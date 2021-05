Wismar

Der Kader des FC Anker Wismar nimmt immer mehr Form an. Mit Gordon Grotkopp (27), Nico Billep (24) und dem ehemaligen U16-Nationalspieler Lucas Meyer (23) wurden drei erfahrene Akteure von der Drittligareserve des FC Hansa Rostock verpflichtet.

„Die Rostocker sind erfahrene Spieler der NOFV-Oberliga und werden jetzt ihre Heim-Spiele im Kurt-Bürger-Stadion absolvieren. Mit Billep und Grotkopp kommen zwei Spieler mit viel Erfahrung und trotzdem im besten Fußballeralter zum FC Anker Wismar. Der Dritte im Bunde, Lucas Meyer, ist ein echtes Kind des F.C. Hansa Rostock Er kann sogar auf Erfahrungen in der Deutschen U-16 Nationalmannschaft bauen. Mit ihm wechselt ein echtes Energiebündel in die Hansestadt“, so Wismars Vorstandsmitglied Tom Brüggert.

Optimistisch für die neue Saison

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit den drei Rostocker Jungs wichtige Korsettstangen für unseren Kader gewinnen konnten. Gemeinsam sind wir sehr gespannt und optimistisch für die kommende Saison. Es wird Zeit, dass wir endlich wieder loslegen dürfen“, so der Cheftrainer des FC Anker, Denny Jeske.

Auch der sportliche Leiter der Hansestädter, Danny Pommerenke“ freut sich enorm über diese wichtigen und sportlich starken Neuzugänge. „Dieses Dreigestirn mit Oberligaerfahrung wird uns auf alle Fälle voranbringen. Diese drei Spieler passen vom Charakter sehr gut in unser neues Team und sie werden uns sicher viel Freude bereiten. Nun muss es aber auch bald losgehen mit dem Training und der Vorfreude auf die neue Saison“, so Pommerenke.

Von Bernhard Knothe