Wismar: HNO-Praxis bietet drei Impftage an

Wismar

Deutschlandweit lagern Hunderttausende Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs in Kühlschränken von Impfzentren und Arztpraxen. Auch in Nordwestmecklenburg sind zahlreiche unangetastet. Um den Rückstau abzubauen, hatte der Landkreis bereits am Ostermontag eine groß angelegte Impfaktion in Wismar gestartet, die 900 Menschen nutzten. Eine weitere gab es am Freitag in Grevesmühlen. In beiden Städten gibt es am 17. April eine Wiederholung. Dann können sich wieder Menschen über 60 Jahre ohne Termin impfen lassen.

Ein Impfangebot macht nun auch der Mediziner Michael Salz im HNO-Centrum Wismar in der Großschmiedestraße 41/43. Drei Impftage richten er und sein Team ein: am 6. Mai (8 bis 13 Uhr sowie 14.30 bis 18 Uhr), am 7. Mai (8 bis 13 Uhr) und am 10. Mai (14.30 bis 18 Uhr). Das Angebot richtet sich an alle Freiwilligen über 60 Jahre – auch an Frauen und Männer, die keine Patienten im HNO-Centrum sind. Ein Wohnsitz in Nordwestmecklenburg ist keine zwingende Voraussetzung.

In allen vier angegebenen Zeiträumen werden jeweils 50 Impfdosen verspritzt. Termine können ab sofort unter der Telefonnummer 038 41 / 211 972 vereinbart werden. Die Impfwilligen müssen am vereinbarten Tag nur ihren Impfausweis mitbringen.

Von Jana Franke