monate in Anspruch nehmen. Mit dem Hochbau werde nicht vor 2023 begonnen werden können, die Fertigstellung soll 2025 erfolgen. Die neue Straßenanbindung soll über die Ossietzkyallee erfolgen.

Von Heiko Hoffmann