Wismar

Seit vielen Jahren ist Wismar Veranstaltungsort für die größte Verbraucherveranstaltung im Norden: die Hanseschau. In diesem Jahr sollte die beliebte Messe zum 31. Mal stattfinden – wenn auch mit Verzögerung. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Hanseschau von Frühjahr auf den 26. bis 29. August verschoben: Doch nun kommt das Aus. Grund: Die Veranstalter rechnen aufgrund steigender Infektionszahlen mit verschärften Besucherregeln.

„Wir möchten präventiv handeln“

„Schweren Herzens haben wir uns nach einer Dringlichkeitssitzung im Hause entschlossen, die Hanseschau 2021 auf das Frühjahr 2022 zu legen,“ sagt Geschäftsführer Martin Schmidt von der Das AgenturHaus GmbH. „Wir als Veranstalter leiden seit über 18 Monaten besonders unter der Pandemie.“ Der Schritt für eine komplette Verschiebung sei nicht leicht gewesen. Wegen der aktuellen Entwicklung möchten sie aber präventiv und verantwortungsvoll handeln.

Im Wismarer Bürgerpark, dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau, wäre es um Produkte, Dienstleistungen und Informationen aus nahezu allen Segmenten der regionalen und überregionalen Wirtschaft gegangen. Doch die seit 30 Jahren ständig wachsende Präsenz der Aussteller und Vereine auf der Hanseschau Wismar hätte man in diesem Jahr nicht gewährleisten können.

Der Grund dafür liegt darin, dass „viele Aussteller wirtschaftlich nicht in der Lage sind, an Veranstaltungen teilzunehmen, da Personal oder Ware fehlen. Andere Firmen wiederum wie beispielsweise das Bau- und Handwerk sind überlastet,“ so der Lübecker Projektleiter Burkhard Golla. Auch Live-Events seien nicht wie üblich vorgesehen.

Breite Angebot wäre nicht möglich gewesen

„Gerade die Hanseschau Wismar ist eine Veranstaltung, die für ihre Vielfalt und ihr umfangreiches Programm vor Ort bekannt ist“, betont Burkhard Golla. Dazu zählen Angebote aus den Bereichen Bauen, Renovieren und Einrichten, Gesundheit, Beauty, Mobilität sowie eben ein vollgepacktes Rahmenprogramm mit Unternehmenspräsentationen. „Doch dieses gewohnte breite Spektrum ist unter den aktuellen und zu erwartenden Gegebenheiten nicht umsetzbar, daher die Verlegung ins kommende Jahr“, ergänzt der Projektleiter.

Auch 2020 ist die Hanseschau verlegt worden – in den September. Damals hat sie nur wenige Besucher gezählt. Die zweitgrößte Messe in Nordwestmecklenburg, die Lebensart auf Gut Brook, hat Ende Juli 2021 Tausende Gäste zu den Ausstellern gelockt. Auch sie wird von der AgenturHaus GmbH organisiert.

Von Kerstin Schröder