Wismar

Der Stummfilmklassiker „Nosferatu – eine Symphonie des Grauens“ (1922) wird in Verbindung mit Livemusik in der Wismarer Nikolaikirche an drei Sommerabenden gezeigt. Dazu lädt die Kantorei Wismar am 22., 23. und 24. August jeweils von 21 bis 23 Uhr ein. Zahlreiche Außenaufnahmen wurden in Wismar gedreht. Produktionsorte waren unter anderem der Turm von St. Marien, das Wassertor am Alten Hafen, die Westseite von St. Georgen und der Hof von Heiligen-Geist. Der einmalige musikalische Höhepunkt ist die Neuvertonung der filmumrahmenden Musik für E-Bass, Schlagwerk und Kirchenorgel von Kantor Christian Thadewald-Friedrich.

Karten für 15 bis 25 Euro sind in der Nikolaikirche, im Gemeindebüro der St. Marien-St. Georgen-Gemeinde und im Musikladen Music&More erhältlich.

Oldtimer auf Schloss Tressow

Drei Tage lang sind Oldtimer in Boltenhagen zu bewundern. Das Ostseebad ist der Mittelpunkt der ADAC Sunflower Rallye vom 22. bis 25. August. 55 Oldtimer starten am Freitag und Samstag jeweils um 9 Uhr an der Weißen Wiek in Tarnewitz zu zwei Touren durch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Am Freitag sind die Raritäten auf Schloss Tressow zu bewundern. Die Fahrzeuge treffen ab 14.30 hintereinander im Schlosspark ein und setzen bis 16.30 ihre Fahrt fort. Begleitet wird das Programm mit Kaffee, Kuchen, Grillwürstchen und Getränken. Der Eintritt ist frei. Das Starterfeld bietet eine ganze Reihe an besonders alten Autofabrikaten. Neben dem Briscoe Twenty Four, der seinen 100. Geburtstag feiert, gehen auch ein Chrysler Six G 70 Two Door von 1926, ein Ford A von 1928, ein Pontiac Standard SIX von 1929 und sein Nachfolger Big Six Convertible von 1931 an den Start. Ebenfalls stark vertreten sind die 1960er und 1970er mit Klassikern wie einem Opel GT und dem Jaguar E-Type.

Open-Air-Kino auf Poel

Am Freitag, dem 23. August, findet zum zweiten und letzten Mal das Poeler Open-Air-Kino auf dem Schlosswall in Kirchdorf statt. Nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr startet der Computeranimationsfilm „Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“. Der Film für die ganze Familie mit Originalmusik und Starbesetzung stellt die Bigfoot-Legende auf den Kopf: Der aufgeweckte junge Yeti Migo entdeckt etwas, das es angeblich gar nicht gibt – einen Menschen. Die Neuigkeit von diesem „Smallfoot“ bringt ihm nicht nur Ruhm ein, auch mit dem Mädchen seiner Träume läuft es plötzlich besser. Doch sie löst in der einfachen Gemeinschaft der Yeti auch enorme Unruhe darüber aus, was es denn sonst noch in der großen Welt jenseits ihres verschneiten Dorfes gibt. Eine übermütige Geschichte über Freundschaft, Mut und Entdeckerfreude. Der Eintritt ist frei.

Zwei Pilzwanderungen

„Der Steinpilz“ lädt am Freitag zur traditionellen Nachtwanderung ein. Sie führt durch die Schlower Tannen (Gemeinde Borkow zwischen Goldberg und Sternberg). Treff ist um 18.30 Uhr auf dem schmalen Parkplatz am ZOB in Wismar, Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße. Hier geht es am Sonntag, dem 25. August, um 8 Uhr auch zur nächsten öffentlichen Pilzlehrwanderung los. Sie führt durch den Höltingsdorfer Forst (bei Passee). Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro, Kinder ab sechs Jahren zahlen 2,50 Euro.

Honigmarkt in Wismar

Zahlreiche Imkereien präsentieren die unterschiedlichsten Honigsorten und verschiedene Produkte am Sonnabend auf dem 2. Norddeutschen Honigmarkt. Er findet ab 10 Uhr an der Nikolaikirche in Wismar statt. Besucher können den Honig verkosten und Bienen in ihrem Stock beobachten, Kinder sich ein fantasievolles Gesicht schminken lassen. Außerdem bietet der Imkerverein Wismar Wurst vom Grill an.

Theaterspektakel in Neuburg

Am Samstag, dem 24. August, findet um 19.30 Uhr anlässlich der 800 Jahre Neuburg das großes Theaterspektakel „Spökenfeste“ auf dem Wallberg statt. Rund 50 Neuburger und Menschen aus der Region erzählen als Laienschauspieler mit viel Spaß, Pyrotechnik und in aufwendigen Kostümen eine alte Neuburger Sage. Die Veranstalter bitten die Zuschauer, nach Möglichkeit selbst Sitzgelegenheiten mitzubringen, da die Bänke nicht ausreichen könnten. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf Euro. Ab 17.30 Uhr ist der Platz offen und der Thingplatzverein sorgt bis 19 Uhr für Essen und Trinken.

25. Wismarbuchtschwimmen

Zum 25. Mal findet am Sonntag das Wismarbuchtschwimmen statt. Im Mittelpunkt steht die 3,5 Kilometer lange Strecke von Hinterwangern auf der Insel Poel bis nach Hohen Wieschendorf. Daneben gibt es ein 500 Meter beziehungsweise 800 Meter lange Schwimmen für Kinder und zum Jubiläum eine Strecke über 1000 Meter. Kurzentschlossene können sich am Sonntag in der Zeit von 8.45 bis 9.45 Uhr am Anleger in Hohen Wieschendorf anmelden.

Trödel und Raritäten

Ein Floh- und Trödelmarkt wird am Sonntag, dem 25. August, vor dem Hagebaumarkt in der Werftstraße in Wismar aufgebaut. Das Angebot der zahlreichen Trödler und Privatpersonen ist bunt und unsortiert. Von A wie Ansichtskarte bis Z wie Zylinder wird so manches Objekt eine zweite Chance haben, den Besitzer zu wechseln. Wer selbst etwas aus Wohnung, Keller oder Dachboden anbieten möchte, ist herzlich willkommen. Die Plätze werden von 6 bis 9 Uhr morgens vergeben. Auch für das leibliche Wohl der Käufer und Verkäufer ist gesorgt. Infos bei Haase Märkte, Telefon 0174/9817154 oder 0171/3486414.

Jazz-Frühschoppen in Wiligrad

Zum letzten Mal in diesem Sommer lädt der Kunstverein Wiligrad am Sonntag ab 11 Uhr auf die Terrasse des Schlosses Wiligrad zu einem Jazz-Frühschoppen ein. „Jazztime trifft Kunst“ – unter diesem Motto werden die Musiker des Andreas-Pasternack-Quintetts noch einmal ein fulminantes Feuerwerk von bekannten Jazztiteln, aber auch neue Arrangements erklingen lassen. Der Kunstverein wird den Besuchern nicht nur das beschwingte Musikerlebnis bieten, sondern auch die Gelegenheit, die Ausstellung „Sommersalon und Sommergäste“ mit besonderen Kunstwerken von den vier Künstlerinnen E.R.N.A.- Elke Böckelmann, Ursula Strozynski, Christina Köster und Jutta Albert in den Kunstgattungen Malerei, Grafik, Textilkunst und Porzellan zu besichtigen. Sie ist noch bis zum 1. September zu sehen. Kartenvorverkauf: Telefon 03867-8801

Wismarer Lesegärten

Bereits zum 11. Mal lädt der Förderverein der Stadtbibliothek Wismar am Sonntag von 15 bis 18 Uhr zu den „Wismarer Lesegärten“ ein. In insgesamt zwölf Altstadtgärten werden jeweils um 15 Uhr, um 16 Uhr und um 17 Uhr die einzelnen Vorlesedurchgänge beginnen. Wieder mit dabei sind solche Gärten, wie der des Stadtgeschichtlichen Museums SCHABBELL (/Schweinsbrücke 6/8), in dem es sowohl um Kapitän Bade als auch um den Pastor und Historiker Carl August Friedrich Albrecht Beyer geht. Im Garten Hinter dem Chor 13/15 stellen Akteure des Vereins Kulturmühle-Wismar ihr Projekt „Bomben auf Wismar“ vor. Im Stadthotel „Stern“, Lübsche Straße 9, lesen Karlheinz Happke und Siegfried Michaelis Plattdeutsches und im Garten des Restaurants „Casa Lissi“, Großschmiedestraße, geben Mitglieder der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Wismar Beiträge der italienischen Literatur zum Besten. Mit von der Partie sind auch Petra Block und Manfred W. Kolb, die in der Seniorenwohnanlage im Wohnhof „Schwarzes Kloster“ (Eingang Mecklenburger Straße) lesen. Auch die Mitglieder des Schreibzirkels „LeseZeichen“ sind mit Dr. Dagmar Kaiser auf dem Hof des Hotels „Alter Speicher“, Bohrstraße 10-12a, mit „Strandgeschichten“ sowie die Mitglieder des Schreibzirkels „Das Boot“ und Dana Dolata in der Lübschen Straße 44 präsent.

„Alte Hasen“ bei den „Wismarer Lesegärten“ sind die Mitglieder des Vereins Freunde und Förderer des Archivs der Hansestadt Wismar, die in diesem Jahr Beiträge über Wismars Geschichte lesen. Im Privatgarten mit dem Eingang Wasserstraße 8 gibt es von Katja Burmester Spannendes über die Insekten zu hören und Alexander Frank lässt dort den Autoren Mark Twain über die „schreckliche deutsche Sprache“ zu Wort kommen. Für die Jüngsten gibt es zwei Lesegärten: auf dem Hof der Heiligen-Geist-Kirche, wo auch ein Kinderfest der Gemeinde stattfindet, sowie im Garten der Freimaurerloge Lübsche Straße 50 (Eingang Große Hohe Straße), in dem Christina Schurbaum und Volker Stein aus ihren Lieblingskinderbüchern lesen. Wie immer steht eine Schlechtwettervariante zur Verfügung und in vielen Lesegärten werden flüssige und feste Gaumenfreuden bereitgehalten.

Kammerkonzert in Friedrichshagen

Der Förderverein zur Erhaltung der Kirche Friedrichshagen und die Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen laden am Sonntag um 17 Uhr zum Kammerkonzert „Nachtgedanken“ mit dem Planorbis Quartett und der Schauspielerin Elisabeth Haug in die Kirche ein. Es ist eine literarisch-musikalische Reise durch die Nacht. Ein poetisch-klangvoller Spaziergang, der die eindrucksvolle Stimmung von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen widerspiegelt - eine besonders reizvolle wie außergewöhnliche Interpretation. Die Schauspielerin Elisabeth Haug und das Planorbis Quartett verzaubern das Publikum mit einer atmosphärisch dichten Inszenierung voller Poesie und Musik. Zu hören sind philosophische Texte von Rilke, Rumi, Tagore und Shakespeare, die mit ausgewählten Streichquartettkompositionen von Mozart, Borodin, Dvorak, Vaks und Haydn begleitet werden. Die Musik greift die Gedanken auf und ergänzt sie.

Von OZ