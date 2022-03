Wismar

Was machen eigentlich Museumsmitarbeiter, wenn sie von einem monatelangen coronabedingten Lockdown ausgebremst werden? Ausstellungsbereiche fertig bauen? Korrekt. Einen Audioguide schreiben und ihn in verschiedene Sprachen übersetzen? Auch das, zumindest im Schabbell in Wismar. Das wurde allerdings auch zur Ideenschmiede für Museumspädagogin Anne-Christin Liebscher. Sie hat nämlich ein Kinderbuch geschrieben, in dem „Henry“ die Hauptrolle einnimmt.

Ein Gesicht gegeben hat der kleinen Möwe die Wismarerin Susann Lenke, die die Geschichte rund um Henry, seine Oma Lotte und den Piraten Klaus Törtchenbäcker – bitte nicht mit dem berühmten Seeräuber Klaus Störtebeker verwechseln! – illustrierte. Das Besondere an dem Buch „Hej kleiner Henry“, das vom Callidus Verlag herausgebracht wird: Es ist nicht nur auf Deutsch geschrieben. Dreht es der Nutzer auf den Kopf und einmal um 180 Grad, ist es in schwedischer Sprache zu lesen: „Hej lilla Henry“. „Im Moment ist das Buch noch in der Druckerei“, verrät Anne-Christin Liebscher. „Wir hoffen, dass es zum Internationalen Museumstag am 15. Mai fertig ist und wir es vorstellen können.“

„Henry“ das ganze Jahr über für Kinder da

Möwe Henry soll die Museumsarbeit das ganze Jahr über begleiten. Unter anderem wird er im Sommerferienprogramm eingebaut und es wird geklärt, ob Oma Lotte wirklich immer so viel flunkert, wie es ihr nachgesagt wird. Denn über Piraten hat sie viel zu berichten. Mit ihren Geschichten will sie ihren Enkel Henry immer aufmuntern, weil er sehr traurig ist. Er sitzt nämlich jeden Tag hoch oben auf der Nikolaikirche und beobachtet die Kinder auf dem nahen Spielplatz. Wie gern würde er dort mitspielen, aber die Menschen würden ihn nur verscheuchen. Seine Oma aber, die ist immer richtig mutig. Sie lebt bei anderen Möwen im Wismarer Hafen und hat schon viele Abenteuer erlebt – unter anderem auf einer Kogge, mit der sie zunächst unentdeckt auf Reisen ging.

Alle Jahreszeiten hat sie dort erlebt. Im Frühling säte sie Schnittlauch an, im unerträglich heißen Sommer badete sie in einem verbeulten Kochtopf, im Herbst ließ sie auf hoher See Drachen steigen und im Winter baute sie Schneemänner auf dem Schiff. Am liebsten aber erzählt sie Henry die Geschichte, als sie mit der Besatzung auf Pirat Klaus Törtchenbäcker stieß. Der war absolut nicht an Schmuck, Edelsteinen und Fässern voller Salz und Honig interessiert. Er wollte Backzutaten haben, weil er so gerne Kuchen zubereitet. Also hatte er eines Tages auch vor, die Kogge überfallen. Aber Oma Lotte wusste sich und der Besatzung zu helfen. Sie löste die Segel des Piratenschiffs und plötzlich herrschte dort ein Riesendurcheinander, weil die Besatzung gar nicht wusste, wie ihnen geschieht. Die Kogge konnte so in Ruhe abdrehen und wurde nicht bestohlen. Somit hat eine kleine Möwe ein ganzes Schiff gerettet.

Buch im Mai erhältlich

So mutig möchte Henry gar nicht sein. Er will doch einfach nur auf dem Spielplatz mit den Kindern spielen. Ob Oma einen guten Rat für ihn hat? Und schaffen sie es vielleicht auch, dass auf dem Spielplatz kein Müll mehr hinterlassen wird? Denn Henry hat von seinem Lieblingsplatz mit fantastischer Aussicht aus beobachtet, dass ein Junge einfach seine leere Kekspackung fallen lassen hat. Soll er ihm als Strafe einfach auf den Kopf „schisseln“? Das, liebe Kinder – oder, wie es auf Schwedisch heißt: kära barn – müsst ihr alleine herausfinden; ab dem 15. Mai im Schabbell. Von April bis Juni ist es dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet (Ostermontag ebenfalls von 10 bis 18 Uhr), ab Juli täglich von 10 bis 18 Uhr. Wer jetzt schon mal einen Abstecher machen und sich Ausstellungen anschauen möchte, ist bis Ende März dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr willkommen. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Erwachsene zahlen sechs Euro (ermäßigt: vier Euro). Zunächst bis zum 2. April gilt die 3G-Regel. Besucher müssen eine FFP-2-Maske tragen.

Veranstaltungen im April Öffentliche Führung am 2., 9., 16. und 23. April jeweils um 11 Uhr: Gäste werden durch die Häuser des Ratsherren, Weinherren, Brauers und Bürgermeisters Heinrich Schabbell geführt. Sie erleben den gesamten Museumskomplex – vom Gewölbekeller bis zum historischen Dachstuhl und den Hinterhöfen. Originale Befunde, wie Wand- und Deckenmalereien, bilden den Rahmen für die Dauerausstellung zur 800-jährigen Wismarer Stadtgeschichte. Mitmachstationen laden große und kleine Gäste zum Ausprobieren ein. Tickets kosten 12 Euro (ermäßigt 8 Euro), mit Jahreskarte 6 Euro. Öffentliche Kostführung am 30. April um 11 Uhr: Die ist neu im Programm. Unter dem Motto „Mit den Schabbells durch das Schabbell“ gehen die Gäste gemeinsam mit Heinrich Schabbell oder seiner Frau Anna Dargun durch das Museum. Sie können die historischen Räume mit den faszinierenden Wand- und Deckenmalereien und die 800-jährige Geschichte der Stadt erleben. Tickets kosten 12 Euro (ermäßigt 8 Euro), mit Jahreskarte 6 Euro. Unter der Überschrift „Angesagt! Der Wismarer Sagenbilderzyklus.“ sind noch bis zum 22. Mai imposante Sagenbilder im Schabbell zu sehen: Zwerge, Riesen, Ritter, Prinzessinnen, Ungeheuer und einfache Bauern. Das Sagen-Erzählen und die Wismarer Sagenbilder wurden im März vergangenen Jahres in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der deutschen Unesco-Kommission aufgenommen. Passend zur Sagenbilder-Ausstellung wird am 6. April um 18.30 Uhr ein Vortrag geboten. Zu Gast ist Museumsrestaurator Jens Wyssusek, der von seiner Arbeit an den Sagenbildern berichten wird. Tickets kosten drei Euro. Bier-Freunde kommen am 8. April von 17 bis 18 Uhr auf ihre Kosten. Dann will das Schabbell-Bockbier probiert werden. „Im September vergangenen Jahres haben die Braufreunde vom Braukombinat Wismar gemeinsam mit den Braumägden und Brauknechten (auf Zeit) im Garten des Schabbell ein Schabbell-Bock gebraut. Die Reifung des dunklen Bockbieres ist erfolgreich abgeschlossen und das Bier abgefüllt. Wenn man den Braufreunden glauben darf, ist es ganz hervorragend gelungen“, heißt es auf der Museumsseite. Das Museum und das Braukombinat laden alle Interessierten zu einer Verkostung ein. Der Eintritt ist frei. Am 14. April um 19 Uhr wird die Dramakomödie „Tante Gerda laden wir nicht ein“ von und mit Bella Nick und Janina Sachsenmaier gezeigt. Sie spielen Charlotte und Mina, die heiraten wollen. Abwechselnd berichten sie von ihren Hochzeitsvorbereitungen. Kleine Streitigkeiten entwickeln sich zum Politikum in ihrer Beziehung. Schnittblumen oder Topfpflanzen? Öko-Hochzeit oder Prunk? Familienfeier oder Party? Reservierungen für die szenisch-musikalische Erzählung sind unter tante.gerda@mail.de möglich.

Von Jana Franke