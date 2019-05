Wismar

„Das war alles so grau früher.“ Die Gäste um Micha Glockemann kamen ins Erzählen. Von grauen DDR-Fassaden, zugigen Wohnungen und undichten Fenstern. Micha Glockemann ließ den Blick an die inzwischen wunderbar sanierten Fassaden hoch wandern und griff schmunzelnd zum Smartphone. „Ich hab immer extra alte Fotos dabei, falls jemand nicht mehr weiß, wie es früher hier aussah.“

Sanierte Häuser statt graue Fassaden

Genau das müsse man sich regelmäßig bewusst machen. Wie Wismar sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten vom DDR-Grau in eine bunte UNESCO-Welterbestadt entwickelt hat. „Deswegen ist so ein Tag der Städtebauförderung wichtig“, kommentierte Diana Kaphingst, Projektleiterin der DSK als Sanierungsträger der Hansestadt.

Justus (10) und Simon (7) Baumgart fanden beim Buddeln kleine Schätze vor St. Marien. Quelle: Nicole Hollatz

Im Juni 1991 erfolgte die Aufnahme der Hansestadt in die Städtebauförderungsprogramme, im August 1991 wurde die damalige BauGrund AG als Vorläufer der DSK von der Hansestadt Wismar als treuhänderischer Sanierungsträger mit der Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt Wismar“ beauftragt.

„Alleine im Gotischen Viertel stecken gut 10 Millionen an Städtebaufördermitteln“, erklärte Diana Kaphingst weiter. Insgesamt sind es 157 Millionen an Städtebaufördermitteln, die in Wismar verbaut wurden. Investiert wurde weit mehr, denn zu den Fördermitteln müssen immer Eigenmittel kommen.

Bundesweiter Aktionstag

Bundesweit fand am Samstag der 5. Tag der Städtebauförderung statt, 550 Städte deutschlandweit machten mit, unter den 19 in Mecklenburg-Vorpommern war Wismar. Das Wismarer DSK-Büro lud mit kleinen Aktionen ans „Marienforum“, sprich an den Marienkirchturm.

Schüler bestückten Stände mit Kuchen und Salaten. In einer Sandkiste konnten „Nachwuchsarchäologen“ kleine Backsteine und Schätze finden. Führungen zur Geschichte des Gotischen Viertels und zur weiteren Entwicklung des „Marienforums“, des Kirchplatzes, lockten die Wismarer genauso wie die Gäste.

Offene Gefängnistüren

Elisa und Tobias Aselmeyer nutzten die Chance, mal einen Blick in die ehemalige Jugendarrestanstalt zu werfen. Quelle: Nicole Hollatz

Regen Treiben herrschte auf dem Hof der ehemaligen Jugendarrestanstalt mit Bratwurst und mehr. Das Gebäude stand für Besichtigungen offen.

„Wir sind das erste Mal hier drin, aber bestimmt schon hundert Mal dran vorbei gegangen“, freute sich Tobias Aselmeyer über die Chance, einen Blick hinter die Zellentüren zu werfen. Tochter Elisa (11) fand es gruselig. „Nicht so nett wie zu Hause“, nickte ihr Vater.

Bauet auf und reißet nieder

Zurück zur Führung von Micha Glockemann. Am Samstag spannte er den roten Führungsfaden von den mittelalterlichen Kirchenbaustellen weiter bis ins aktuelle Wismar. Er führte unter dem Aspekt der Städtebauförderung durch das Gotische Viertel, erzählte von der Sprengung von St. Marien, vom Wiederaufbau von St. Georgen, wo überall Fördermittel verbaut wurden und wie sich das Quartier in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat und weiter entwickeln soll.

„Ich hab 1960 die Sprengung mit erlebt“, berichtete Achim Hagen, jetzt 71 Jahre alt. Damals stand er in der Papenstraße, drei oder vier Sprengladungen brachten das Kirchenschiff zum Einstürzen. „Eine Säule fiel aufs Archidiakonat“, nickt er in Hinblick auf das Schild dort am Haus, dass das Gebäude 1960 aus Mitteln der DDR wieder aufgebaut wurde.

Ausgrabungen dank Fördermittel

„Das hier war nach 1960 ein Parkplatz“, zeigt er auf den Platz zwischen den nun wieder sichtbar gemachten Mauern der Kirche. Der Turm stand noch, davor standen Trabbi und Co. Auch dank Städtebaufördermitteln konnten die Archäologen über Jahre hinweg immer wieder neue Abschnitte der alten Kirchfundamente frei legen.

Die wurden neu aufgemauert, um so zusammen mit den ehemaligen Pfeilern als Sockel die Dimensionen der Kirche erahnbar zu machen.

Inzwischen sind sogar die Zeiten der Dachpappe auf den Aufmauerungen vorbei. Das angedachte „St.-Marien-Forum“ als Skulpturenpark und Treffpunkt rückt näher. 1,1 Millionen Euro wurden und werden dort bis 2020 investiert, davon kommt eine Millionen aus Städtebaufördermitteln.

Nicole Hollatz