Wismar

Wismars Citymanagerin Victoria Binz-Gruber will den Einzelhandel stärken und „Lust machen auf Shoppen und einen Kaffee in der Altstadt.“ Für den Wismarer Einzelhandel und seine Kunden gibt es eine neue Webseite. Unter www.wismar.app sind die Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister zwischen Altstadt und Altem Hafen und darüber hinaus aufgelistet. Der schnelle Weg in die digitale Altstadt.

„So eine übersichtliche Seite brauchten wir in Wismar dringend. Wer hat wie geöffnet, wo finde ich welche Läden? Sonst muss man sich das selbst zusammensuchen“, erklärt Victoria Binz-Gruber. Gerade für Wismarer waren die verschiedenen Öffnungszeiten nervig. Mit den veränderten Corona-Öffnungszeiten wurde das Wirrwarr nicht besser. Die Einzelhändler können die Seite ständig selbst „füttern“ mit den Dingen, die sie sowieso auf ihren Social-Media-Kanälen teilen.

Nachrichten zu Rabattaktionen

„Man kann sich über die Seite auch Push-Nachrichten über Rabattaktionen, Veranstaltungen oder Gewinnspiele direkt aufs Handy schicken lassen. Ein Push direkt in die Hosentasche der Kunden“, wirbt die Citymanagerin. Unter dem Link „Cityguide“ sind über 150 Firmen und ihre Angebote und Öffnungszeiten aufgezählt – vom Dönerladen über Friseur bis zum Unterwäscheladen.

„All diese Information zum Thema Shopping versuchen wir auf einer Seite übersichtlich zu präsentieren. Wer macht beim verkaufsoffenen Sonntag mit? Wer liefert Essen? Wo sind in Wismar Corona-Teststationen, wo öffentliche Toiletten?“, nennt die Citymanagerin weitere Beispiele. Es sei eine Webseite mit hohem Mehrwert und Servicegedanken für die Wismarer und die Touristen und sie wird ständig aktualisiert. Jetzt konnte der Menüpunkt „Click & Collect“ erst mal offline genommen werden. „Aber wenn sich an den Regeln wieder was ändert, sind wir vorbereitet.“

Plakate in Bushaltestellen

Nun müssen die Einheimischen nach Wochen voller Onlineshopping wieder in die Läden gelockt werden. Plakate mit Sprüchen wie „Wir sind für alles offen“, „Endlich wieder Offlineshopping“ und „Wir sind keine Ladenhüter“ kommen in die Schaufenster und in Großversion in die Bushaltestellen. Ein Werbetrailer zum „Restart in Wismar“ wird über die sozialen Kanäle verteilt und ist auch auf der Seite www.wismar.app zu finden.

Ein neues Highlight wird der Wismarer Stadtgutschein – natürlich mit Wismarer Motiven. Den gibt es bei der Tourist-Information und im Karstadt-Stammhaus ab 1. Juni, online können die Gutscheine auch jetzt schon unter www.wismar.app gekauft werden, sogar mit Wunschbild statt der Wismar-Ansichten.

„Das ist ein Gutschein für das Freiluftshoppingcenter Altstadt“, sagt Victoria Binz-Gruber. Jetzt machen schon über 40 Akzeptanzstellen, sprich Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister, mit – Tendenz steigend. Und auch erste Einzelhändler außerhalb der Altstadt haben sich angemeldet. „Man kann ihn auch teileinlösen, also dort einen Kaffee trinken, dort Schuhe kaufen und fix noch zum Friseur“, bewirbt die Citymanagerin die Geschenkidee mit ganz viel Wismarkolorit.

Von Nicole Hollatz