Wismar: Halle zum Rückkehrertag fast ausgebucht

Wismar

Deutlich mehr als 40 Unternehmen, die weit über 300 offene Stellen anbieten und über 1000 Besucher - das sind die Ziele des Welcome Service Center (WSC) Nordwestmecklenburg, für den von ihm organisierten Rückkehrertag. Der findet wie bei seiner Premiere 2018 wieder in der Markthalle Wismar statt – am 27. Dezember von 10 bis 14 Uhr. Nach dem Erfolg im Vorjahr werden gleich zwei Landesminister die Jobbörse eröffnen, Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sowie Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD).

„Wichtig ist, potenziellen Arbeitskräften attraktive Rund-um-Angebote aufzuzeigen. Neben der eigentlichen Arbeitsstelle geht es auch um Wohnraum, Kinderbetreuung und Freizeitangebote. Mit dem Rückkehrertag zwischen Weihnachten und Neujahr soll unseren Landeskindern, die auswärts arbeiten und zu den Festtagen bei ihren Familien sind, aufgezeigt werden, dass Mecklenburg-Vorpommern attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen bietet“, sagt Wirtschaftsminister Glawe. Und Finanzminister Meyer ergänzt: „Ich hatte schon im letzten Jahr in Wismar viele Gespräche mit Rückkehrern geführt. Viele von ihnen wollen gerne in MV bleiben und arbeiten. Und die Möglichkeiten haben wir: Nicht nur die Unternehmen bei uns im Land suchen händeringend nach Fachkräften, auch die Verwaltung bietet viele attraktive Arbeitsplätze.“

Wie wichtig diese Unterstützung und die damit verbundene Aufmerksamkeit auf diese Veranstaltung ist, weiß Ralf Lorber, Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsinitiative Ostseeraum Wismar: „Wir brauchen jede Hilfe von öffentlicher Seite, die wir kriegen können, um auf das Problem Fachkräftemangel aufmerksam zu machen. Vielen Weggezogenen und Auspendlern ist gar nicht bewusst, dass wir jetzt die attraktiven Arbeitsplätze haben, die es vor 20 Jahren noch nicht gab“, so Lorber. Er sehe die Prognosen von vor acht Jahren, die diesen Fachkräftemangel vorhergesagt hatten, bestätigt. „Viele Unternehmen in Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg haben expandiert, zahlreiche Neuansiedlungen sind hinzugekommen - das hat den Fachkräftemarkt noch zusätzlich ausgedünnt. Arbeitnehmer haben dadurch beste Chancen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren“, sagt Ralf Lorber, der gleichzeitig Geschäftsführer der Egger Holzwerkstoffe Wismar mit rund 1000 Mitarbeitern ist.

Auf dem Rückkehrertag werden Fachkräfte gesucht, die vor Jahren den Landkreis verlassen haben und wieder zurück möchten. Auch Pendler oder Menschen aus anderen Bundesländern, die hier gerade Urlaub machen und an Jobwechsel denken, sind willkommen. Die Veranstaltung ist für Besucher kostenlos. Die Unternehmen zahlen eine Standgebühr von 350 Euro. Inzwischen ist die Halle bereits so gut wie ausgebucht. Nach Absprache sind einige wenige Plätze zu vergeben. Der Kontakt kann per Telefon über 03841 / 3040 9841 oder via E-Mail an s.malchow@nordwestmecklenburg.de aufgenommen werden.

Von Peter Täufel